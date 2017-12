Žiadne retro, poriadny biznis. Takto sa lisuje platňa

Boli sme sa pozrieť, ako funguje najväčšia lisovňa gramofónových platní na svete.

Text: Miloš Krekovič

Kto by pred desiatimi rokmi povedal, že v socializme postavená továreň na platne ešte zažije prácu na zmeny a odmietanie objednávok z kapacitných dôvodov.

Jasné, príďte, ale radšej doobeda. Máme totiž nesmierne veľa práce, napísala pracovníčka marketingu z Loděnice pri Prahe, kde má sídlo momentálne najväčšia a najvyťaženejšia továreň na vinyly na svete.

Že platne pre gramofóny nevyhynuli ako dinosaury, ale dlhšie zažívajú opatrný návrat, nie je nič nové – ale teraz je to v celom svete výnimočný stav.

Ešte pred piatimi rokmi platilo, že vinyly pri živote držia najmä fajnšmekri či poslucháči menšinových žánrov. Predaj rástol medziročne o päť percent. Toto číslo vlani vyskočilo na štyridsať, v kamiónoch z Loděnice odchádza do sveta ročne 13 miliónov kusov platní.

Pre množstvo objednávok v sezóne pred Vianocami musia klienti dlhšie čakať na zákazky. Medzi nimi nie sú iba producenti elektronickej hudby, dídžeji či alternatívne metalové kapely, ale všetky možné žánre. Najnovší album U2, Lady Gaga, reedícia Black Sabbath, výpravný box s nahrávkami Beatles: toto všetko vzniká v českej továrni, kde pracujú dve tisícky ľudí.

Ak má platňa vyrazenú značku GZ Vinyl, je určite odtiaľto. Pravdepodobné je to, aj ak ju nemá.

Oprášili stroje z pivnice

Človeku z konca minulého storočia by to znelo bláznivo. Ak by ste zavítali do dedinky v strednom Česku, kde v päťdesiatych rokoch komunisti prikázali vybudovať gramofónové mestečko pre celý blok RVHP, na konci deväťdesiatych rokov nájdete vzor firmy, ktorá sa úspešne dokázala vyrovnať s porevolučným chaosom v ekonomike aj s nástupom nových hudobných nosičov.

Vyrábala kadečo, lisovala cédečká, no čoraz menej platní. Bolo šťastné a možno aj prezieravé, že vtedy do skladu odložili stroje na ich výrobu.

„Prvé náznaky oživenia záujmu o vinylové platne začali prichádzať z USA na prelome tisícročia,“ spomína manažérka marketingu GZ Media Jana Březinová.

„Väčšina výrobcov medzičasom zanikla a stroje boli vzácnosťou. Nám stačilo stroje vytiahnuť zo skladu, repasovať ich a obnoviť na ich výrobu. Tradíciu a know-how sme tu mali. “

Hľadajú po aukciách

Každý úspešný príbeh má však aj svoj rub. To vidno práve teraz - v špičke, ktorú v Loděnici majú.

Rozširovať výrobu a kapacity, ak výrobca nestíha, je zložitá záležitosť pri nosiči, ktorý už mal vyhynúť a predsa sa vracia.

„Potrebujeme stroje, ale nové sa už nikde nevyrábajú,“ vysvetľuje Michal Němec, marketingový riaditeľ spoločnosti.

„S lismi máte dve možnosti. Sledovať aukcie, či sa nejaký neobjaví, takto sa nám podarilo odkúpiť staré kusy z Británie zo skrachovaných garážových lisovní nezávislej hudby. Druhá možnosť je odkúpiť konkurenčného výrobcu. S rezačkami je to ešte horšie. Takých, ktoré potrebujeme, bolo na svete len 26 kusov. Tri z nich máme u nás.“

Priemyselná špionáž

Prvá vec, čo prekvapuje, keď prídete na návštevu do továrne na platne, je, že vás poznajú. Cez Google si overili, či sme praví novinári a nejde o priemyselnú špionáž - boli tu už totiž takí, čo sem prišli všetko popozerať a pritom to novinári neboli.

Druhá vec je úžas nad tým, čo všetko tu závisí od ručnej práce. Nejdete písať socialistickú reportáž o pracujúcich, ale aj tak vám napadajú samé ódy na úsilie, mozole a pot pri robote odlišnej napríklad od procesu lisovania cédečiek. A ten proces prekvapuje tiež. Že samotné lisovanie je tá najmenej zložitá a fascinujúca časť práce. To najnáročnejšie a najzaujímavejšie na nej sa totiž deje predtým.