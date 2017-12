Seymour je postava, na ktorú sa nezabúda

Vydavateľstvo Artforum sa pustilo do vydávania amerického klasika Jeroma D. Salingera.

16. okt 2014 o 19:03 Hana Ševčíková

Názov prvej knihy v novej sérii, ktorá sa objavila na našom trhu, je trocha krkolomný, nezrozumiteľný a ťažko uchopiteľný - Do výšky zdvíhajte strechu, tesári a Seymour: úvod. Napovedá, že to bude čítanie nie jednoliate, nie jednoduché, a vskutku nezvyčajné. Našťastie meno autora je osvedčená značka. Jerome D. Salinger, autor americkej povinnej literatúry Kto chytá v žite či Deväť poviedok, je aj pre slovenského čitateľa silným a zaujímavým zážitkom – a to v ktoromkoľvek z jeho diel.

Na začiatok svadobný deň

Knihu tvoria dve novely. Každá je napísaná iným štýlom, dokonca až jazykom, obe sa však týkajú brata Buddyho Glassa Seymoura.

Prvá sa odohráva v jeho svadobný deň. Samotná postava Seymoura, ak ju čitateľ ešte nespoznal v iných Salingerových dielach, je prítomná tým, že prítomná nie je. Čitateľ ju spoznáva v citoch jeho brata, v rečiach, ktoré sa o nej trúsia, a tiež v denníku, ktorý si píše. Autor jej však stále ponecháva éterickosť, nezrozumiteľnosť i nestabilnosť. S časom si autor nerobí starosti a všetko v Seymourovom živote sa odohráva naraz, a to nielen v rámci tejto knihy, ale aj ostatných diel.

Seymour jednoducho bol a obrazy z jeho života môže čitateľ vidieť rôzne usporiadané, vo viacerých nasvieteniach a scenériách, vo viacerých Salingerových dielach, a tak si z jednotlivých dielikov skôr inštinktívne ako rozumovo skladať fascinujúci obraz.

Všade si však Seymour ponecháva mimoriadnu inteligenciu, lásku k umeniu, krehkosť, smútok, ale i radosť. Keby to aj nebolo všetko úplne reálne či zrozumiteľné, čitateľ to autorovi rád odpustí, pretože Seymour je postava, na ktorú sa nezabúda. Je odzbrojujúci, silný i krehký zároveň, a tak ako jeho brat, rozprávač Buddy, ani čitateľ si ho nemôže neobľúbiť.

Okrem tejto postavy je v prvej novele jedna skutočná literárna lahôdka – scéna v newyorskom taxíku, ktorý vezie hostí zo Seymourovej svadby do domu nevestiných rodičov. Náhodné zoskupenie ľudí, ich rozličná zaangažovanosť v udalostiach, ale aj ich osobná minulosť a aktuálne nastavenie prinesie krásne dialógy, atmosféru, napätie - to všetko s newyorským bonusom.

Nejde o rebelanta

Tak ako Seymour, aj jeho láska je na jednej strane silná a oddaná, na druhej strane sa nevie celkom vpratať do spoločenských noriem či očakávaní príbuzných. Nejde však o rebelanta. Viac sa o Seymourovi nedá napísať, čitateľ ho musí spoznať svojím spôsobom a cez neho možno aj Seymoura vo svojom vnútri.

Druhá novela je veľmi autentickým a osobným rozprávaním o Seymourovi, ale zároveň aj jeho bratovi Buddym – rozprávačovi príbehu. Je to čítanie veľmi zmyslové, strhujúce, zneisťujúce, ale i zábavné. Autor kladie rôzne provokačné otázky, robí si posmech z kritikov, psychoanalýzy či oficiálneho umenia, na druhej strane však cítiť i jeho slabosť a plachosť. To všetko zmiešané dokopy tvorí nie jednoliaty, a hlavne veľmi neprenosný zážitok. Autor si čitateľa vysadí na plecia a povláči ho, kade sa mu zachce - po výškach i pádoch, láskach i stratách.

Spomedzi Salingerových kníh táto nie je najľahšie stráviteľná, ale o to mu ani nikdy nešlo. Naopak – čitateľov si získal veľmi svojráznym spôsobom, ako sa dopracovať k autenticite a pravde. Lebo táto kniha nie je len o vzťahu bratov, ale o ľudskej blízkosti ako takej – a hoci je v názve oslavný verš poetky Sapfo, v jej vnútri je veľa smútku.