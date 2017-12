Stratené dievča ušili Affleckovi na mieru

Afflecka spoznáte na fleku. Teraz dostal rolu na telo.

17. okt 2014 o 10:51 Eva Andrejčáková

Hovorí sa, že Ben Affleck sa musel stať scenáristom a režisérom, aby ho uznali. Teraz dostal rolu na telo. Afflecka spoznáte na fleku.

Nick žije v šťastnom manželstve s Amy. V istej chvíli však ľudia okolo neho začnú veriť tomu, že bol schopný urobiť niečo veľmi zlé. Jeho manželka v deň piateho výročia svadby záhadne zmizla a všetko nasvedčuje tomu, že nie dobrovoľne. Začína sa zúfalé pátranie, počas ktorého Nick pred ľuďmi prestáva pôsobiť ako dostatočne smútiaci manžel. Z miláčika médií sa stáva verejný nepriateľ číslo jeden. Čo má spoločné s jej zmiznutím? Kým vlastne je?

Strach a výstraha

Román Gone girl – Stratené dievča napísala americká autorka Gillian Flynn pred dvoma rokmi ako svoju tretiu knihu. Bývalá filmová kritička a novinárka si už svojimi predchádzajúcimi románmi Ostré predmety a Temné miesta získala u čitateľov aj kritiky nebývalé uznanie, hoci niektorí ju pre nelichotivé zobrazovanie ženských charakterov kritizovali za mizogýniu.

Zatiaľ posledný titul však prevalcoval všetky jej doterajšie úspechy a stal sa jedným z najväčších literárnych počinov roka. Po tejto predlohe vzápätí siahol jeden z najuznávanejších svetových režisérov David Fincher.

Opäť ho zaujala téma, v ktorej majú dôležité miesto strach a výstraha. Autorka románu podľa neho vystihla dôležitú ľudskú črtu – lesk a biedu toho, ako nás ostatní ľudia vidia, s kým nás spájajú, aký obraz si o nás vytvárajú, ako podliehame manipulácii. Scenár k filmu Stratené dievča, ktorý mal začiatkom októbra svetovú premiéru, napísala pod supervíziou režiséra sama autorka knihy a kritici už teraz hovoria o tom, že mysteriózna dráma ním ašpiruje na Oscara.



Stratené dievča, réžia David Fincher (2014)

Čo to vidíme

Fincher sa rozhodol do hlavnej mužskej úlohy obsadiť Bena Afflecka. Istotu tejto voľby získal vďaka jeho skúsenosti s mediálnou pozornosťou a so štvanicou. Je vraj jedným z mála takých, ktorých frustrácia z prenasledovania médiami dokázala inšpirovať k zábave. Zrejme preto nemal problém vyzliecť sa pred kamerou doslova donaha.

Detská hviezdička z Kalifornie urobila toho pre svoje uznanie v minulosti dosť. Reputáciu skvelého herca však Ben Affleck získal paradoxne až potom, čo sa stal scenáristom a neskôr aj režisérom. Rola podozrivého manžela Nicka vo Fincherovom filme je preňho ako ušitá. Je to pravdepodobne najtemnejšia postava, akú kedy hral, no korene má vo veľmi reálnom príbehu o priemernom mužovi.

Affleck síce tvrdí, že tých vecí, čo ich životy spája, nie je veľa, no je nad slnko jasnejšie, že s neustálym prenasledovaním a rôznymi špekuláciami o svojej osobe v médiách má dosť osobných skúseností.

„David Fincher chcel ukázať, že na začiatku akéhokoľvek vzťahu si ľudia nasadia rôzne masky a až po dlhom čase v manželstve alebo v dlhotrvajúcom partnerskom vzťahu si ich začnú snímať. Človek začne zisťovať, čo je jeho partner zač, a niekedy sa mu nepáči, čo vidí. A to je aj dôvod, prečo sa toľko vzťahov rozpadá. Máte pocit, že osoba, s ktorou ste dovtedy žili, je niekto iný, než ste si dovtedy mysleli. Môže to byť veľmi desivé,“ hovorí o príbehu Affleck. „Je to príklad toho, aké ľahké je manipuláciou vytvoriť ilúziu pravdy. Sám som zažil, ako médiá vytvárajú o vás predstavu, v ktorej sa nespoznávate.“