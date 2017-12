Prídu blázni Enter Shikari

Na prvé vypočutie sú ich skladby ťažko uchopiteľné. Dnes o siedmej v bratislavskom klube MMC budú hrať briti Enter Shikari.

10. okt 2014 o 12:14 Michal Durdovanský

Je to zaujímavá a originálna kombinácia gitarovej a elektronickej hudby. Aj keď u nás nie je britská skupina Enter Shikari až tak známa, v Spojenom kráľovstve sú to hviezdy alternatívnej gitarovej scény.

Ich tretí album sa dostal na vrchol britského albumového rebríčka a už v časoch vydania debutového albumu Take To The Skies z roku 2007 koncertovali na veľkých európskych festivaloch. Neskôr sa objavili aj na Rock For People, Novarocku či Szigete.

video //www.youtube.com/embed/znQii6mB8Hw

Skupina doteraz pracovala na štvrtom albume Mindsweep, ktorý má vyjsť v januári a na jeseň naplánovala miniturné po východnej Európe. Viedeň či Praha v zozname chýbajú, namiesto toho si prídu zahrať do Sofie, Ľubľany alebo práve do Bratislavy, kam sa istotne chystá aj veľa Rakúšanov.