Svetoznámy filmár na výslní

Film Osem ½ od Federica Felliniho sa dá vidieť s novými detailmi obrazu i zvuku.

15. okt 2014 o 18:27 Miloš Ščepka

Filmová prehliadka Projekt 100 prináša v zrekonštruovanej podobe dielo, ktoré znamenalo definitívny prelom nielen pre svojho autora, ale pre celú kinematografiu.

Federico Fellini sám seba označoval slovami „veľký luhár“. Vyhlásil, že 8 ½ je pokus vysvetliť nezrozumiteľné slová, ktoré vraví Paola Marcellovi v závere filmu Sladký život.

V jednej z kľúčových scén kúzelník Maurice dá senzibilke prečítať myšlienky hlavného hrdinu. Znejú: Asa nisi masa. Nezrozumiteľný bľabot hrá rovnakú rolu ako slovko „rosebud“ v Občanovi Kanovi. Otvára bránu spomienkam na detstvo, ktoré ako jediné dokážu zdôvodniť konanie v dospelosti.

Práca ako peklo

„Chcel som vytvoriť mnohorozmerný portrét. Príbeh, ktorý by sa odvíjal v rovine reality aj imaginácie, s neustálou zmenou minulého, prítomného a budúceho času,“ povedal Fellini.

Napodiv nebol od začiatku rozhodnutý nakrúcať o filmárovi (a teda o sebe samom v prvom pláne). Uvažoval o divadelnom impresáriovi, spisovateľovi, architektovi, dokonca o advokátovi. Napokon je Guido Anselmi (Marcelo Mastroianni) Felliniho alter ego, svetoznámy filmár na výslní, ktorý neunesie ťarchu slávy a pozornosti médií, uviazne v hlbokej tvorivej kríze, no bojí sa to priznať, a tak pod vplyvom okolia i vlastnej neúprimnosti a samoľúbosti pripravuje nakrúcanie nového filmu, hoci nemá ani poňatia, o čom by mal byť.

Utieka sa preto do mondénnych kúpeľov, skrýva sa producentovi, štábu i herečkám, novinárom a známym, lavíruje medzi energickou emancipovanou manželkou Luisou (Anouk Aimée) a oddanou submisívnou milenkou Carlou (Sandra Milo), no predovšetkým: uchyľuje sa do sveta nesúrodých intímnych spomienok, vízií, snov a predstáv.

Nestačí, že Fellini s krutou úprimnosťou rozpráva o sebe samom, do filmu zakomponoval rolu scenáristu, intelektuála Cariniho, ktorý kriticky komentuje Anselmiho náčrtky scenára, ale v skutočnosti neúprosne glosuje to, čo vidíme na plátne.

Pod zámienkou márnych príprav na nakrúcanie podstupuje Guido sebadekonštrukciu (čo inšpirovalo Woodyho Allena ku komédii Deconstructing Harry). Bilancuje kariéru, ľúbostný život, komplikovaný vzťah k rodičom aj ich skonu, k ženám, náboženstvu, rímskokatolíckej cirkvi a viere. Predstavuje si nebo, v ktorom je pánom a vládcom všetkých žien svojho života, prežíva peklo, keď musí sledovať chaotické, bezcieľné pracovné zábery. Poznáme v nich scény z jeho vlastného života, ktoré sa udiali až po ich nakrútení...

Zakaždým inak

Katastrofa nastáva, keď priamo na pľaci, na tlačovej konferencii pred monštruóznymi drahými rozostavanými kulisami musí priznať, že nemá čo povedať. Nakrúcať sa nebude.

Úprimnosť a pravda mu otvoria dvere k očistnému finále: z výšok, kam vyletel v samom úvode snímky, zostúpi na zem, zmieri sa so sebou samým, s manželkou, producentom... a zapojí sa do veľkého kruhu postáv a figúrok svojho života, defilujúcich v nezabudnuteľnej Passerelle Nina Rotu.

Osem a pol je dielo, ktoré divák, obohatený skúsenosťami a zážitkami z vlastného života, zakaždým vidí inak, nanovo. Nová digitálna kópia filmu – na rozdiel od zubom času poznačených archívnych verzií a z nich vytvorených DVD – však dovoľuje spoznať, oceniť a vychutnať si rafinované detaily obrazu i zvuku, ktorými autor odlišuje realitu od spomienok a predstáv.

Pre mnohých divákov to teda skutočne môže byť úplne iný film. Moderný, nápaditý, vtipný, otvorený každému, hlboký a zároveň zábavný. Film, aké sa už dnes nerodia.