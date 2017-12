Otec a syn, rozhnevaní muži na súde

Robert Duvall a Robert Downey Jr. hrajú v americkom filme Sudca.

Zbytočne si americký sudca Joseph Palmer budoval v malom meste dlhoročnú kariéru, celé jeho snaženie narušil deň, keď ho obvinili z úmyselného zabitia. Na pomoc mu príde jeho syn Hank, výborný právnik z veľkého mesta, ktorý sa snaží upozorniť, že na vraždu nie sú priame dôkazy, že to bolo v deň, keď jeho otec pochovával svoju manželku, bol unavený, pršalo a obeť bola opitá... No nakoniec je všetko komplikovanejšie. Toto obvinenie upozorní na starý súdny proces, ktorý do života Josepha Palmera fatálne zasiahol – a jeho syn Hank bude ešte prekvapený, ako veľmi.

Americký film Sudca patrí medzi tie, keď je upútavka lepšia ako film. Nič to, aspoň niekto si dobre spravil svoju robotu. Z krátkeho zostrihu sa javilo, že režisér David Dobkin nakrútil detektívny triler s intenzívnym súdnym procesom, napínavý príbeh, pri ktorom do poslednej chvíle nebude jasné, kto je kto, a že syn, ktorý celý život vyčítal otcovi nedostatok lásky, nakoniec pochopí, kto, prečo a ako ho vychoval. V stoštyridsaťminútovej verzii je to oveľa menej zaujímavé. Samotné súdne mystérium je nakoniec len takým malým mystériom, nezaujíma takmer nikoho, ani obyvateľov mestečka, možno ani advokáta Hanka nie. Naopak, Hank si popritom stihne riešiť iné svoje starosti, napríklad rozpadávajúce sa manželstvo, nevyriešený vzťah so starou láskou, zanedbanú výchovu dcéry, pošramotené vzťahy s bratmi, vyvracia fámy, že je odporný, namyslený, drzý... Teda, tým posledným sa až tak nezaoberá.

V hlavných úlohách hrajú Robert Duvall a Robert Downey Jr. Obaja herci majú dosť talentu na to, aby vzájomné dialógy štýlovo rozohrali. V mnohých filmoch funguje len toto, duchaplnosť a štýlovosť kompenzuje to, že všetko ostatné je konvenčné, v tomto prípade však nevyšlo ani to. Kto by chcel vidieť Roberta Duvalla v zaujímavejšom filme, ktorý rieši komplikovaný vzťah medzi otcom a synom, odporúčame radšej Lucky you (2007). S Ericom Banom tam hrajú hráčov pokru a ich partie sú rozhodne napínavejšie ako tento nevydarený súdny proces.

Dokument o Björk príde uviesť režisér

Film / Bratislava, Kino Lumiére, 20.30

Už od prvých správ o albume Biophilia islandskej speváčky Björk bolo jasné, že to nebude len ďalšia nová nahrávka. Hudba a pesničky boli totiž súčasťou širšieho multimediálneho projektu vychádzajúceho z prírody, vedy a moderných technológií. Biophilia vyšla v roku 2011 a dosť ťažko sa opisuje slovami, kto si stiahol rovnomennú aplikáciu alebo videl niektorý z koncertov turné, má lepšiu predstavu. Je to projekt, o ktorom naozaj platí raz vidieť, je lepšie ako trikrát čítať. Dnes tú možnosť exkluzívne ponúka bratislavské kino Lumiére, v ktorom premietnu záznam koncertu z posledného turné Björk a divákom ho osobne predstaví jeden z režisérov Peter Strickland. Je to záznam živelnej energie v kombinácii s jedinečnými hudobnými nástrojmi.

Rodin podľa Eifmana

Tanec / SND, Nová budova 19.00

Ruský balet má veľkú tradíciu, ale aj súčasnosť. Tú predstavuje slávne tanečné divadlo Eifman Ballet, ktoré dnes po prvý raz oficiálne uvidíme na Slovensku. V novej budove Slovenského národného divadla uvedie dielo Rodin v choreografii Borisa Eifmana. Tento balet je venovaný životu a tvorbe veľkého francúzskeho sochára Augusta Rodina a jeho žiačky, milenky a múzy Camilly Claudelovej. Ich vášnivý vzťah je príbehom drámy, zmyselnosti, kreativity, ale i tragédie. Eifmanov balet je impozantnou umeleckou výpoveďou o tragickej povahe života géniov. Prostredníctvom unikátnej reči tela moderného psychologického baletu predstavuje nové poňatie sveta ľudských vášní, fenoménu, ktorý vo svojich dielach majstrovsky spracovali Rodin a Claudel. Výsledkom je úchvatné tanečné predstavenie o neuchopiteľnom tajomstve tvorivého procesu. Balet už videli diváci v Paríži, New Yorku, Moskve, Tel Avive, Toronte, Londýne a v ďalších svetových metropolách.