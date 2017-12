Nepremeškajte rok 1971

Čo sa môže stať, ak úplne bežným ľuďom dôjde trpezlivosť s vládnou mocou?

Dávno pred Wikileaks, aférou Edwarda Snowdena, aj pred kauzou Watergate zburcovali Ameriku nečakané udalosti v mestečku pri Philadelphii. 9. marca 1971 oznámila FBI, že dočasne zatvára kancelárie v celej krajine a nechá ich strážiť tisíckami ozbrojencov. Deň predtým sa do jednej pobočky v meste Media vlámali neznámi zlodeji a odniesli plné kufre dokumentov. Na rozdiel od digitálnych únikov, tieto spisy v kartotéke fyzicky chýbali, hoci sa už onedlho ich kópie dostali do novín. Ich obsah bol väčší škandál než okolnosť krádeže. Verejnosti ukázali pochybenia agentúry, ktorá moc zneužíva na to, aby sledovala aktivistov.

Páchatelia zostávali desaťročia neznámi. Využili deň, keď večer celá krajina sledovala v televízii boxový zápas, vybrali nenápadnú pobočku a všetko dobre premysleli, takže okruh podozrivých nikdy nebol usvedčený. A po rokoch sa priznali pred kamerou v dokumente.

Výnimočný film debutujúcej režisérky Johanny Hamilton po jarnej premiére na newyorskom festivale Tribeca zbiera dobré ohlasy. Je to vlastne polohraný dokument, napínavú rekonštrukciu totiž spája s unikátnou výpoveďou aktérov po mnohých rokoch. Presvedčivo ilustruje atmosféru občianskych protestov na začiatku 70. rokov, krok po kroku ukazuje, čo sa môže stať, ak úplne bežným ľuďom dôjde trpezlivosť s vládnou mocou a jej prešľapmi. Nezmeškajte premietanie v Kultúrnom centre Dunaj, film nejde do bežných kín.

A teraz tú moju!

„Je to živý skanzen socializmu, je priam zarážajúce, ako mohlo toto námestie takto prežiť. Má neuveriteľnú atmosféru, je takmer v centre hlavného mesta, no kedykoľvek tam človek príde, čas tam stojí,“ hovoril pred časom jeden z najvýraznejších súčasných českých umelcov Krištof Kintera o Námestí slobody v Bratislave. Občianske združenie Verejný podstavec ho oslovilo do projektu Bod 0, ktorého cieľom bolo upozorniť na nehybnosť v zmýšľaní o verejnom priestore, ktorá sa tak neprehliadnuteľne prejavuje práve na tomto námestí.

Výstavu projektov štyroch umelcov zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska sme videli v galérii Krokus, odvtedy sa však dve diela už podarilo aj zrealizovať. Pawel Althamer naplnil obrovskú fontánu Družba pieskom, Ilona Németh rozvírila na námestí, nazývanom aj Sahara, nielen prach, ale aj spomínanú nehybnosť. Teraz je na rade Krištof Kintera. Drží sa pôvodného plánu a na Námestie slobody dnes privezie svoj Juke box. Vernisáž bude o 19. h, ale až do 22. októbra máte možnosť medzi deviatou a devätnástou hodinou za euro pustiť pesničku z playlistu a ozvučiť tak priestor námestia. Samozrejme, playlist Kinterovho Juke boxu nie je hocijaký. Tak nešetrite a zahrajte!

Ukrajinský Open Stage

Bývajú to pravidelné otvorené stretnutia, na ktoré môže zavítať ktokoľvek s hudobnými ambíciami, alebo ten koho zaujíma improvizácia 21. storočia ako diváka. Na pódiu sa striedajú ad hoc zostavy s elektronickými či akustickými nástrojmi-nenástrojmi, vzniká hudba okamihu, bez žánrových a iných obmedzí. Niekedy je to sila, niekedy menej, ale vždy je to niečo iné a neopakovateľné. Dnes večer to bude ešte inšie, pretože hosťom akcie z cyklu Open Stage v bratislavskej A4ke bude ukrajinský hudobník Andrey Kiritchenko, ktorý je známy ako zakladateľ vydavateľstva a festivalu Nexsound.