Nobelovu cenu za literatúru má Francúz Patrick Modiano

Prestížne literárne ocenenie získal francúzsky spisovateľ. Ocenili jeho prácu so spomienkami a minulosťou.

9. okt 2014 o 12:25 Tomáš Prokopčák

Prestížne literárne ocenenie získal francúzsky spisovateľ, ktorý má úspechy u kritiky aj u čitateľov.

ŠTOKHOLM, BRATISLAVA. Nobelovu cenu za literatúru získal Patrick Modiano. Je laureátom štvrtej tohtoročnej Nobelovej ceny.

Porota ocenila jeho "majstrovskú prácu so spomienkami, ktorou vytvára najneuchopiteľnejšie ľudské osudy a odkrýva skutočný živý svet".

Modiana občas označujú aj za najväčšieho súčasného žijúceho francúzskeho autora, ktorého knihy oceňuje nielen kritika, ale aj široká verejnosť. O svojej literárnej kariére povedal: "Nikdy som neuvažoval, že by som mohol robiť niečo iné. Nemal som žiadny diplom, žiadnu jasnú kariéru. Je však ťažké stať sa spisovateľom ako mladý. Radšej nečítam svoje rané knihy. Nie kvôli tomu, že by sa mi nepáčili, nespoznávam sa v nich. Je to niečo ako keď sa starý herec pozerá na svoje bývalé postavy."

Pracuje s minulosťou

Patrick Modiano sa narodil 30. júla v roku 1945 na predmestí Paríža. Vyrástol v rodine obchodníka so židovskými koreňmi a herečky a jeho talent vybadal jeho učiteľ matematiky Raymond Queneau, ktorý bol sám spisovateľom.

Ako autor debutov v roku 1968 románom La place de l’étoile a kniha sa okamžite stretla s dobrým prijatím. V roku 1978 získal Goncourtovu cenu, najprestížnejšie francúzske literárne ocenenie.

Podľa švédskych akademikov sú knihy tohtoročného laureáta Nobelovej ceny za literatúru plné spomienok, zabúdania či otázok identity a viny.

„V textoch často vystupuje Paríž a často ho možno vnímať ako kreatívnu súčasť celej práce,“ opisuje Modianovu tvorbu Nobelov výbor.

„Jeho príbeh sú zväčša postavené na autobiografických základoch či udalostiach, ktoré sa odohrávali počas nemeckej okupácie. Niekedy svoje poklady získava z rozhovorov, článkov v novinách či vlastných poznámok, ktoré nazbieral za všetky tie roky.“

Jednotlivé príbehy či dokonca knihy spája napríklad miesto, kde sa odohrávajú - pričom viaceré romány spolu vzájomne súvisia.

Po slovensky a česky

V slovenčine mu v roku 2006 vyšla kniha Rodokmeň (Un Pedigree), v ktorej opisuje skutočný príbeh svojej vlastnej mladosti ešte predtým, než sa stal spisovateľom. "Nemohol som napísať autobiografiu, preto som si vybral tento názov. Nie je to kniha o tom, čom som robil ja, ale ako sa ku mne správali ostatní, najmä moji rodičia," povedal pre France Today.

Na našom trhu je ešte dostupný český preklad románu Dora Bruderová, ktorý opisuje skutočný príbeh pätnásťročného dievčaťa z Paríža, ktoré neprežilo holokaust.

Dodnes akademici oznámili literárnu nobelovku 107-krát, trinásťkrát sa držiteľkou prestížneho ocenenia stala žena. Priemerný vek laureátov je 64 rokov.