Plant spojil Led Zeppelin s africkou energiou

Kým gitarista Jimmi Page sa venuje reedíciám legendárnej britskej skupiny, jej bývalý spevák ponúka svoj ďalší sólový album.

2. okt 2014 o 18:49 Pavel Malovič

Nový album uhrančivého speváka a hráča na fúkaciu harmoniku Roberta Planta (66) vychádza po troch rokoch od predchádzajúcej nahrávky Band of Joy (2010) a je skutočne lahôdkovým prienikom koreňov americkej, anglickej a najmä africkej ľudovej hudby so zásadnou rockovou perokresbou.

Rukopis aktuálnej kapely The Sensational Space Shifters speváka Roberta Planta sa podstatne podpísal pod vyznenie jeho novinky. Ide o vyvážené združenie muzikantov rôznych etnických a žánrových skupín s dominantným kapelníkom, gitaristom a hráčom na exotické strunové nástroje Justinom Adamsom. Ten má zakódované dlhoročné africké muzikálne stopy, ktoré zúročuje po celú svoju kariéru, a je napríklad strojcom úspechu v Európe dobre známych púštnych bluesmenov Tinariwen z Mali. Spolu s gambijským spevákom a virtuózom na jednostrunové husle ritti a lutnu kologo Juldehom Camarom mali pôvodne skupinu Juju, kde pôsobili aj basgitarista Billy Fuller (známy zo spolupráce s Massive Attack) a world­jazzový bubeník Dave Smith.

Táto štvorčlenná zostava, rozšírená o gitaristu a bendžistu Liama „Skin“ Tysona z britpopových The Cast a klávesistu Johna Baggota, ktorý hrával okrem iného s Portishead, prirodzene splynula s Plantom do súčasného zoskupenia.

video //www.youtube.com/embed/W3h7KdJKEIM

Jedenásť pesničiek platne uvádza pôvodne „biele“ tradičné blues Little Maggie so zaujímavým dialógom bendža s elektronikou a podobne znie aj variácia na Leadbellyho folkovú klasiku Poor Howard. Pilotná „hitová“ Rainbow nezaprie niekdajšie stopy Led Zeppelin so znásobene prepletenými africkými rôznorodými perkusiami a z podobného súdka je aj gitarovka Somebody There. Pekne kontrastné sú v Pocketful of Golden klávesové plochy a vyhrávky tradičných malijských nástrojov spolu s gitarami na elektronicky nasýtených rytmoch. Nechýba pekná balada s klavírom Stolen Kiss, prapodivne „rozhádaný“ valčík Turn It Up, ani štýlový „gulášik“ Embrace Ano〜ther Fall so zaujímavým krátkym úryvkom tradicionálu z Walesu v podaní Julie Murphyovej, či House of Love, alebo Up on the Hollow Hill.

Najlepšie ce〜lú kolekciu charakterizujú slová hlavného protagonistu: „Je to intenzívna a energická nahrávka, v ktorej sa africká hudba a nadšenie stretávajú s rockom Led Zeppelin.“