Dnes večer si pozrite špionážny triler Tomasa Alfredsona, na obed si vypočujte novú Janu Kirschner a ak ste v Žiline, v Mestskom divadle koncertujú Hex.

TV tip Dvojka 22.00

Dnes večer si pozrite špionážny triler Tomasa Alfredsona.

Keď pred šiestimi rokmi bratislavský filmový festival doviezol film Nech vojde ten pravý, stal sa z toho divácky hit, čo s – pre našu distribúciu typickým – dvojročným sklzom dorazil aj do kín. Upírsky film ešte nikdy nemal také kulisy. Netvory bývali v obyčajnej bytovke na švédskom sídlisku a príbehu ste to mohli normálne aj uveriť. Bolo to mysteriózne, romantické a nebola to sága Zatmenie pred americké tínedžerky.

Preto sa prirodzene čakalo na tretí film švédskeho talentu, ktorý prišiel o tri roky v zahraničnej koprodukcii a získal na Oscaroch tri nominácie. Sedemdesiate roky zostali, len žáner je teraz iný. Je studená vojna, britská tajná služba MI6 má mať vo vedení sovietskeho špióna. Z dôchodku sa vracia starý dôstojník, ktorý ho má odhaliť a zisťuje, že podozrenie padá hneď na viacerých kolegov. Jeden musí z kola von.

Ak by sa také slová dali stupňovať, potom môžeme zopakovať tvrdenie, že Tomas Alfredson nakrútil najšpionážnejší zo všetkých špionážnych trilerov. To v preklade znamená dej s utajeným napätím bez potreby zamontovať do príbehu naháňačky na autách a zlé špiónske rekvizity. Brilantný a perfekcionistický film podľa knihy Johna le Carré sa rozvíja pomaly, ako keby jednotvárne, napriek tomu vyžaduje diváka, čo sa v ňom sám zorientuje. Účinkujú Gary Oldman, Colin Firth, Tom Hardy a a ďalší.

Bratislava/ Urban house (12.00), Panta Rhei (18.00)

Menu dňa: Moruša čierna

Viete, aký je rozdiel medzi krstom a uvedením nového albumu? V prvom prípade obvykle zaznie hudba na koncerte s nejakým krátkym príhovorom, v druhom napríklad tak ako to dnes urobí Jana Kirschner v Bratislave.

Najskôr ponúkne novátorskú formu - jej nové pesničky sa na pravé poludnie budú dať vypočuť na špeciálnom audio zariadení s vizuálmi troch umelcov na dvadsiatich (!) obrazovkách v priestore Urban house na Laurinskej ulici. Potom nasleduje tlačová konferencia a krátke live vystúpenie.

Kto si chce album Moruša čierna, ktorý práve vychádza, kúpiť a nechať podpísať, musí sa za speváčkou vydať podvečer do predajne Panta Rhei na Poštovej ulici, kde bude autogramiáda.

Turné / Žilina

Keď sme sami

V Mestskom divadle v Žiline dnes o 19.00 odštartuje skupina Hex svoju jesennú koncertnú šnúru po Slovensku. Do polovice novembra stihne odohrať osem večerov s programom Keď sme sami, na ktorom hrajú svoje pesničky vo výlučne akustických verziách. „Po koncertoch budeme vždy predávať naše knižky, cédečká, odznaky, plagáty a, samozrejme, vám ich podpíšeme, aj sa s vami odfotíme," odkazuje fanúšikom partia bratislavských muzikantov.