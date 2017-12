Vypočujte si prvý singel z nového albumu Jany Kirschner

Muzika! je prvou zverejnenou piesňou z nahrávky Moruša čierna, ktorá vyjde posledný októbrový týždeň.

20. okt 2014 o 11:31 Oliver Rehák

Na singli ju chce vydať britské vydavateľstvo Doubledrop.

„Skladba je o muzike, o hudbe, o láske k nej, ktorá ma sprevádza celým mojím životom a vedie všetky moje životné kroky. O snoch, ktoré som tajne snívala ako dieťa z Červenej Armády v Martine. O tom, čo ma inšpiruje, povznáša, rozplače a povzbudí," hovorí o svojej novinke speváčka a hudobníčka Jana Kirschner.

"Napísali sme ju spoločne s Eddiem a je to skladba netradičná už len v tom, že sa v nej poslucháč nedočká žiadnych dlhých textov. Je to doslova najväčšie prekvapenie mojej doterajšej hudobnej kariéry… Mám z nej obrovskú radosť a verím, že sa nájde množstvo ľudí, ktorí túto radosť budú zdieľať so mnou.“

video //www.youtube.com/embed/G1iJP6CsPcE

Pieseň postavená na slove "muzika" vznikala v Londýne, v Prahe a v Banskej Štiavnici v štúdiu Oskara Rózsu.

Na bicie hral Tom Skinner, gitaru nahral Ally McNeil a perkusie Dan Darriba. Klávesové party a produkciu si zobral na starosť Eddie Stevens. Vokály opäť naspieval mužský spevácky kvartet Skety, no v nahrávke sa ukrývajú aj iné hlasy.

„Spolu ju nahrávalo vyše tisíc ľudí z rôznych kútov Slovenska a Česka. Použili sme hlasy mnohých ľudí, muzikantov a priateľov. V skladbe sa objaví aj dav z koncertu z českého mestečka Protivín, kde sme koncertovali s Morušou koncom augusta.“ Prezradila Jana Kirschner.

Pesničku si už vybralo nezávislé britské hudobné vydavateľstvo Doubledrop a vydá ju na špeciálnom vinylovom singli v niekoľkých krajinách. Celý album vydá na značke Slnko records 27. októbra.

Je súčasťou projektu Moruša, prvá časť s názvom Moruša biela mala premiéru vlani. Moruša čierna sa bude dať kúpiť samostatne, aj v spoločnom balení s bielou, opäť sa pripravuje vinyl.