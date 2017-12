Filmár sa pýtal väzňov v Ilave na homosexualitu: Vysmiali nás

Do kín ide Comeback. Dokument o recidivistoch jedného z najoceňovanejších mladých filmárov.

9. okt 2014 o 10:37 Miloš Krekovič

Miro Remo (1983). Pochádza z obce Ladce, vyštudoval dokument. Jeho najúspešnejší film Arsy Versy (2009) získal na festivaloch 36 cien. Tento rok nakrútil portrét recesistu Braňa Jobusa Vrbovský veter a celovečerný Comeback o ilavských väzňoch. Do kín ide(Zdroj: SME - Gabriel Kuchta)

V dlhom filme Comeback, ktorý práve ide do kín jeden z najoceňovanejších filmárov mladej generácie MIRO REMO sleduje kroky väzňov, ktorí chcú, no nevedia žiť bez mreží.

Nápravno-výchovný ústav. Nie je názov pre väznicu príklad krutej irónie?

Alebo aj tragédie. Podľa dnešnej štatistiky prichádza späť za mreže až osem väzňov z desiatich. Je to miera recidívy, ktorá môže pripomínať závislosti od drog či alkoholu.

Ilava je tá najhoršia basa?

Áno. Neviem, či v tom čase mali inde na Slovensku doživotne odsúdených väzňov. Ilava ich mala asi tridsať.

Aké bolo po prvý raz prekročiť prah väzenia?

Išiel som tam so strachom a vyvalenými očami ako do zoo. Čím viac som sa blížil k celám, tým som bol nervóznejší. Na rozdiel od iných filmov, kde si ľudí vyhliadnete sami, teraz väzňov vybralo na požiadanie riaditeľstvo väznice.

Mali sme len podmienku, chceli sme tých, ktorí pôjdu do pol roka na slobodu. Takže sme si urobili zoznamku až na mieste.

Aké to bolo?

Väzni nám to dali vyžrať. Boli sme dosť naivní, pôvodne sme chceli vedieť, ako to tam vyzerá s prejavmi homosexuality. Oni ten plán vysmiali, že sú to