Veľké oslavy maliarky Oravy - Márie Medveckej

Mladého džezového hudobníka zo Slovenska obdivuje americká producentská legenda Quincy Jones. V sobotu má koncert.

11. okt 2014 o 0:00 Jana Németh, Jana Németh, her

Vrcholia oslavy stého výročia narodenia Márie Medveckej

Vernisáž 16.00 Tvrdošín

Narodila sa v Medvedzí pri Tvrdošíne, ale študovať odišla do Viedne, Prahy aj Bratislavy, kde mohla maľovať v pohodlí umeleckého ateliéru. Mária Medvecká sa však rozhodla inak – vrátila sa domov, na Oravu, a ostala tam celý život.

A hoci sa o viacerých maliaroch vraví, že ich výrazne ovplyvnilo rázovité prostredie oravského kraja, bola to práve Mária Medvecká, ktorú začali nazývať maliarkou Oravy. Nečudo, celú svoju tvorbu zamerala na zobrazovanie meniacej sa krajiny a ľudí, ktorých dôverne poznala a dokázala zachytiť s citom. Bola autorkou návrhu na československú desaťkorunáčku, ktorá bola v obehu viac než dvadsať rokov a stála aj pri založení Oravskej galérie, ktorá sa dnes stará aj o veľkú časť jej diel.

Rok 2014 sa pre región Oravy stal symbolicky Rokom Márie Medveckej, keďže od jej narodenia uplynula presne storočnica. Oslavy okrúhleho výročia vrcholia práve dnes. V Art Galérii Schürger v Tvrdošíne otvoria o 16.00 h v kurátorskej koncepcii Evy Ľuptákovej výstavu Medveckej diel s názvom Moja Orava. Zároveň uvedú do života aj dve nové knižky – Príbehy – korešpondenciu a spomienky priateľov a knihu Kresby s textom Ľubomíra Feldeka v grafickej úprave Miroslava Cipára. Výstava Moja Orava potrvá do 11. novembra.

World of the drums

Sobota/ Festival / Bratislava, DK Ružinov - celý deň

Tretí ročník festivalu perkusií World of Drums predstaví hudbu postavenú na rytmike. V hlavnom večernom programe sa predstavia skupiny La3no Cubano, Musica Medica,Thierry & Friends, Batatimba a mnohí ďalší. Džezové trio Gabo Jonáš, Juraj Kalász a Eddie Portella predstaví špeciálneho hosťa, latino perkusionistu Martina Verdonka.

Návštevníci budú vidieť/počuť perkusívne nástroje v rôznych žánroch od latino jazzu, world music, ambientnej hudby až po reggae. Koncepcia festivalu umožňuje divákom zapojiť sa do interaktívnych akcií. Celú sobotu budú vo vestibule DK Ružinov workshopy s voľným vstupom. Pripravené je hravé bubnovanie pre deti a rodičov, aj drumcircle. Vestibul bude fungovať aj ako trh so stánkami predajcov a výrobcov hudobných nástrojov. Program spestrí aj ukážka capoeiry, bojového tanca s exotickým brazílskymi perkusiami v podaní skupiny Abadá Capoeira. Záver akcie sa presunie na afterpárty do bratislavského Bateliéru.

Prichádza džezová superstar

Koncert / Bratislava, Ateliér Babylon 20.00

Quincy Jones presents: Andreas Varady. Tak sa volá sobotňajší večer v bratislavskom Ateliéri Babylon. Prvé meno patrí legendárnemu americkému producentovi a hudobníkovi, druhé tínedžerovi so slovenským pôvodom, ktorý ho nadchol: „Andreas Varady je jedným z najtalentovanejších ľudí tejto planéty, ktorý hudbu vracia na miesto, kam patrí,“ zložil mu poklonu a rozhodol sa zastupovať ho. Mladého gitaristu už osobne uviedol na najprestížnejšom džezovom festivale v Montreaux, zaslúžil sa aj o vydanie jeho profilového albumu na renomovanej značke Verve Records. Andreasa Varadyho sprevádza jeho otec -basgitarista, za bicími sedí tiež veľmi talentovaný člen rodiny - 12-ročný brat. „Bude to super night! Čakám vás všetkých,“ odkazuje Andreas.