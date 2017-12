Vladimír Mišík odohrá v Bratislave špeciálny koncert

Keď sa povie legendy bigbítu, vždy sa medzi prvými menami spomína Vladimír Mišík. Český spevák má vo štvrtok večer v bratislavskom klube MMC koncert k 40. výročiu jeho kapely Etc.. a publiku bude aj niekoľko známych mien.

1. okt 2014 o 18:24 Oliver Rehák, Oliver Rehák, ba

Vladimír Mišík vyrazil na turné, aby so svojou skupinou Etc... oslávil štyridsať rokov na scéne.(Zdroj: TASR)

„Láďu som po prvýkrát zaregistroval skoro pred polstoročím ako speváka skupiny Blue Effect na bigbítovom festivale v Prahe. Bezpochyby je to jedna z najvýraznejších osobností československého bigbítu. A považujem za zázrak, že mu to dodnes spieva. Potvrdilo sa mi to aj nedávno, keď sa na akejsi televíznej stanici objavila jedna jeho novšia pesnička. Bolo to skutočne výborné,“ povedal SME basgitarista Fedor Frešo o Vladimírovi Mišíkovi.

Vystihol to najdôležitejšie o českom spevákovi – je legendou, ktorá prežila komunistické zákazy aj zdravotné problémy, no stále funguje. Existuje dokonca planéta s jeho menom: „Láska je jako Večernice/ plující modrou oblohou“, tak začína refrén jednej z najkrajších bigbítových pesničiek všetkých čias. Podľa speváka astronómovia v Kleti pomenovali planétku v slnečnej sústave s číslom 18 465. Meno Mišík schválila Medzinárodná astronomická únia,“ vraví Ladislav Snopko. „Vláďa dokázal vždy slušne, bez afektu ostať sám sebou. Jeho skupina ETC už štyridsať rokov žiari, na nebi nášho rocku. Nedá sa prehliadnuť, rovnako ako Večernica.“

video //www.youtube.com/embed/TP4zjXLMUQQ

Práve 40. výročie je dôvodom dnešnej návštevy speváka na Slovensku. V rámci špeciálneho turné u nás odohrá jediný koncert s aktuálnou zostavou Etc... aj s niekoľkými hosťami, ktorý v skupine kedysi hrávali. S Mišikom si v minulosti zahral aj pesničkár a publicista Pavel Malovič, pre ktorého je „kamarát s nonšalantnou gráciou, príjemnou erudíciou a vysokým morálnym kreditom. Ukázal mi mnohé perly poézie, hudby aj vnútorností života, ale najmä to, čo znamená vôľa žiť a neuhnúť z cesty.“

Nielen hudobný vplyv českého speváka priznáva aj divadelník Viliam Klimáček: „Naučil rockových poslucháčov čítať poéziu. Každý, kto robil na LP Kuře v hodinkách, je nesmrteľný, on to však potiahol ešte ďalej v ďalších albumoch.“

Táto nahrávka sa skloňuje vo všetkých anketách o najlepšie albumy aké vznikli v Československu. Medzi svojimi „top“ ju má aj šéf Artfora Vladimír Michal spolu s prvou nahrávkou Etc...: „To je pre mňa iniciačné elpéčko pre vstup do sveta normálnej hudby. Stříhali dohola malého chlapečka, neskôr koncerty Etc... v bratislavských vysokoškolských kluboch, aj ten pamätný v Primafe,“ spomína.

Najlepšie pesničky Vladimíra Mišíka a kapely Etc... z celej ich spolupráce zaznejú v bratislavskom MMC klube dnes od 19.30 h.