Robert Roth oživil hru Egona Bondyho

Partia slovenských hercov ukáže, že kultový český filozof sa venoval aj divadlu, pokračujú BHS a začína sa festival animovaných filmov plus čo pozerať večer v televízii. Kultúrne tipy na pondelok.

6. okt 2014 o 0:00 Eva Andrejčáková, Eva Andrejčáková, jem

Návšteva expertov

Český spisovateľ a filozof Egon Bondy napísal divadelnú hru. Oživil ju Robert Roth a zrežírovala Ingrid Timková.

Premiéra / Štúdio 12, Bratislave, 19.00

Nebolo to tak dávno, čo Egon Bondy, bizarná postavička a kľúčová osobnosť československého undergroundu, stál na javisku voľakedajšieho divadla Stoka a spieval svoje anarchistické texty so skupinou Požoň Sentimentál. Jedinečný básnik, prozaik a filozof žil a tvoril v svojich posledných rokoch v Bratislave, kde našiel nezávislú scénu, ktorú k svojmu životu odjakživa potreboval. Veľký kritik pofebruárového režimu po roku 1948, marxista, maoista a po roku 1989 ultraľavicový intelektuál, sa na javisko v Bratislave opäť vracia, hoci trochu inak. Okrem desiatok významných diel, charakteristických veľkou slobodou a fantáziou, je aj autorom divadelnej hry Návšteva expertov, ktorú dnes v premiére uvedie Štúdio 12. Kedysi v 90. rokoch minulého storočia, ešte za autorovho života, sa inscenácia mala realizovať na pôde SND, ale nevyšlo to. S myšlienkou skúsiť to ešte raz a nezávisle prišiel po rokoch herec Robert Roth, s presvedčením, že teraz je ten správny čas. Oslovil herečku a režisérku Ingrid Timkovú, ktorá v Bondyho hre našla všetko, čo má mať dobré dramatické dielo, korunované faustovskou slobodou ducha. Jednoaktovka so štyrmi hercami podľa jej slov potvrdzuje autora nielen ako veľkého mystifikátora, ale aj znalca ľudského myslenia a správania.

Hra vychádza z prostredia tajných služieb, s ktorými mal Bondy osobnú skúsenosť – svojho času spolupracoval s ŠtB a počas pokusu o emigráciu do Rakúska ponúkol francúzskej tajnej službe, že uskutoční atentát na sovietske vedenie. „Odpočúvanie v tajných službách, to je práca, ktorú nemôže robiť hocikto,“ upozorňuje Roth, ktorý v inscenácii stvárni hlavnú postavu generála. Okrem neho uvidíme na scéne Daniela Fischera, Lukáša Pelča a Martu Maťovú.

Čo dnes na BHS?

Festival / Koncertná sieň Slovenskej filharmónie Bratislava 20.00

Bratislavské hudobné slávnosti sa prehupli do poslednej tretiny. Program tohto týždňa otvára koncert finalistov tradičnej súťaže Medzinárodná tribúna mladých interpretov. Dominik Plociński zahrá Elgarov violončelový koncert, Niklas Liepe Sibeliov Husľový koncert D mol a Camille Thomas Violončelový koncert č. 1 od Šostakoviča. Kým bude porota rozhodovať o víťazovi, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu s dirigentom Rastislavom Štúrom v druhej polovici večera ešte odohrá Partitu na poctu majstra Pavla z Levoče. Je to dielo Alexandra Moyzesa, ktorý bol jedným zo zakladateľov tradície tohto orchestra aj festivalu oslavujúceho 50. výročie. Priamy prenos vysiela Rádio Devín, škoda, že televízia sa opäť nepridala – mimobratislavskí diváci sa možno dočkajú ďalších vysielaní z BHS o rok.

Začína sa festival animovaných filmov

Oddnes až do piatka sa viacero kinosál v hlavnom meste premení na detský raj. Štartuje totiž dvanásty ročník Medzinárodného festivalu animovaných filmov pre deti. Bienále animácie Bratislava – ako znie oficiálny názov, funguje už od roku 1991 a v dvojročnom intervale prináša výber animovaných filmov z celého sveta. Okrem toho však ponúka aj množstvo sprievodných aktivít – diskusií, výstav, súťaží a najmä tvorivých dielní s rôznymi technikami animácie pod vedením domácich i zahraničných lektorov. Premietania pre deti sa uskutočnia v Dome kultúry Dúbravka, v Dome kultúry Zrkadlový háj, v kine Mladosť a Lumiére. Pre širšiu a odbornú verejnosť je pripravený program v kine Lumiére a vo Filmovom klube 35mm VŠMU. Viac o programe nájdete na webstránkach Bibiany.