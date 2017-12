Clive Owen: Ak vám nerobí dobre pohľad na krv, The Knick nesledujte

Najkrajší darček k päťdesiatke mu dal oscarový režisér Steven Soderbergh. Obsadil ho do hlavnej úlohy chirurga v novom seriáli The Knick.

Britský herec Clive Owen oslavuje päťdesiatku. Azda najkrajší darček mu dal oscarový režisér Steven Soderbergh, keď ho cez leto obsadil do hlavnej úlohy chirurga v novom seriáli The Knick.

Herec ako Clive Owen je snom každého režiséra. Nešomre, nepresadzuje svoje názory, práve naopak, zo všetkých síl sa snaží pochopiť režisérove predstavy a potom ich do bodky splniť.

„Som uzrozumený s faktom, že film je záležitosťou režisérov, oni to celé dávajú dokopy,“ hovorí hviezda filmov Potomkovia ľudí, Spojenec či Sin City – mesto hriechu. Dôveruje im možno aj preto, že často nakrúca s tými najlepšími.

Napríklad so Stevenom Soderberghom, ktorý si ho vybral do svojho najnovšieho projektu s názvom The Knick. Televízny seriál stanice Cinemax sa odohráva v New Yorku okolo roku 1900 v nemocnici Knickerbocker Hospital, známej svojimi pokrokovými liečebnými metódami. Owen stvárňuje hlavnú postavu Johna Thackeryho, trochu arogantného a od kokaínu závislého chirurga.

„Takú drsnú a netypickú hlavnú postavu som už dávno nehral. Bolo ťažké si ju obľúbiť, a to ma na nej práve priťahovalo. Je to brilantný chirurg, zapálený za vec a jeho povahové nedostatky ho robia ešte zaujímavejším,“ hovorí Owen.

Pre silné žalúdky

Pôvodne chcel ponuku oscarového režiséra odmietnuť, seriálom sa pre ich dĺžku snaží vyhýbať, nakoniec ho presvedčil „dokonalý scenár“. Soderbergh spolu so scenáristami Jackom Amielom a Michaelom Beglerom strávil dlhé hodiny študovaním dobových dokumentov a posledné, čo chceli, bolo, aby diváci cítili nostalgiu za starými dobrými časmi. V skutočnosti bol New York v tom čase hrôzostrašné miesto na život.

„Nechcel by som, aby ma v roku 1900 niesli na nosidlách do nemocnice,“ hovorí Owen.

Seriál mal americkú premiéru začiatkom augusta, diváci ho prijali s nadšením a momentálne sa už nakrúca druhá séria. Soderbergh pôvodne sľúbil, že zrežíruje len dvadsať dielov prvej série, ale projekt ho tak nadchol, že sa rozhodol ponechať si režisérsky post aj po celú druhú sériu.

Ak vám nerobí dobre pohľad na krv, ani sa nesnažte seriál sledovať. Je historicky verný a kamera neuhýba ani vtedy, keď by mala.

„Nič sme nerobili na efekt,“ tvrdí Owen. „Nesnažili sme sa šokovať, ani čo sa týka množstva krvi. Na pľaci stál celý čas odborník a kontroloval, či operácie pre

biehajú správne. Bohužiaľ, bolo to presne takto.“

Ani závislosť od kokaínu nie je vymyslená na účely seriálu, droga bola v tých časoch legálna, ľudia nepoznali jej návykové účinky a najmä lekári ju často využívali ako zázračný liek. Dávala im energiu, pomáhala koncentrovať sa a vydržať dlhé hodiny bez spánku. A tiež zvládať psychický stres z množstva pacientov umierajúcich počas operácie a po nej.



Kontroluje scenáre

Scenár vychádza zo skutočného životného príbehu lekára Williama Halsteda, ktorý viedol svoj vlastný tím chirurgov v New Yorku a zaslúžil sa o výrazné zlepšenie operačných postupov a menšiu úmrtnosť. Owen prečítal všetky knihy o jeho živote, zohnal si filmové záznamy dobových operácií a nakoniec sa stal i spoluproducentom seriálu. Hoci na pľaci bez odvrávania poslúcha príkazy režiséra, na osobnom vklade a zainteresovanosti si dáva záležať.

„Chcem byť pri tom od úplného začiatku,“ hovorí. „Vždy sa zúčastňujem na písaní scenára, hoci nie ako scenárista. Som veľmi, ale naozaj veľmi dobrý v čítaní scenárov a v komentovaní toho, čo je tam zlé. Zväčša režisérom hovorím: Som niečo ako logické monštrum. Scenár musí byť logický, veci v ňom musia sedieť.“

Pred nakrúcaním životopisnej snímky Hemingway & Gellhornová si napríklad prečítal všetky diela Ernesta Hemingwaya.



Štyria bratia a robotnícka štvrť

Narodil sa v anglickom meste Coventry ako štvrtý z piatich chlapcov matke Pamele a otcovi, country spevákovi Jessovi Owenovi, ktorý rodinu opustil, keď mal Clive tri roky. Svoje detstvo opisuje ako pomerne drsné.

Školské prostredie mu nevyhovovalo, a keď v trinástich rokoch objavil divadelný krúžok, rozhodol sa, že bude hercom. „Pochádzam z robotníckej triedy a uvedomujem si, že nebyť niektorých náhodných udalostí som ešte stále tam. Mám kamarátov hercov, ktorí nemali šťastie na prelomovú úlohu a predierajú sa životom, trápia sa vecami, ktoré ja, našťastie, už nemusím riešiť.“

Tou prelomovou úlohou bola v jeho prípade postava neúspešného spisovateľa v snímke Krupiér z roku 1998. Všimol si ho Hollywood, vyslúžil si označenie najpríťažlivejší muž sveta a režiséri zistili, že najviac sa mu hodia temné a komplikované charaktery.

Do extrému to dotiahol v seriáli The Knick, podľa filmových kritikov v ňom podáva svoj doteraz najlepší herecký výkon.

Krajší darček k päťdesiatke, ktorú oslávil pred týždňom, mu režisér Soderbergh ani nemohol dať.



