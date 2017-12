Filmové premiéry týždňa

V kinách máme výbornú maďarskú drámu Biely boh aj slovenskú rozprávku Láska na vlásku s Celeste Buckingham.

10. okt 2014 o 16:39 Miloš Ščepka

Tento týždeň vôbec nežičí milovníkom ľahkej filmovej zábavy. Do slovenských kín vstupuje Felliniho klasika, nová slovenská rozprávka, český film podľa Viewegha, maďarská dráma ocenená v Cannes, estónsky art film a dokument o deťoch vo filme.

8 ½

Otto e mezzo

139 minút,Taliansko-Francúzsko 1963

Scenár: Ennio Flaiano, Tullio Pinelli, Federico Fellini, Brunello Rondi. Réžia: Federico Fellini. Kamera: Gianni Di Venanzo. Strih: Leo Cattozzo. Hudba: Nino Rota. Účinkujú: Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, Anouk Aimée, Sandra Milo, Rossella Falk, Annibale Ninchi, Barbara Steele, Polidor, Madeleine Lebeau, Gideon Bachman, Guido Alberti, Caterina Boratto a ďalší.

Slovenská premiéra 9. októbra 2014, ASFK

Dvadsiaty ročník Projektu 100 vracia do našich kín vrcholné, dvomi Oscarmi ocenené dielo Federica Felliniho z roku 1963 v zreštauruovanej podobe. Otto e mezzo je hlboko osobná spoveď umelca o pochybnostiach, neistotách, fóbiách a slabostiach, ktoré sprevádzajú tvorbu. Marcello Mastroianni hrá slávneho filmára Guida Anselmiho, ktorý – spútaný slávou a úspechom predchádzajúcich diel – má nakrúcať nový film, ale utápa sa v tvorivej, citovej a vzťahovej kríze. Namiesto práce uniká do spomienok, do snov a predstáv. Ale – nie je vari práve toto práca filmára?

video //www.youtube.com/embed/4BpOp2yUqyo

Anjeli

Andělé všedního dne

97 minút, Česká republika 2014

Scenár: Michal Viewegh, Alice Nellis. Réžia: Alice Nellis. Kamera: Matěj Cibulka. Strih: Filip Issa. Hudba: Michal Novinski. Účinkujú: Marián Labuda, Vojtěch Dyk, Vladimír Javorský, Eliška Křenková, Boleslav Polívka, Zuzana Bydžovská, Klára Melíšková, Václav Neužil, Zuzana Kronerová a ďalší.

Slovenská premiéra 9. októbra 2014, Garfield Film

Siedma adaptácia knižnej predlohy najpopulárnejšieho českého spisovateľa súčasnosti Michala Viewegha Andělé všedního dne je dielom režisérky Alice Nellis. Rozpráva o ľuďoch z pražských Nuslí, nad ktorými bdejú svojrázni anjeli Marián Labuda, Vojtěch Dyk, Eliška Křenková a Vladimír Javorský. Učiteľ autoškoly Karel (Bolek Polívka) sa sužuje v citovo prázdnom manželstve s Máriou (Zuzana Bydžovská), ktoré si kompenzuje snami o žiačke Ester (Klára Melíšková). Tá práve pochovala manžela a nie je pripravená na nový vzťah. Zdeněk (Václav Neužil) si chce vziať život, pretože mu jeho kamarát Filip (Ondřej Sokol) prebral ženu. Ťažko to nesie i jeho matka (Zuzana Kronerová). Zložitý prepletenec vzťahov núti anjelov nebyť len byť nestrannými pozorovateľmi.

video //www.youtube.com/embed/_9YnMh778gA

Biely boh

Fehér isten

119 minút, Maďarsko-Nemecko-Švédsko 2014

Scenár: Kornél Mundruczó, Viktória Petrányi, Kata Wéber. Réžia: Kornél Mundruczó. Kamera: Marcell Rév. Strih: Dávid Jancsó. Hudba: Asher Goldschmidt. Účinkujú: Zsófia Psotta, Lili Monori, Gergely Bánki, Tamás Polgár, Orsolya Tóth, Kornél Mundruczó, János Derzsi, László Gálffi a ďalší.

Slovenská premiéra 9. októbra 2014, ASFK

V rámci Projektu 100 prichádza víťaz prehliadky Un Certain Regard canneského filmového festivalu – dráma maďarského scenáristu a režiséra Kornéla Munduczó. Trinásťročná Lili príde o milovanú fenku Hagen, lebo predpisy zakazujú chovať krížené plemená. Psík si však hľadá cestu naspäť k svojej panej. Keď sa po sérií udalostí strhne vojna medzi psami a ľuďmi, Lili možno ako jediná dokáže zabrániť katastrofe. „Biely boh je inšpirovaný absurdnými a stále viac vyhranenými súčasnými spoločenskými vzťahmi. Chcel som vytvoriť film, ktorý vystaví kritike naše odporné sebavedomie, plné lží a pokrivených právd,“ povedal režisér Mundruczó. Súčasťou predstavenia je 17-minútový animovaný film Veroniky Obertovej a Michaely Čopíkovej Nina.

video //www.youtube.com/embed/wUQ83zeT1b0

Free Range

Free Range/Ballaad maailma heakskiitmisest

102 minút, Estónsko 2013

Scenár: Robert Kurvitz, Veiko Õunpuu. Réžia: Veiko Õunpuu. Kamera: Mart Taniel. Strih: Liis Nimik. Účinkujú: Lauri Lagle, Jaanika Arum, Laura Peterson, Peeter Volkonski, Roman Baskin, Rita Raave, Meelis Rämmeld, Jan Uuspõld, Anne Türnpu a ďalší.

Slovenská premiéra 9. októbra 2014, Film Europe

O Oscara v kategórii zahraničných filmov sa tohto roku uchádzala i estónska dráma scenáristu a režiséra Veiko Õunpuu. Jeho cenené snímky Jesenný bál a Pokušenie svätého Tonyho pozná aj slovenské festivalové publikum. Aj Baladu o prijatí sveta uviedol Artfilm Fest. Večne zamračený, zdrogovaný alebo opitý mladý filmový kritik Fred žije vo vlastnom svete, vzdialenom od reality, ktorá sa mu prieči a protiví. Keď ho pre negatívnu recenziu vyhodia zo zamestnania a priateľka mu oznámi, že čaká dieťa, musí sa rozhodnúť, či prijme alebo odmietne zodpovednosť a vôbec – ako naložiť s životom.

video //www.youtube.com/embed/GzOlw3nwkhs

Láska na vlásku

97 minút, Slovenská republika 2014

Scenár a réžia: Mariana Čengel Solčanská. Kamera: Ivan Finta. Strih: Ondrej Azor. Hudba: Vladimír Martinka. Účinkujú: Celeste Buckingham, Samuel Spišák, Tomáš Hanák, Tomáš Matonoha, Judit Bárdos, Mlan Bahúl, Aniko Varga, Atila Mokos, Jakub Rybárik, Gabriela Dolná, Ivan Béla Vojtek, Karol Čálik, Marta Rašlová, Gusto Kyselica, Štefan Šafárik a ďalší.

Slovenská premiéra 9. októbra 2014, Continental film

Fanúšičky hviezdičky slovenskej populárnej hudby Celeste Buckingham si nenechajú ujsť rozprávku scenáristky a režisérky Mariany Čengel Solčanskej. Napodiv – hlavnou postavou je kováčov syn Tomáš, potulný komediant, ktorý si na kráľovskom hrade vymení miesto so znudeným princom Matejom. Obaja chlapci „sa vďaka výmene naučia priateľstvu, pokore, pracovitosti a objavia skutočné hodnoty života a lásky“. Film nakrúcali aj na Oravskom hrade, v Múzeu oravskej dediny v Zuberci a na Nitrianskom hrade. Realizačný rozpočet diela slovenskej spoločnosti JMB Film, na ktorom participovali aj RTVS, ČT a Audiovizuálny fond, sa vyšplhal na 1 450 000 eur bez DPH a nákladov na distribúciu.

video //www.youtube.com/embed/5O8Ul1wnV04

Príbeh detí a filmu

A Story of Children and Film

101 minút, Veľká Británia 2013

Scenár a réžia: Mark Cousins. Kamera: Marc Bénoliel. Strih: Timo Langer. Účinkujú: Mark Cousins, Ben, Laura a ďalší.

Slovenská premiéra 9. októbra 2014, Film Europe

Severoírsky fanúšik a popularizátor kinematografie Mark Cousins, ktorého rozsiahly projekt Príbeh filmu: Odysea nám spoločnosť Film Europe priniesla vlani, ponúka vášnivý a poetický portrét detského sveta, zostavený z úryvkov 53 filmov o deťoch z 25 krajín. Skúma rôzne cesty a podoby detstva tak, ako ich filmoví režiséri vnímali a zobrazovali vo svojej tvorbe. Peter Bradshaw pre The Guardian napísal, že sa jedná o „bystrú a pohotovú filmovú esej, predstavujúcu mozaiku klipov, obrazov a okamihov detí vo filmoch.“