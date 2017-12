Nové filmy

Tento týždeň naše kiná ponúknu pestrú všehochuť noviniek: romantické aj rodinné hollywoodske drámy, nesmrteľného Draculu, pohľad na beznádej moravského vidieka i slovenských recidivistov, tureckého víťaza z Cannes no aj animovanú rozprávočku pre najmenšíc

15. okt 2014 o 17:45 aš

Comeback

Slovenská republika 2014, 83 minút.

Scenár: Miro Remo, Juro Šlauka. Réžia: Miro Remo. Kamera: Jaroslav Vaľko, Ivo Miko, Mário Ondriš. Strih: Marek Kráľovský. Hudba: David Kollar. Účinkujú: Miroslava Ábelová, Miroslav, Zlatko a ďalší.

Dokumentarista Miro Remo (1983) sa už ako študent uviedol vysoko ceneným filmom Arsy – Versy. Na poli dlhometrážneho dokumentu debutuje snímkou Comeback. Sleduje dvojicu recidivistov Zlatka a Miroslava, ktorí sa po odpykaní dlhoročných trestov pokúšajú zaradiť do „normálneho života“. Z mnohých iných, zahraničných a hraných filmov však vieme, že sa to nedá. Miro Remo nám ukazuje, ako a prečo sa to nedá na Slovensku. S presahmi úvah o tom, aký zmysel vlastne má trest odňatia slobody.

Čo s láskou

The Best of Me, USA 2014, 117 minút.

Scenár: J. Mills Goodloe, Will Fetters. Réžia: Michael Hoffman. Kamera: Oliver Stapleton. Strih: Matt Chesse. Hudba: Aaron Zigman. Účinkujú: Michelle Monaghan, Liana Liberato, James Marsden, Luke Bracey, Schuyler Fisk, Gerald McRaney, Ian Nelson, Jon Tenney, Caroline Goodall a ďalší.

Americký spisovateľ romantických príbehov Nicholas Sparks je vďačným inšpirátorom. Podľa jeho románov vznikli filmy ako Správa vo fľaši, Noci v Rodanthe, Posledná pieseň či Bezpečný prístav. Najnovšie sa režisér Michael Hoffman nechal inšpirovať Sparksovým bestsellerom The Best of Me o nečakanom stretnutí spolužiakov zo strednej školy Dawsona (James Marsden) a Amandy (Michelle Monaghan). Ostanú im len spomienky na prvú lásku, alebo sa im podarí nanovo „rozdúchať plamene dávneho citu“?

Díra u Hanušovic

Česká republika 2014, 102 minút

Scenár: Miroslav Krobot, Lubomír Smékal. Réžia: Miroslav Krobot. Kamera Jan Baset Střítežský. Strih: Otakar Senovský. Účinkujú: Tatiana Vilhelmová, Lenka Krobotová, Johanna Tesařová, Ivan Trojan, Jaroslav Plesl, Simona Babčáková, Hynek Čermák, David Novotný, Lukáš Latinák, Petr Komínek, Martin Myšička, Ján Kožuch, René Přibyl, Klára Melíšková a ďalší.

Divadelný režisér, niekdajší umelecký šéf Dejvického divadla a príležitostný herec Miroslav Krobot vo svojich 63 rokoch debutuje ako režisér dlhometrážneho hraného filmu zo zapadákova na severe Moravy. V príbehu o učiteľke nemčiny Maruny (Tatiana Vilhelmová), ktorá z nedostatku príležitostí žije sama s matkou a živí sa ako výčapníčka v miestnej krčme, účinkujú okrem hercov Dejvického divadla aj Ján Kožuch a Lukáš Latinák.

Dom kúziel

Le manoir magique , Francúzsko-Belgicko 2013, 85 minút.

Scenár: James Flynn, Dominic Paris, Ben Stassen. Réžia: Jeremy Degruson, Ben Stassen. Výtvarník: Jeremy Degruson. Hudba: Ramin Djawadi. Účinkujú: Edward Asner, Eugene Levy, Mara Wilson, William Shatner, Kathleen Browers, Murray Blue, George Babbit, Cinda Adams a ďalší.

Všetkým fanúšikom animovaných filmov o nezbednej korytnačke Sammym prináša jej tvorca Ben Stassen ďalší belgicko-francúzsky digitálne animovaný príbeh. Opustený kocúrik Hrom sa jedného dňa ocitne v tajuplnom dome starého kúzelníka, ktorý obývajú bytosti zo sveta fantázie. Aj také, ktoré príchod nezvaného hosťa vôbec neteší. Situácia sa zhorší, keď sa im začne do života miešať kúzelníkov chamtivý synovec. Dom i jeho obyvatelia sú ohrození. Našťastie je tu odvážny kocúrik Hrom.

Dracula: Neznáma legenda

Dracula Untold, USA 2014, 92 minút.

Scenár: Matt Sazama, Burk Sharpless. Réžia: Gary Shore. Kamera: John Schwartzman. Strih: Richard Pearson. Hudba: Ramin Djawadi. Účinkujú: Luke Evans, Dominic Cooper, Sarah Gadon, Samantha Barks, Zach McGowan, Charlie Cox, Paul Kaye, Art Parkinson, Charles Dance, Dilan Gwyn, William Houston, Ronan Vibert, Noah Huntley a ďalší.

Nebožtík Bram Stoker nemá ako brániť svoje svetoznáme dielo, a tak rok čo rok vznikne aspoň jeden nový filmový Dracula. Írsky režisér Gary Shore chce byť originálny zobrazením motívov, ktoré viedli neporaziteľného valašského bojovníka proti Turkom Vlada Tepeșa III. – zvaného Nabodávač – k tomu, aby sa zo šľachtica stal démonickým monštrom. Nakrúcalo sa, ako inak, v Írsku, s rozpočtom 70 miliónov dolárov. Pôvodne mal film režírovať Alex Proyas so Samom Worthingtonom v hlavnej role, ale napokon je všetko inak a titulnú postavu stvárnil Luke Evans (Súboj Titanov, Vojna bohov, Rýchlo a Zbesilo 6).

Sudca

The Judge, USA 2014, 142 minút.

Scenár: Nick Schenk, Bill Dubuque, David Dobkin. Réžia: David Dobkin. Kamera: Janusz Kaminski. Strih: Mark Livolsi. Hudba: Thomas Newman. Účinkujú: Robert Downey Jr., Vera Farmiga, Leighton Meester, Vincent D'Onofrio, Dax Shepard, Billy Bob Thornton, Robert Duvall, Melissa Leo, Sarah Lancaster a ďalší.

Úspešný a vplyvný právnik Hank Palmer (Robert Downey Jr.) sa po smrti matky vracia do rodného domu. Jeho otec, vážený malomestský sudca Joseph Palmer (Robert Duvall) je podozrivý z vraždy. Hank sa rozhodne otca obhájiť. Verí, že tak upevní vzťahy s rodinou, od ktorej pred rokmi odišiel. Nezmení svoje rozhodnutie, keď zistí pravdu? Režisér a spoluscenárista David Dobkin má za sebou filmy Niet úniku, Šanghajskí rytieri či Ako uloviť družičku. Zaujímavejšie je meno kameramana: Janusz Kaminski bol šesť ráz nominovaný na Oscara. Za filmy Schindlerov zoznam a Zachráňte vojaka Ryana ceny Akadémie aj dostal.

Zimný spánok

Kiş Uykusu, Francúzsko-Nemecko-Turecko 2014, 196 minút.

Scenár: Ebru Ceylan, Nuri Bilge Ceylan. Réžia: Nuri Bilge Ceylan. Kamera: Gökhan Tiryaki. Strih: Nuri Bilge Ceylan, Bora Göksingöl. Účinkujú: Haluk Bilginer, Melisa Sözen, Demet Akbag, Ayberk Pekcan, Serhat Mustafa Kiliç, Nejat Isler, Tamer Levent, Nadir Saribacak a ďalší.

Bývalý herec Aydin má malý hotel v dedine kdesi v Anatólii. Žije tam s mladšou manželkou a sestrou, ktorá sa spamätáva z rozvodu. Cez zimu sa dedina, odrezaná snehom od sveta, stáva úkrytom, ale aj pascou, kde sa otvárajú staré rany. Zlatú palmu a cenu FIPRESCI z festivalu v Cannes si tohto roku odniesol turecký scenárista a režisér Nuri Bilge Ceylan (1959) za drámu, inšpirovanú poviedkami A. P. Čechova a ovplyvnenú Tolstojom, Dostojevským aj Voltairom. Pôvodnú štyriapolhodinovú verziu s veľkým sebazaprením zostrihal na konečných 196 minút.