Láska na vlásku

V kinách je slovenská rozprávka so Samuelom Spišákom a Celeste Buckinghamovou. Odporúčame aj výstavu na topoľčianskom Nástupišti 1 - 12 a program v bratislavskej A4-ke.

9. okt 2014 o 0:00 Kristína Kúdelová, Kristína Kúdelová, kul, jem

Kino tip

Láska na vlásku

V kinách je slovenská rozprávka so Samuelom Spišákom a Celeste Buckinghamovou.

Po českej rozprávke o Troch bratoch prichádza do kín aj jedna slovenská - Láska na vlásku. Je trochu iná ako klasické a dlhodobo tradované ľudové príbehy, má vlastnú zápletku. Dvaja mladí muži - jeden je syn kráľa, druhý syn kováča - sa majú ženiť, aj keď im to vôbec nie je po vôli. Keď sa náhodou stretnú a zistia, že vyzerajú úplne rovnako, pochopia, že sa im núka plán, ktorým by zachránili seba, budúcnosť kráľovstva, česť rodinného remesla - aj zlomené dievčenské srdcia. V hlavnej dvojúlohe vystupuje Samuel Spišák.

Režisérka Mariana Čengel-Solčanská sa ešte ako študentka dotkla magického realizmu (Ábelov čierny pes), debutovala meditačnou drámou (Lietajúci Cyprián), potom mala v kinách film o vzťahoch (Miluj ma alebo odísť) a dnes z Lásky na vlásku vyplýva, že si poradila s rozprávkou. Prejavila sa v nej aj jej neha, cit pre hru so slovami, svetlom a šerom, aj zmysel a odvaha pre trochu dobrodružnej akcie (vydarila sa jej napríklad naháňačka s vlkmi). Vie dobre pracovať s hercami, aspoň s tými, ktorých si správne vyberie. Veľmi príjemným zjavom na plátne je Spišák, predviedol, že sa vie duchaplne porozprávať takmer sám so sebou, a Judit Bardos v úlohe sedliackej dievčiny je oprávnene sebavedomá. Celeste Buckinghamovú vidno o trochu menej, ako sľubujú plagáty, a Tomáš Hanák, ktorý by sa zasa v našich kinách mohol objavovať celkovo viac, patrí ako starnúci kráľ medzi tie vtipnejšie postavy. V rozprávkach to už tak býva, že viac šarmu a odviazanosti majú v sebe vedľajšie postavy a ani Láska na vlásku nie je výnimkou. Naopak, možno je v nej viac archetypov a vzorcov, ako by v ambicióznej rozprávke malo byť.

Na rozdiel od Troch bratov Jana Svěráka chýba jej trochu prekvapenia a rizika. Detské publikum si to však všimnúť nemusí a nemusí vedieť ani to, že keby v tejto rozprávke bolo viac výpravných celkov a zopár uvoľnenejších scén len tak na parádu a rozjímanie, viac by dýchala. Mariana Čengel-Solčanská však vďaka tomu aspoň umne a šikovne zakryla, že nakrútiť košatú rozprávku nie je v dnešných podmienkach jednoduché.

Kristína Kúdelová

Bratislava, A4 20.00

The Last Anniversary

Zápletkou to pripomína film Terminál s Tomom Hanksom, ale všetko ostatné je úplne odlišné. Toto je príbeh afrického cestujúceho, zaseknutého na letisku po prílete do Európy. Zachytený v administratívnom a právnom systéme, zadržiavaný a vypočúvaný, spomína na svojich predkov a na cenu, ktorú museli zaplatiť za slobodu. A nie je to žiadna filmová komédia, ale „operno-tanečná koprodukcia vo virtuálnom priestore“ ako predstavenie The Last Anniversary uvádza medzinárodný tím tvorcov a interpretov. Unikátna inscenácia inšpirovaná operou The Barrier Jana Meyerowitza a Langstona Hughsa, kombinuje džez a africké vplyvy s pôvodnou operou a preskúmava problém základných ľudských práv, históriu migrácie a diskriminácie na rasovom princípe.

Vernisáž 19.00 Topoľčany

Tomáš Roubal na Nástupišti

Tomáš Roubal je jedným z najvýraznejších predstaviteľov mladej českej výtvarnej scény. Známy je predovšetkým ako grafik a ilustrátor, napokon, za svoju autorskú knihu Black Book obsahujúcu provokatívne výjavy z takzvanej „čiernej listiny krívd“ získal pred dvoma rokmi ocenenie Najkrajšia kniha roka v kategórii beletrie. Na topoľčianskom Nástupišti 1 – 12, ktoré pôsobí v podchode autobusovej stanice, sa však Tomáš Roubal predstaví najmä ako autor objektov. Dve vystavené série pritom tematicky nadväzujú na jeho predošlú tvorbu – ich hlavnou témou je kritika súčasnej spoločnosti, politickej propagandy, katolíckej cirkvi a estetiky masovej kultúry s dôrazom na sexizmus v reklame. Vernisáž sa začne o 19.00 h, jej súčasťou bude aj vystúpenie anglického umelca Jonnyho Foxa, ktorý predstaví svoj nový hudobný projekt Foundling.