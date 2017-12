Nezostali na Slovensku a urobili dobre. Hudobníci Varadyovci

Sú dospelí, ktorí sa správajú ako deti, a sú deti, ktoré už sú dospelé. K takým patria 17-ročný gitarista Andreas Varady aj jeho mladší brat Adrian hrajúci na bicie.

13. okt 2014 o 18:12 Oliver Rehák

Jeden v teniskách a s trendy účesom, druhý má šiltovku a značkové tričko. Na prvý pohľad sa nelíšia od svojich rovesníkov. No kým väčšina tínedžerov v ich veku len začína rozmýšľať, čo vlastne chcú robiť, títo dvaja to už dávno vedia a veľmi dobre robia.

Andreas a Adrian Varadyovci sú nesmierne talentové deti, ktoré už sú takmer hotovými muzikantmi schopnými zahrať čokoľvek a s kýmkoľvek.

Je vtipné, keď 17-ročný Andreas v rozhovore povie, „keď som bol mladší“, no keď chytí do rúk gitaru, humor ide bokom. Teda on sa pri hre baví, ale ostatným padajú sánky.

Nechápu, ako je možné, že tínedžer vie hrať takto. Že dokáže odpáliť Giant Steps od Johna Coltrana, zadžezovať beatlesovku Come Together aj vytiahnuť vlastné kompozície.

video //www.youtube.com/embed/ZJbPZrbBIG8

Je jednoducho oveľa ďalej než mnohí o generáciu-dve starší muzikanti. Ale netreba sa čudovať, keď prvú gitaru dostal ako štvorročný a stále ho neprestala baviť.

Dnes má nástroj vyrobený na mieru, vlastný model, zastupuje ho legendárny producent Quincy Jones, slávny gitarista George Benson ho zobral na turné.

Že meno Andreas Varady sa v džezovom svete skloňuje čoraz viac a viac, nie je žiadna náhoda. Prečo to tak je, už vie každý návštevník jeho víkendového koncertu v bratislavskom Ateliéri Babylon.

Druhou hviezdou večera sa stal jeho brat Adrian. Ten má dvanásť. Keď mal osem, dostal bubny a tiež sa ich nepustil.

Talent zostal v rodine, otec Ondrej (ich jediný učiteľ) hrá v rodinnom triu na basgitaru a na pódiu s hrdou spokojnosťou sprevádza svoje deti.

Vidieť a počuť, že nehrajú spolu len na rodinných oslavách, ale vždy, keď sa dá. Samozrejme, existujú triá, ktoré sú ešte zohratejšie, a muzikanti, ktorí hrajú technicky ešte precíznejšie, ale nie je ich veľa.

Varadyovci strhnú muzikálnosťou aj detskou úprimnosťou – to keď tínedžeri prejavia svoju druhú najväčšiu lásku po džeze a spustia hip-hop.

Pochádzajú zo Slovenska, no už niekoľko rokov žijú v Írsku a plánujú presťahovať sa do Ameriky. Že by takú kariéru a úspechy dosiahli na Slovensku, sa dosť ťažko predstavuje. Ale ešte ťažšie sa chápe mizivá účasť slovenských muzikantov na koncerte.