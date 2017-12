Joan Baezová v Bratislave zaspievala aj Kryla

V Bratislave hrala Joan Baez, pripomenula časy angažovaného folku

12. okt 2014 o 18:23 Zuzana Uličianska

Legendárna pesničkárka čoskoro dokáže zaspievať celú Krylovu hymnu Bratříčku, zavírej vrátka.

Nie je tak veľa speváčok, ktoré zostarli tak dôstojne ako Joan Baez. Speváčka, kedysi známa svojím trojoktávovým rozsahom, koncertuje už viac ako polstoročie. Len si už musela pesničky prispôsobiť „novému“, nižšie položenému hlasu. A aj tak ešte dokáže vybehnúť do úctyhodných výšok.

Baez patrí k silnej generácii pesničkárov. Na Woodstocku spievala ako tehotná, ale jej manželstvo s protivojnovým aktivistom Davidom Harrisom dlho nevydržalo.

Hoci sa v poslednom čase venuje skôr maľovaniu, ani dušu aktivistky v sebe nezaprie. Hrala pre Occupy Wall Street a obrazy vystavovala aj v bunkri vo Vietname, v ktorom bola kedysi zatvorená. Na bratislavskom koncerte zaspievala napríklad pieseň bývalého Sandinistu a vyslovila sa za mier v Jeruzaleme.

Darebáctvo s Havlom

Publikum si tu získala Krylovou hymnou Bratríčku, zavírej vrátka. „Potrebujem ešte tri dni na doskúšanie,“ zasmiala sa po prvých slohách, ktoré odspievala v lámanej češtine. Aj malý kúsok z tejto piesne však ukázal, že jej veľmi sedí a mohla by si ju prevziať do repertoára.

Vrátila sa aj k svojmu vystúpeniu na Bratislavskej lýre v júni 1989. „Pravdepodobne poznáte ten príbeh,“ začala spomínať. A opísala, ako sa s priateľmi, ktorí sa venovali ľudským právam, rozhodli na koncert zavolať Václava Havla a iných disidentov. „Prišli, hoci nevedeli, či ich nezatknú. Čakali sme v hoteli na ich telefonát. A potom sa na druhom konci ozvalo: Hmm, Joan, this is Havel, hmmm, I am in a lobby, hmmm, very many police,“ parodovala charakteristický spôsob Havlovej reči.

Pri pive potom naplánovali to, čo Havel nazýval „mischief“, čiže darebáctvo. Chceli narobiť tajným čo najviac starostí. Podarilo sa.

Keď sa v priamom televíznom prenose pokúsila Havla zavolať na pódium, okamžite jej vypli mikrofóny. Pesničku Swing Low, Sweet Chariot, zaspievala už len preňho. Vraj to však bolo začiatkom ich skutočného priateľstva.

Koniec s Dylanom

Tohtoročné turné odohrala Joan Baez len s dvomi hudobníkmi. Jeden z nich – Dirk Powell – bol však absolútne univerzálny, hral nielen na basgitare, ale aj na klavíri, husliach, harmonike či bendže. Baezovej gitara popri ňom tiež znela dokonalo.

Speváčka ponúkla cover verzie pesničiek Donovana či zvláštnu verziu Suzanne Leonarda Cohena. Lenonova Imagine v jej podaní zaznela s krásnou nástojčivosťou. Publikum potešila kultovou ľudovou pesničkou The House of the Rising Sun či Dylanovou Farewell Angelina. Pri piesni z amerických hôr o chlebe a whisky sa šarmantne roztancovala.

Vrcholom večera bola však jej pieseň Diamonds & Rust z roku 1974, ktorej text naráža na jej vášnivý vzťah s Bobom Dylanom. Keď zaznelo Blowin’ in the Wind, každý vedel, že viac prídavkov si už nevytlieska. Kto nestihol bratislavský koncert, môže ešte zájsť vo štvrtok do pražskej Lucerny či v máji budúceho roku do parížskej Olympie.

Joan Baezovej udelia v novembri spolu so Steviem Wonderom či Stephenom Sondheimom mimoriadne ocenenie - ASCAP Centennial Award. Patrí hudobníkom, ktorých prínos bol v niektorej z oblastí hudby celkom špecifický.