Ani Share, ani Like nakoniec nič neznamenajú

Mladá francúzska autorka hovorí príbeh o hľadaní šťastia vo svete digitálnych technológií a sociálnych sietí. Na nič zásadné však neprišla.

26. okt 2014 o 16:44 Ľubomír Jaško, autor je publicista

Bolo otázkou času, kedy „obyvatelia“ sociálnych sietí vtrhnú do sveta literárnych postáv. Prirodzene ťažko obsadia hrdinské a pozitívne roly. S väčšou pravdepodobnosťou zapadnú do okruhu závislákov a vykorenených asociálov schopných prežívať iba vo virtuálnej realite.

Próza mladej francúzskej autorky Solange Bied-Charretonovej s názvom Enjoy potvrdzuje cynický obraz súčasnosti, v ktorej video na sieti supluje dotyky, vône a milovanie v daždi.

Dvadsaťštyriročný Charles je snaživým nováčikom v poradenskej firme. Ak sa práve nevenuje kariére, trávi svoj čas na sieti ShowYou. Každý používateľ si musí aspoň raz za týždeň pozrieť s ostatnými video zo svojho života. Ak to nesplní, príde o svoj profil. Nie je ťažké si tento život mladého Parížana predstaviť: „like“, potom „share“, potom zase pár likov a čakanie na úspech videa.

Sieť je jeho svetom, životom, vzťahom i zdrojom skúseností. Nahliada do života iných a neuvažuje nad tým, že by to mohlo byť inak. Digitálna éra už rodí vlastné deti.

Charlesa predsa len ktosi z jeho digitálnej jednoznačnosti vyruší. Študentka Anna-Laure ho okúzľuje svojím zjavom a šokuje tým, že pohŕda sociálnymi sieťami. Vôbec nemá profil na ShowYou! Číta knihy v papierovej podobe. Ak potrebuje zážitok z hudby, nesťahuje si empétrojky, ale navštívi kamošov z uletenej kapely. Dokáže inteligentná mladá dáma oslobodiť virtuálneho otroka?

S knihou typu Enjoy je takpovediac metodologický problém. Tí, ktorí sú zašití v sociálnych sieťach, budú takýto príbeh považovať za moralitu. Je vysoko pravdepodobné, že sa k nemu nedostanú. Vystačia si so statusmi a kratučkými múdrosťami vpísanými do obrázkov mačiek a alpských jazier. Nepriznajú si problém - vedia byť predsa nad vecou a napriek hodinám presedeným pri Facebooku sa ešte stále tešia na pivo s priateľmi.

Ostatní - povznesení nad podivnú virtualitu - budú poctivo lúskať stranu za stranou túto útlu odeonku. Budú sa poburovať nad falošnou drogou, ktorej prepadla súčasná generácia. Odhalia úbohosť, vnútornú prázdnotu a nudu, ktoré plodia zákernú „digitálnu epidémiu“.

Otázkou zostáva, či je zosieťovaný exhibicionistický Charles iba symbolickou postavou unavených čias, alebo obeťou niečoho, pred čím by pri počítačoch mali používateľov varovať žlté tabuľky. Je prežívanie v podivnom šere sociálnych sietí iba symptómom alebo priamo príčinou ohrozenia civilizácie reálne živých ľudí?

Solange Bied-Charreton (päť rokov viedla literárny blog, potom sa venovala internetovému marketingu) je verná tradícii francúzskeho literárneho cynizmu. Jej obraz vzťahov a aktuálnych ľudských ambícií je mrazivý. Provokuje, preháňa, vysmieva sa, glosuje rozmaznaného západného človeka, ale nedokáže sa zahryznúť hlbšie do tajomstva ľudského šťastia.

Nový druh literárnych hrdinov a antihrdinov potrebuje mnohých ďalších autorov, ktorí to skúsia ešte úplne inak.