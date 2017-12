Spevák Pearl Jam nahral Lennonovu Imagine

Eddie Vedder zverejnil coververziu slávnej pesničky. Chce ňou podporiť aktivity organizácie Heartbeat.

2. okt 2014 o 15:22

Eddie Vedder zverejnil coververziu slávnej pesničky zo 70. rokov. Chce ňou podporiť aktivity organizácie Heartbeat.

BRATISLAVA. Americký hudobník Eddie Vedder zverejnil cover verziu piesne Imagine Johna Lennona.

Skladbu, ktorá je podľa slov frontmana kapely Pearl Jam "najsilnejšia pieseň, aká kedy vznikla", predstavil po prvý raz naživo v lete v Portugalsku. Teraz ju dal k dispozícii na stiahnutie aj na portáli iTunes.

Zarobené peniaze chce Vedder použiť na podporiť organizácie Heartbeat, ktorá združuje mladých izraelských a palestínskych hudobníkov.

"Prisahám Bohu, že tam vonku sú ľudia, ktorí hľadajú dôvod na to, aby mohli zabíjať! Hľadajú zámienku, vďaka ktorej by mohli prekročiť hranice a privlastniť si zem, ktorá im nepatrí. Mali by vypadnúť a starať sa o svoje vlastné veci," vyjadril sa vraj hudobník k izraelsko-palestínskemu konfliktu počas koncertu jeho skupiny Pearl Jam v Londýne.

"Nie je to niečo, s čím by som chcel čoskoro skončiť. Myslite si o mne, že som naivný. Radšej budem naivný, úprimný a plný nádeje, ako by som mal byť ticho zo strachu, že ma niekto nesprávne pochopí alebo by sa mi chcel pomstiť," napísal neskôr na webstránku www.pearljam.com.