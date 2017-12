Vstúpte si do umenia

Festival BLAF pozýva na výstavy v bytoch aj na lodi, Jana Kirschner predstaví novú pesničku netradičným audiovizuálnym projektom. Kultúrne tipy na štvrtok.

2. okt 2014 o 0:00 Jana Németh

BLAF pozýva na výstavy v bytoch aj na lodi

Festival / Bratislava do nedele

Ruku na srdce – do práce chodíte každý deň okolo budovy, čo má na dverách napísané galéria, ale nikdy ste tam nevošli. Občas si aj poviete, že by ste možno šli, že tie plagáty v meste sú celkom pekné, ale tak rýchlo, ako táto myšlienka vznikne, tak aj zanikne. Je to cudzí svet. Sedia tam vrátnici, niekde treba dokonca zaplatiť vstupné, na chrbát vám bude dýchať dozorkyňa, čo striehne, aby ste niečo nezničili a napokon – ešte stále to nebude záruka toho, že umenie, ktoré tam objavíte, vám vynahradí všetky strasti, ktoré ste museli podstúpiť.

Uvedomujú si to aj galérie, no nielen preto sa už piaty rok koná Bratislava Art Festival – BLAF, ktorého plagáty posledných dňoch zaplavili hlavné mesto. Začína sa dnes a okrem toho, že sa každý rok snaží ukázať, že cesta do galérie môže byť príjemným zážitkom, sa bude aj pýtať, či je umenie pre masy. Mohlo by to znieť trochu elitársky či priam schizofrenicky, napokon, zriedkavo sú galérie také plné, ako počas tohto festivalu, no organizátori si na túto diskusiu neprizvali žiadne inštitúcie či teoretikov, ale rôzne združenia či iniciatívy, pôsobiace doma i v zahraničí, ktoré nelákajú divákov do galérií, ale prinášajú im umenie tam, kde sú – v podchode, na stanici, v dedine, na ulici.

Aj BLAF prináša – asi všetko, čo si od festivalu možno predstaviť. Koncerty, tvorivé dielne, komentované prehliadky, diskusie s autormi, kvíz o umení, knižný bazár či rozhovory so spisovateľmi. Do programu sa zapojilo dvadsaťsedem bratislavských galérií s tridsiatimi piatimi výstavami. Nekonajú sa pritom iba v galériách, ale aj v bytoch, ktoré zväčša fungujú ako malé súkromné galérie pre zopár ľudí. Výstavu si však môžete pozrieť napríklad aj počas plavby loďou. BLAF totiž spolupracuje s viedenským festivalom Art UnAnchored, ktorý sa odohráva na palube lode plaviacej sa z Tullnu cez Viedeň do Bratislavy a naspäť.

Ak to skúsite a bude to na vás predsa len priveľká „masovka“, festival sa o štyri dni skončí a opäť sa môžete tešiť na osamelé klopkanie topánok. Hoci, aj to je už v poslednom čase skôr vzácnosť.

Kam ide Jana Kirschner?

Koncert, performance / Topoľčany Nástupište 1 - 12, 20.00

„Naďalej zháňame staré funkčné televízory a akékoľvek staré funkčné lampy,“ vyzývali na sociálnych sieťach ľudia z topoľčianskeho kultúrneho centra Nástupište 1 - 12. Načo im budú, ukážu dnes. Pripravili totiž premiéru unikátneho projektu, ktorého hlavnými hrdinami sú Briti Eddie Stevens, Allistair McNeill a Jana Kirschner.

Nebude to klasický koncert, skôr hudobná performancia využívajúca sound art. Základom je nová pesnička Idú z jej pripravovaného albumu Moruša čierna. Na pódiu ju uvedie sedem muzikantov, medzi nimi Jozef Lupták (violončelo), Marcel Comendant (cimbal), Branislav Dugovič (klarinet) a jeden z najlepších českých džezmenov Radek Krampl (vibrafón, marimba).

Okrem ich nástrojov však budú znieť aj zvuky tohto špecifického priestoru, aj tie, ktoré britská dvojica Stevens/McNeill nahrávala po celých Topoľčanoch. A bude nielen čo počúvať, ale aj na čo sa pozerať – špeciálne originálne analógové vizuály pripravuje český umelec Ondřej Ševčík.