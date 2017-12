Chcete vidieť koncert priamo z pódia?

Súbor Ensemble Ricercata predstaví klasiku neklasickým spôsobom, v Banskej Bystrici sa končí výstava Dominika Skuteckého.

29. okt 2014 o 0:00 Oliver Rehák, Oliver Rehák, jem

Opäť sa chcú stretnúť na pódiu

Nový súbor Ensemble Ricercata pokračuje v cykle zaujímavých koncertov.



Koncert / Slovenský rozhlas, Veľké koncertné štúdio 19.00

Za rozhodnutie podchytiť si niekoľko výrazných interpretov a ponúknuť ich cyklus koncertov si Rádio Devín zaslúži pochvalu. Ešte sympatickejšie je, že jeho nový rezidenčný súbor Ensemble Ricercata sa pustil do predstavovania klasiky neklasickým spôsobom. Slogan série znie „Stretneme sa na pódiu“ a už pri septembrovej premiére dokázali, že nezostal len na papieri. Publikum na úvodnom koncerte totiž sedelo priamo na pódiu Veľkého koncertného štúdia Slovenského rozhlasu a videlo muzikantov v akcii zblízka.

Program druhého večera tvoria komorné diela českého velikána 20. storočia Leoša Janáčka a jeho obdivovateľa, skladateľa Juraja Pospíšila. Dnešný večer sa volá Concertino, obaja autori napísali skladby s týmto názvom a obe ponúkajú priestor na virtuózne hranie všetkých členov Ensemble Ricercata a jeho hostí. Predstavia sa Enikő Ginzery (cimbal), Daniel Havel (flauta), Jan Souček (hoboj), Ronald Šebesta (klarinet), Jan Hudeček (fagot), ktorý je víťazom tohtoročnej Pražskej jari, Jan Musil (lesný roh) a umelecký vedúci súboru Ivan Šiller (klavír).

Z Janáčkovej tvorby ešte zahrajú cykly Moravská lidová poesie v písních a Po zarostlém chodníčku, v programe je aj Pospíšilova Suita op. 66. Vstup na koncert je voľný.

Umenie a láska, práca a sláva

Výstava / Banská Bystrica, do 2. 11.

Ars et Amor, Labor et Gloria – tak znelo celoživotné motto jedného z najvýznamnejších slovenských umelcov Dominika Skuteckého. Tieto slová umiestnil na priečelie svojej vily v Banskej Bystrici a týmito slovami je pomenovaná aj výstava v Stredoslovenskej galérii, ktorá predstavuje menej známe diela Skuteckého od súkromných zberateľov a z depozitov slovenských a českých galérií. Tvorbu slávneho maliara predstavuje v štyroch tematických okruhoch, ktoré ho najviac charakterizujú – Narratio (Príbeh), Corpus et Compositio (Figúra a kompozícia), Lumen (Svetlo) a Persona (Osobnosť, charakter). Výstava bude otvorená už iba týždeň – vidieť môžete napríklad zreštaurovaný obraz Alžbety Bavorskej známej ako Sissi, ktorý je vystavený prvý raz, ale aj azda najznámejšiu maľbu Skuteckého – Trh v Banskej Bystrici.