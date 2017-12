Novinky v našich kinách

Tento týždeň ide do našich kín novinka Davida Finchera, hudobný film o Beatles aj hororový príbeh Annabelle.

2. okt 2014 o 17:20 Miloš Ščepka

Annabelle

95 minút, USA - 2014, Scenár: Gary Dauberman. Réžia: John R. Leonetti. Kamera: James Kniest. Strih: Tom Elkins. Hudba: Joseph Bishara. Účinkujú: Annabelle Wallis, Alfre Woodard, Eric Ladin, Tony Amendola, Michelle Romano, Brian Howe, Gabriel Bateman, Ward Horton a ďalší.

John R. Leonetti ako kameraman nakrútil horory ako Krvavý les, Viem, kto ma zabil, Piraňa 3D, Insidious a tiež V zajatí démonov (2013) režiséra Jamesa Wana, ktorý utŕžil len na vstupnom do kín 318 miliónov dolárov. Tretia Leonettiho dlhometrážna réžia Annabelle je prequelom V zajatí démonov. Manželia Gordonovci čakajú dieťa. John (Ward Horton) kúpi nastávajúcej mamičke Mii (Annabelle Wallis) krásnu starožitnú bábiku. Pár sa stane obeťou útoku satanistického kultu. Zábava sa začína. Veľmi voľnou inšpiráciou opäť boli pamäti filmármi milovaných vyháňačov duchov a lovcov paranormálnych javov manželov Warrenovcov.

video //www.youtube.com/embed/paFgQNPGlsg

Jimmy P.

Jimmy P. (Psychothérapie d'un Indien des Plaines), Francúzsko – USA 2013, 117 minút. Scenár: Arnaud Desplechin, Kent Jones, Julie Peyr. Réžia: Arnaud Desplechin. Kamera: Stéphane Fontaine. Strih: Laurence Briaud. Hudba: Howard Shore. Účinkujú: Benicio Del Toro, Mathieu Amalric, Gina McKee, Larry Pine, Joseph Cross, Gary Farmer, Michelle Thrush, Misty Upham, Jennifer Podemski a ďalší.

Dva metre vysoký prérijný Indián z kmeňa Čiernonožcov Jimmy Pickard (Benicio Del Toro) utrpel pri invázii vo Francúzsku úraz hlavy. Po návrate z vojny je uzavretý, mĺkvy, trpí bolesťami, poruchami sluchu i zraku. Lekári vojenskej psychiatrickej liečebne sa nazdávajú, že je schizofrenik. Na pomoc pozvú francúzskeho antropológa, psychiatra a psychoanalytika Georga Devereuxa (Mathieu Amalric). Scenárista a režisér Arnaud Desplechin pokračuje v sľubnej medzinárodnej kariére snímkou, inšpirovanou skutočným prípadom z povojnových Spojených štátov. Minimalistickými prostriedkami, takmer úplne bez akcie – najmä monológmi a dialógmi načrtáva neobyčajné postavy a ich príbehy.

video //www.youtube.com/embed/JpThmmshJ-M

Sedem trpaslíkov

Der 7bte Zwerg, Nemecko 2014, 88 minút. Scenár: Bernd Eilert, Harald Siepermann, Sven Unterwaldt Jr, Daniel Welbat, Douglas Welbat. Réžia: Boris Aljinovic, Harald Siepermann. Hudba: Daniel Welbat. V slovenskom znení účinkujú: Martin Zatovič, Juraj Kemka, Ivan Romančík, Kamil Kollárik, Peter Rúfus, René Jankovič, Ivan Vojtek, Vladimír Jedľovský, Daniela Grečnerová, Lukáš Frlajs, Gabriela Dzuríková, Karol Čálik, Dušan Kaprálik, Wanda Ružičková a ďalší.

V koprodukcii málo známych nemeckých spoločností Zipfelmützen a KGErfttal Film neznámi autori voľne spojení s komikom Ottom Waalkesom vytvorili komediálnu zmes rozprávkových motívov v digitálne animovanej podobe s 2D aj 3D obrazom. Predchádzali im podobne ladené hrané filmy 7 Zwerge (2004) a 7 Zwerge - Der Wald ist nicht genug (2006). Bobo, najmladší zo siedmich trpaslíkov, nešťastnou náhodou pichol princeznú Ruženku do prsta a naplnil kliatbu zlej čarodejnice Della Morty – uvrhol kráľovstvo do sto rokov trvajúceho spánku. Spolu so šiestimi komplicmi musí chybu napraviť. Znalci typického ťažkotonážneho nemeckého humoru sa majú na čo tešiť.

video //www.youtube.com/embed/bq50MYMBlqQ

Stratené dievča

Gone Girl, USA 2014,145 minút. Scenár: Gillian Flynn. Réžia: David Fincher. Kamera: Jeff Cronenweth. Strih: Kirk Baxter. Hudba: Trent Reznor, Atticus Ross. Účinkujú: Ben Affleck, Rosamund Pike, Missi Pyle, Neil Patrick Harris, Patrick Fugit, Tyler Perry, Casey Wilson, Kathleen Rose Perkins, Kim Dickens, Sela Ward, Scoot McNairy a ďalší.

Kriminálny román americkej autorky Gillian Flynn (1971) Gone Girl sa v roku 2012 stal bestsellerom. Keď o jeho sfilmovanie prejavila záujem producentka Reese Witherspoon, spisovateľka sama adaptovala román do podoby filmového scenára – aj s prekvapeniami pre čitateľov, ktorí ho poznajú. Vrátane odlišného záveru. Tvorca snímok Sedem, Klub bitkárov, Podivný prípad Benjamina Buttona a Sociálna sieť David Fincher pracoval s Benom Affleckom a Rosamund Pikeovou v úlohách manželov Dunneovcov. Amy sa stratila v deň piateho výročia svadby s Nickom. Ten je nielen zúfalý z jej zmiznutia, ale pre políciu aj hlavný podozrivý. Otázka znie, či ju hľadá, alebo zametá stopy.

video //www.youtube.com/embed/esGn-xKFZdU

Ťažký deň

A Hard Day's Night, Veľká Británia 1964, 87 minút. Scenár: Alun Owen. Réžia: Richard Lester. Kamera: Gilbert Taylor. Strih: John Jympson. Hudba: The Beatles. Účinkujú: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, Norman Rossington, Wilfrid Brambell, John Bluthal, Victor Spinetti, Margaret Nolan, Rosemarie Frankland a ďalší.

Dvadsiaty ročník prehliadky Projekt 100 vracia do našich kín aj hudobný film z roku 1964, v ktorom Richard Lester zachytil dva dni v živote kapely The Beatles v časoch vrcholiacej beatlemánie. Scenárista Alun Owen strávil s Beatles niekoľko dní. Sami mu vraj povedali, že ich život je „vlak a izba a auto a izba a izba a izba...“ Hravá hudobná komédia s typickým britským humorom a hitmi ako A Hard Day‘s Night, Can‘t Buy My Love, She Loves You vznikla s rozpočtom 189 000 libier. Neušiel sa jej jediný Oscar, Zlatý glóbus ani cena BAFTA. Dnes patrí do zlatého fondu svetovej kinematografie a na prvé miesta rebríčkov najlepších aj divákmi najmilovanejších filmov. Richard Lester v roku 1965 režíroval aj druhý film s Beatles Help!