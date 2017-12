Zažite to najlepšie zo slovenskej módy

Dnes dávame do pozornosti festival módy a koncert v Redute.

15. okt 2014 o 0:00 Jana Németh, Jana Németh, her

Festival / Bratislava, do piatku

Zažite to najlepšie zo slovenskej módy

Počas nasledujúcich troch dní máte možnosť vidieť nové kolekcie tých najlepších slovenských dizajnérov.

Stali sa zázraky. Tak opisujú návrhári a organizátori to, čo sa stalo vlani. Iba pár dní pred ohláseným začiatkom Bratislava Fashion Weekend prišla správa o ich zrušení. Dôvodom malo byť odstúpenie kľúčového sponzora. Nové kolekcie Lenky Sršňovej, Fera Mikloška, Marcela Holubca, Petry Poórovej, Ľubice Poncikovej či Lukáša Kimličku však boli nachystané. Všetci sa zomkli a povedali si, že by bola priveľká škoda, keby všetka snaha vyšla nazmar. Spolu s podporou OLO-dressing a Slovak Fashion Council sa im o necelý mesiac od zmareného bratislavského víkendu módy podarilo zorganizovať vlastnú akciu – Fashion Live! Slovak Fashion Week Initiative.

Tento rok pokračujú – oficiálnym prvým ročníkom. Už v pondelok sa začali sprievodné akcie, to hlavné však príde dnes. V priestoroch Starej tržnice na Námestí SNP sa od popoludňajších hodín na móle predstavia modelky a modely v kolekciách od Jany Gavalcovej, Lenky Sršňovej, Veroniky Hložníkovej či Marcela Holubca.

Zajtra a pozajtra si môžete pozrieť diela Borisa Hanečku, We are not Sisters, Izabely Komjatiovej či Martina Hrču. Spolu máte možnosť vidieť takmer tridsať módnych kolekcií najmä od popredných slovenských dizajnérov, ale aj od hostí Visegrádskej štvorky. Popri tom prebieha sprievodný program – prednášky, výstavy a samozrejme aj predajné showroomy vybraných ateliérov. Bude si z čoho vyberať!

Paganini v Redute

Hudba / Bratislava, Moyzesova sieň 9 - 16.00, Reduta 19.00

Mladí slovenskí talentovaní muzikanti majú jedinečnú príležitosť zahrať si so svetoznámym husľovým virtuózom Ilyom Gringoltsom priamo v Bratislave. Získajú bezplatnú lekciu naživo od historicky najmladšieho laureáta slávnej Paganiniho súťaže. Majstrovský kurz bude dnes, s voľným vstupom pre verejnosť. Gringolts sa ešte večer predstaví na samostatnom sólovom recitáli v Slovenskej filharmónii, kde zahrá iba diela Paganiniho.

Ilya Gringolts je svetoznámy husľový virtuóz a laureát najslávnejšej husľovej súťaže na svete - Premio Paganini, ktorú vyhral už ako 16-ročný. V súčasnosti koncertuje ako sólista na slávnych husliach „ex-Kiesewetter" z dielne A. Stradivariho a spolupracuje s najvýznamnejšími orchestrami a umelcami z celého sveta.

Na Slovensko prišiel v rámci vzdelávacieho projektu Majstrovské kurzy virtuózov, ktorý organizuje občianske združenie Sinfonietta. „Ilya Gringolts svojou hrou dokáže publikum doslova očarovať. Stretnutie s ním bude pre našich študentov obrovským povzbudením na ceste k profesionálnej umeleckej kariére a zároveň nezabudnuteľným zážitkom pre všetkých návštevníkov jeho koncertu,“ povedal organizátor koncertu Pavel Bogacz ml.

TV tipy:

Dvojka 20.00 / Storočnica - Eugen Suchoň

Desať rokov po smrti skladateľa dcéra Eugena Suchoňa otvorila jeho aktovku a zistila, že obsahuje vzácne veci a dokumenty, ktoré boli pre neho najdrahšie. Stali sa základom tohto dokumentu.

Prima cool 20.15 / Lietadlová loď Enterprise

Americký seriál v tejto epizóde rozpráva príbeh plavidla, ktorého posádka prešla peklom všetkých dôležitých udalostí, ktoré sa odohrali počas druhej svetovej vojny v Pacifiku.

Joj plus 20.45 / Kto nájde priateľa, nájde život

Osud zaveje dvojicu dobrodruhov (Terence Hill, Bud Spencer) do Tichomoria, na ľudoprázdny ostrov, kde má byť ukrytý obrovský poklad. Na ich veľké prekvapenie ostrov vôbec nie je opustený.

Jednotka 21.50 / Stroskotaní milenci

Spisovateľ práve dokončil svoj román Stroskotanci. Podobne ako hlavný hrdina knihy aj on je veľmi žiarlivý. Možno má na to aj príčinu - jeho žena je modelka, nepletie si však realitu s fikciou?

ČT 2 22.00 / Moja krásna učiteľka

Ako si doplniť vzdelanie aj medzeru v citovom živote. Tom Hanks ako herec, producent a zároveň režisér spolu s Juliou Robertsovej v hlavných úlohách romantickej komédie z roku 2011.

Dvojka 22.05 / Každý týždeň sedem dní

Atmosféra študentského života v Bratislave 60. rokov, do ktorého okrem dobovej hudby doliehajú aj hrozby studenej vojny. Menej známy príspevok slovenskej novej vlny v réžii Eduarda Grečnera.