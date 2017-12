Sme tu aj pre tých, čo nečítajú

Toľko rôznych literárnych akcií a autorov naraz sa u nás ešte doteraz naraz nestretlo. V Bratislave sa dnes začínajú Dni slovenskej literatúry, ktoré potrvajú až do 19. októbra.

14. okt 2014 o 19:47 Eva Andrejčáková

V Bratislave sa začína prvý ročník nového festivalu Dni slovenskej literatúry.

Ak si na webe hodíte do vyhľadávača „dni slovenskej literatúry“, natrafíte na dve takmer totožné domény. Tá správna je s koncovkou sk. Na nej nájdete kompletný program rovnomenného festivalu, ktorý práve dnes v Bratislave štartuje a potrvá do nedele 19. októbra. Otvárací ceremoniál v priamom prenose odvysiela rádio Devín v relácii Večer na tému v réžii Laca Keratu a diskutovať v ňom budú literáti ako Pavel Vilikovský, Daniela Kapitáňová. Balla či Mária Ferenčuhová.

Rôzne svety

Asi najviac energie do podujatia vložila Miroslava Vallová, riaditeľka Literárneho informačného centra (LIC), ktoré festival zastrešuje. Po zvážení sa rozhodla rozšíriť festival na čo najširší žánrový záber literatúry s presahom na ďalšie umelecké oblasti. Pod jednou strechou sa tak môžu stretnúť knihy a autori, ktorí majú úplne odlišných čitateľov. Čo je isté, na festivale sú vítaní nielen knihomoli či intelektuáli, ale všetci, čo majú radi kultúrny život v meste, aj keď nečítajú.

„Najviac som zvedavá na reťazové čítanie naplánované na sobotu v Starej tržnici. Podobnú akciu som zažila pred časom a myslím si, že by to mohol byť úžasný, jedinečný zážitok. Na reťazové čítanie prídu totiž viacerí známi literáti, no vystúpiť na ňom môže ktokoľvek, kto chce pred publikom zviditeľniť svoje diela,“ hovorí šéfka LIC­u.

V desiatkach kultúrnych stánkov v hlavnom meste sa bude diskutovať o knihách, prehiehať budú scénické čítania, krsty nových kníh, performancie, divadlá, workshopy, sprievodné programy. Hlavným centrom diania bude Stará tržnica, kde sa budú prezentovať desiatky vydavateľstiev s predajnými stánkami a práve tu bude prebiehať gro akcií – viacero čítačiek, Literárny cirkus KK Bagalu, večer poézie s Milou Haugovou a hudobníkom Vladislavom Šarišským, detské literárno-výtvarné dielne a prídu aj slovenskí, českí a poľskí „slampoeti“.

Okrem tradičných literárnych bášt ako sú Artforum, Štúdio 12, kníhkupectvá Martinus, Gorila Urban House, Pantha Rei, V-klub či A4, sa do festivalu zapojili aj SND, rôzne galérie, Salón fotografie či Bratislavské bábkové divadlo. Literatúra vtrhne dokonca na hlavnú stanicu, na Slovenskú poštu alebo rovno pred obraz Ladislava Mednyánszkeho v Slovenskej národnej galérii, osobne cez výtvarníka Róberta Bielika.

Dekadentné večierky

V programe sú mená ako Dušan Dušek, Márius Kopcsay, Ján Litvák, Tomáš Janovic, Stanislav Rakús, Dušan Mitana, Peter Repka, Viliam Klimáček, Veronika Šikulová, Peter Juščák, Peter Šulej, Jana Beňová, Michal Habaj, Michaela Rosová, Braňo Jobus, Uršuľa Kovalyk, Zuska Kepplová, Mária Modrovich či Monika Kompaníková, ale aj Evita Urbaníková, Ondrej Herec, Ivan Aľakša a mnohí ďalší. Priestor dostanú aj zahraniční štipendisti, ktorí v minulosti strávili v Bratislave tvorivý pobyt – Markéta Magitová, Zbigniew Machej či Viktor Horváth.

Hneď zajtra sa v kníhkupectve Artforum môžu čitatelia stretnúť s Petrom Pišťankom. Predstavuje svoju novú knihu Rukojemník spolu s režisérom Jurajom Nvotom, ktorý podľa nej nakrúca film. V tom istom čase sa v Gorila Urban House na Laurinskej ulici rozprúdi Večierok dekadentov – krstiť knihy a čítať z nich budú Pišta Vandal, Matúš Zajac, Samo Marec, Rado Ondřejíček, Dáša von Fľaša, Diana Mašlejová a Robert Pospiš. V Pisztoryho paláci ponúkne Divadlo bez domova scénickým čítaním Krasojazdkyne Uršuly Kovalykovej. A v piatok večer by iste stálo za to vidieť dramatizované čítanie divadla Arteatro z novej hry Ruský štandard mladej slovenskej dramatičky Michaely Zakuťanskej.