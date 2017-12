Pozrite si najkrajšie stavby minulého roka

Sme na európskej úrovni

Fotografia nestačí, dobrú architektúru musíte zažiť. Zmení vám to život, hovorí český architekt OSAMU OKAMURA, ktorý po druhý raz s porotou Ceny za architektúru prešiel Slovensko.

To, čo vidíme v súťaži Ce.za.ar, je iba malé percento toho, čo vidno v uliciach. Aká je teda skutočná realita našej architektúry?

„Fakt je, že počet vysoko kvalitných stavieb na Slovensku nie je veľký. To, čo vidíme v súťaži, je špička, a tá sa môže zrovnávať s európskou špičkou, akurát, že za ňou je pomerne prázdno. V krajinách, kde má kvalitná architektúra dlhšiu a hlbšiu tradíciu, sú za najkvalitnejšími dielami ešte stavby druhej a tretej kategórie, ktoré však stále môžeme považovať za veľmi kvalitné. Tu je niekoľko výnimočných a potom nič. A bude zrejme dlho trvať, kým sa to zmení.“

Čo tomu môže pomôcť?

„Slovenská architektúra stúpa hore, ale zdá sa, že štát zaspal a nepodporuje jej rozvoj. Je to zrejmé najmä z nedostatku architektonických súťaží na verejné zákazky. Krajina by mala mať jasnú víziu, ako prostredníctvom architektúry rozvíjať kultúrne bohatstvo, ktoré slúži všetkým. Ako príklad môže slúžiť Chorvátsko.“

V čom konkrétne?

„Na prelome 90. rokov a nového milénia zorganizovalo obrovskú sériu súťaží na nové verejné školy a škôlky. Generácie detí teraz vyrastajú v tých neuveriteľných, inšpiratívnych a skutočne špičkových priestoroch, ktoré sú absolútne odlišné od tradičných domov. A to dokáže človeka ovplyvniť na celý život. Keď sa však pozrieme sem, vidíme, že sa tu stavajú rádovo drahšie stavby, no ich kvalita je katastrofálna. To je mi priam ľúto.“

Kategória rodinných domov je silná, nemôžeme si vytvoriť vzťah k dobrej architektúre takto?

„To by trvalo veľmi dlho. Obýva ich iba malé množstvo ľudí, ďalší ich možno uvidia v časopisoch, ale architektúra nie je o fotografiách – je o prežívaní, o zmyslovej a priestorovej skúsenosti. Keď sa človek v takom priestore dlhšie nepohybuje ani v ňom nikdy nežije, nedokáže si predstaviť, čo dobrá architektúra dokáže. A ja sa stále stretávam s množstvom inteligentných ľudí, ktorí u nás dobrú architektúru nikdy skutočne nezažili. Ten pocit sa dá prirovnať k tomu, keď vstúpite do gotickej katedrály. Čosi podobné môžete zažiť, ak dnes vojdete do niektorého z múzeí umenia. Je to celkom nový pocit, ktorý vám zmení život. A to by malo byť aj snahou štátu – skvalitňovať prostredie pre najširšiu verejnosť. To je cesta, ako vzdelávať.“

Aký spôsob je na to najlepší?

„Práve o tom teraz aj v Česku prebieha veľká debata – chceli by sme dostať základy architektonického navrhovania alebo plánovania mesta do školských osnov. Architektonická a urbanistická gramotnosť by sa mala šíriť ako napríklad finančná gramotnosť, keď ľuďom vysvetľujeme, kedy je dobré zobrať si hypotéku a kedy nie. Aby potom, keď stoja na stavebnom úrade vedeli, čo sú ich práva a ako napríklad vyzerá dobré námestie. Začať sa však musí už od detí. Teraz napríklad vyšla knižka Domek o súčasnej architektúre pre deti predškolského veku a je to absolútny bestseller. Vytvorili ju poľskí architekti a už ju vydali v pätnástich jazykoch. Uznávam však, že niekedy je chyba na strane architektov, ktorí nevedia o svojej práci rozprávať širšiemu publiku a ostávajú v expertnom uzatvorenom svete.“

Spolu s porotcami ste postupne prešli všetkými vybranými dielami, získalo si vás niektoré na prvý pohľad?

„Košické Kasárne – Kulturpark ma úplne prekvapili. Je to naozaj projekt na európskej úrovni. Je to čosi celkom iné, než čo sa u vás snažia postaviť pod značkou Zahy Hadid. To je architektúra, čo sa dnes vyváža do tretieho sveta, nie je veľmi udržateľná, stavia na efekte. Je to také pozlátko, žiaľ, nemám o tom vysokú mienku. Kasárne však patria k celkom inej kategórii – kultivovanej architektúre, ktorá je často nenápadná, ktorá pristupuje k problému s pravou mierou. Je to stavba kultivovaná v detailoch aj v materiáloch. Jej elegancia je v samozrejmosti a tá je rafinovaná, nevtieravá – robí pozadie pre život, ktorý sa v nej má odohrávať. Neukazuje iba na seba. Je perfektne uchopená a skvelo napĺňa svoju úlohu.“

A čo kategória rodinných domov, vyhral váš favorit?

„Pri rodinných domoch ide často o rolu reprezentácie. Každá stavba veľa hovorí o vkuse svojho majiteľa, reflektuje, aký signál chce dať okoliu. Ale aj v tejto kategórii vidno posun – dnes už nevzniká podnikateľské baroko, vznikajú kultivovanejšie stavby. A ak mám byť osobný, bol som fanúšikom domu H45°. Zrejme to bolo aj tým, že mi veľmi evokoval japonskú architektúru, nadobudol som k nemu zvláštny emocionálny vzťah – páčilo sa mi, ako prepájal exteriér s interiérom, ako pomocou stien vytáral malé súkromné záhrady. Je to niečo, čo je mi blízke, a preto som ním bol nadšený. Ale hlasovali sme demokraticky a výsledok už dnes poznáte.“

