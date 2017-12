Spisovateľ Petr Sís: Golfskému prúdu už neverím

V Amerike nie je všetko také skvelé, hovorí český spisovateľ Petr Sís. V New Yorku žije tridsať rokov.

Petr Sís chápe samotu, ktorú Antoine Saint-Exupéry, hrdina jeho novej knihy, pociťoval, keď v New Yorku písal Malého princa. Za tridsať rokov života v tomto meste si zvykol, že v Amerike je všeličo iné – školy, súdy, pohľad na evolučnú teóriu a dokonca aj veveričky. O nich by nám dokonca odporúčal napísať reportáž.

Prečo by sme mali písať práve o veveričkách v New Yorku?

Ľuďom sa veveričky väčšinou páčia, ale tu nájdete také veľké, tučné, sivé a agresívne. Benjamin Franklin ich mal veľmi rád a posielal ich kamarátom do Európy. Tu sa nejako rozmnožili a pojedli tie červené. Nikoho sa neboja, žijú si sebavedome v parku a pomaly pripomínajú krysy.

V newyorských novinách písali, že sa nepodarila deratizácia. Čítali ste o tom?

Je to nepríjemné, najmä keď je teplo, vyliezajú z metra a schovajú sa, len keď ide vlak. Sú to síce inteligentné zvieratá, žiaľ, vaša prvá a normálna reakcia je, že sa vám nepáčia. To je výsledok našej civilizácie – už ich je tu viac ako ľudí. A podobným prekliatím sú mývaly, tie sa usadili na vidieku, šikovnými labkami sa prehrabávajú v odpade. V strednej Európe by z nich o chvíľu začali robiť guláš, ale tu sa chytať nemôžu. Takže vy si vysadíte kvetinky a ony vám ich zožerú.

Kedy ste si takéto veci začali v Amerike všímať?

, vyrastal v Prahe. Študoval na FAMU a v Prahe robil diskdžokeja. Po víťazstve na Berlinale s animovaným filmom Hlavy , aby nakrútil film pre olympiádu, čo po bojkote Sovietskeho zväzu nemohol. V Amerike však zostal a prerazil plagátom k Formanovmu filmu . Píše a ilustruje knihy pre deti aj pre dospelých, sedemkrát dostal Cenu The New York Times za najkrajšiu ilustrovanú knihu roka.

Jeho veľkoplošné mozaiky sú napríklad v newyorskom metre alebo na Pražskom letisku Václava Havla. Pred dvomi rokmi dostal Cenu Hansa Christiana Andersena, najprestížnejšie ocenenie pre detskú literatúru. V Čechách či na Slovensku vyšli jeho knihy Tibet, Strom života, Tri zlaté kľúče, Múr, Konferencia vtákov a najnovšie Pilot a Malý princ.

Keď som sem prišiel, videl som veci, ktoré iní nevideli. Napríklad preto, že som sa pozeral hore. A bol som nadšený. Potom som však začal všetko vidieť inými očami. Nemal som už bezstarostnosť turistu, ktorý vie, že sa čoskoro vráti domov, a preto si môže mesto užívať. Vedel som, že tu budem musieť žiť, nájsť si prácu a miesto na spanie. A dnes už zas nemám dvadsať ani tridsať, nemám ten vek, keď o vašom životnom pocite rozhoduje len to, či ste zamilovaný šťastne, alebo nešťastne. Keď mám napríklad novú knihu, musím ísť na konferenciu knihovníkov. Je to dôležitá akcia, všetci sa stretnú a hodnotia knihy a autori musia urobiť všetko preto, aby ich obhájili. Kedysi som tam prichádzal plný nadšenia, teraz sa desím, či to vydržím dva dni. Usmievať sa a tvrdiť, že moja knižka je výborná.

Čo na takej konferencii robíte?

Chodím na recepcie, kde sú stovky knihovníkov, a musím sa porozprávať s každým, koho poznám. Posedím si u nich, absolvujem nejaké pracovné raňajky, je to dosť spoločensky únavné. Dôležité je presvedčiť ich, že kniha je v poriadku, že neobsahuje žiadne nesprávne slovo alebo nebezpečný obrázok. Keď oni rozhodnú, že ju zaradia do systému knižníc, vtedy môžete dúfať, že sa jej bude dariť aj v obchode.

Sú v Amerike knihovníci dôležitejší ako v Európe?

Tu sú knihovníci strážcami toho, aby bolo všetko v poriadku. Je ich asi šesťdesiattisíc a väčšinou sú to veľmi progresívni, inteligentní ľudia. Beda však, ak narazíte na nejakého staršieho s príliš konzervatívnymi názormi alebo na niekoho, kto nechce mať problémy s rodičmi. Pretože tu nemôžete len tak napísať, že si niekto vyzlečie nohavice – lebo príde nejaký otec dospievajúceho dieťaťa a povie, že to má sexuálny podtón. Tu je vplyv náboženstva veľmi veľký, dve tretiny ľudí neveria evolučnej teórii. Preto som aj mal problém, keď som napísal knihu o Darwinovi. Niektorí knihovníci si povedali, že si pre ňu nebudú robiť problémy, báli sa, že keď ju budú mať v ponuke, ľudia k nim prestanú chodiť. Bol to pre mňa najprv šok, lebo veď kedysi som utiekol pred cenzúrou komunistov a vravel som si, že budem bojovať za správne myšlienky. Odkedy však mám rodinu, tiež zvažujem, či má zmysel riskovať.

V USA ste napísali veľa kníh pre deti. O tom ste snívali?

Bolo to logické aj ideálne, pretože sám som mal deti, a tak som písal pre ne. Teraz sú veľké, dospievajú a vôbec nemajú záujem o to, čo robím. V Európe tie knižky skoro vôbec nevyšli, skôr len tie pre dospelých, preto ma tam poznajú inak a chcú sa so mnou rozprávať, ako keby som bol nejaký filozof. Tiež ich prekvapuje, najmä starých kamarátov, keď im poviem, že v Amerike nie je všetko také skvelé, ako sme si mysleli. Nechcú to počuť asi preto, že v ich očiach stelesňujem to, čo si vysnívali. Chcú počuť, že žijem ako hippie s dlhou bradou niekde v parku, nie že sa snažím prežiť v literárnom biznise.

Keď ste prišli do USA, dostali ste ponuku nakrútiť klip pre pesničku Boba Dylana. Jemu sa však nepáčil. Počúvate ho ešte?

Nedávno som bol na jeho koncerte. Tu je stále taký populárny ako u vás Žbirka, takže ľudia poznajú jeho pesničky naspamäť alebo si zapnú iphony a kým on spieva, čítajú si pozorne jeho texty. Ja som ho vnímal ako symbol a keď som začal rozumieť jeho textom, normálne som sa vydesil: teraz zistím, či sú dobré, alebo zlé. Doteraz nie som celkom schopný okamžite pochopiť jeho asociácie a so zaujatím sledujem tie diskusie, či je dobrý básnik, alebo nie, či je väčším básnikom Paul Simon, alebo on. Kúpil som si potom jeho memoáre... no, napísal ich tak, že z nich nič nevyplýva. Písal o tom, ako si všetci mysleli, že on je tým bohom, ktorý bude hovorcom celého sveta, kým on sa cítil len ako muzikant, človek, ktorý obieha kluby. Za to ho obdivujem.

Aj vaše knihy možno vnímať ako báseň, v ktorej môže každý vidieť niečo iné. Vyhovuje vám to?

Tak je to v poriadku, každý vidí to, čo má v sebe. Dobrým príkladom je kniha Tibet - Tajomstvo červenej škatuľky. Písal som v nej o ceste môjho otca do Himalájí, o tom, ako sa stretol s dalajlámom. Kým ešte žil, stihla vyjsť len v angličtine, len sa na ňu pozrel a poďakoval. Vôbec nevedel, čo v nej píšem. Keď vyšla v angličtine, zavolal mi brat a vravel, že ju zle preložili. Ako to? Čudoval som sa. Veď otec taký vôbec nebol, vravel. Tak sa medzi nami a našou sestrou spustila diskusia, až som nadobudol podozrenie, že každý z nás poznal otca inak a že aj on vychoval každého z nás inak. Veľmi túžil ísť do Ameriky, stal som sa takým jeho veľvyslancom, a dnes aj viem, že bez tej jeho túžby by som tu nikdy nežil.

A dnes vy Čech vychovávate dvoch mladých Američanov. Ide to hladko? Predsa len, myslenie máte asi odlišné.