Zomrel Jack Bruce, basgitarista kultovej rockovej skupiny Cream

Bruce spolu s Ericom Claptonom a Gingerom Bakerom spravili z kapely Cream legendu.

25. okt 2014 o 18:39 TASR

LONDÝN. Basgitarista Jack Bruce, spoluzakladateľ kultovej britskej formácie Cream zo 60. rokov, považovaný za jedného z najlepších hráčov na basgitaru rockovej histórie, zomrel v sobotu doma v Suffolku vo veku 71 rokov.

Informáciu priniesla britská BBC s odvolaním sa na umelcovu hovorkyňu Claire Singersovú.

So škótskym rodákom sa spájajú napríklad tituly ako I Feel Free alebo Sunshine Of Your Love. Jack Bruce si navyše zahral s celým radom významných osobností rockovej či bluesovej scény.

Predali 35 miliónov nosičov

V prvej polovici prvého desaťročia 21. storočia Bruceovi diagnostikovali nádorové ochorenie pečene, po čom sa podrobil transplantácii orgánu a uzdravil sa. Umožnilo mu to zažiť triumfálny návrat skupiny Cream na koncertné scény vo Veľkej Británii a USA.

Cream v zložení Eric Clapton (spev, gitara), Jack Bruce (spev, basgitara) a Ginger Baker (bicie) sa napriek relatívne krátkemu pôsobeniu na scéne stali jednou z najvýznamnejších rockových formácií všetkých čias.

Za necelé tri roky sa s ich nahrávkami predalo 35 miliónov nosičov.

Dostal Grammy za celoživotné dielo

Dvojalbum s názvom Wheels of Fire (1968) vynieslo skupine vôbec prvé platinové ocenenie vo svete za predaj dvojalbumu. Ešte na začiatku nového milénia figuroval tento titul v rebríčku 500 najvýznamnejších albumov všetkých čias magazínu Rolling Stone.

Cream uviedli v roku 1993 do Rokenrolovej siene slávy a o trinásť rokov neskôr ocenili skupinu prestížnou americkou hudobnou cenou Grammy za celoživotné dielo.