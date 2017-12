Zátišie so šunkou je zjavením. Rozoberá ho Samo Trnka - bez srandy

Jedlo zobrazovali už Egypťania. Výnimočným zátiším na túto tému je obraz Júliusa Nemčíka.

3. okt 2014 o 10:53 Samo Trnka

Náš umelec stvárnil tematiku údeného bravčového s takou láskou, ako sa to nepodarilo azda nikomu predtým – a ani potom.(Zdroj: SNG)

Ak vám lezú na nervy vaši kamaráti, ktorí miesto: „Dobrú chuť“ povedia: „Toto si dám na Instagram,“ vedzte, že sklon zvečňovať pokrm nie je žiaden nový vynález. Naopak, výtvarníci sa jedlu tvorivo venujú od nepamäti a hovorí sa tomu zátišie.

Prvé zátišia s jedlom nachádzame už v hrobkách starých Egypťanov. Tí verili, že na onom svete namaľované predmety „ožijú“ a budú slúžiť pochovanému.

Kresťanské zátišia mali silný duchovný rozmer a jednotlivé predmety slúžili ako symboly biblickej tematiky.

Renesanční majstri sa na symboly vykašľali a na zátišiach si trénovali schopnosť maľovať tak dobre, ako dnes fotí zrkadlovka. Odvtedy, čo sa týka realistickosti zobrazenia, to šlo už len dole vodou.

Zátišie je všeobecne veľmi obľúbený žáner pri štúdiu a na experimenty, už len preto, že jablko sa vás na rozdiel od modelky neopýta, či sa už môže ísť vycikať.

Obraz Júlia Nemčíka Zátišie so šunkou teda nie je v tomto ohľade nijako výnimočný. V ostatných ohľadoch však áno.

V prvom rade preto, že je to ozaj veľmi pekný kus šunky.

Obraz naživo pôsobí ako zjavenie, v chladnom priestore galérie je to odrazu teplé domácke pohladenie, farby sú živé a veľmi verné. Návštevník zaľutuje, že pani uvádzačka neponúka kebab do ruky.

Zrejme údená

Príbeh diela Zátišie so šunkou (1948) Július Nemčík (1909 - 1986)

materiál: lepenka, technika: olej, 27 x 61 cm

Poďme sa na obraz pozrieť odborne, analyticky.

Pozdĺžny tvar plátna, v tomto prípade maliarskej lepenky, nabáda k čítaniu kompozície po horizonte, zľava doprava.

Čítame teda najprv bochník chleba a dva krajce, z čoho jeden je ešte v zálohe, druhý už obložený šunkou – zdobne, no nie opulentne. Aj zajtra je deň.

Pozorne si všímame nielen to, že chlebík je zrejme ražný, ale i to, že je v plátenej utierke. Mladším ročníkom pripomíname, že ide o štandard, nie manipuláciu pre umenie. Mikrotén je ropný produkt, do ktorého sa začali potraviny baliť až v 70. rokoch.