Zomrel Rudolf Čechura, autor Maxipsa Fíka

Spisovateľ detských večerníčkov aj detektívok zomrel v Prahe.

10. okt 2014 o 8:45 idnes.cz

PRAHA. Vo veku 83 rokov v stredu zomrel český spisovateľ Rudolf Čechura. Venoval sa detskej a detektívnej literatúre a okrem iného je autorom večerníčkového seriálu Maxipes Fík. Informáciu serveru iDNES.cz potvrdil jeho vnuk Michele Matejka.

"Dedko zomrel vo svojom pražskom dome. Časť rodiny, ktorá žije v Taliansku teraz mieri do Česka. Pohreb bude v utorok," povedal Matejka.

Čechura písal detektívky, ale na začiatku roka 1968 napísal pre časopis VTM článok, v ktorom skritizoval vedúcu úlohu KSČ, zakotvenú v ústave.

Odvtedy sa intenzívne venoval detskej literatúre.

Od roku 1967 bol členom klubu sherlockovských priaznivcov The Sherlock Holmes Society of London, do ktorého nebolo ľahké získať vstupenku pre obmedzený počet miest. Roky bol dokonca jediným členom spolku z krajín za železnou oponou.

Čechura napísal viacero večerníčkov. Vymyslel tiež seriálový príbeh Hugo z hôr o snežnom mužovi, ktorý je zavlečený do civilizácie.