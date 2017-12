Zo dňa na deň sa z nich stali hviezdy, nečakane vyhrali Mercury Prize

Prestížna hudobná cena má prekvapivého víťaza – doteraz takmer neznámu skupinu Young Fathers.

30. okt 2014 o 17:04 Oliver Rehák

Vyzeralo to jasne. Buď dajú prednosť slávnemu menu, alebo originálnej mladej speváčke a skladateľke. Porotcovia Mercury Music Prize sa však nakoniec nerozhodli pre sólový album Damona Albarna (Blur, Gorillaz), ani pre debut FKA Twigs. Najdôležitejšie britské hudobné ocenenie dostala neznáma skupina z Edinburghu.

„Majú jedinečný pohľad na britskú hudbu, ktorý prekvapuje silnými, nečakanými a uchvacujúcimi nápadmi,“ vysvetlili víťazstvo Young Fathers.

video //www.youtube.com/embed/E7UmjvbmHQM

Hip hop, ktorý vytŕča

Ocenená nahrávka Dead vyšla vo februári na značkách Anticon a Big Dada. Kto tieto vydavateľstvá sleduje, vie, že mapujú alternatívnejšiu podobu hiphopovej scény. Táto partia však vytŕča ešte aj z ich katalógu.

Sami sa označujú slovami „psychedelic hip hop boy band“ a celkom to sedí. Namiesto pózerského rapovania spev, namiesto ošúchaných podkladov melódie a odvážna práca so zvukmi.

Dobrá ukážka toho, že celý hip hop ešte dnes nevplával do hlavného prúdu, niekomu to môže pripomínať ozvenu triphopových legiend Massive Attack alebo zo súčasnejších mien na scéne TV on the Radio.

video //www.youtube.com/embed/1b1tNVa_w0w

Zastavia sa v Prahe

Žijú v škótskom Edinburgu, ale majú africké korene. S hudbou spolu začali v roku 2008 a dlho o nich netušilo veľa ľudí. Príliš to nezmenil ani album Dead. Podľa štatistík sa od februára predalo len vyše dvetisíc kusov.

Už vďaka nominácii na Mercury Music Prize narástla počúvanosť Young Fathers na streamingovej službe Spotify o viac než tisíc percent a so ziskom ceny kapela dostala šek na 20-­tisíc libier, s ktorým sa jej rozpracovaný nový album určite bude dokončovať ľahšie.

„Vždy sme chceli urobiť niečo väčšie, než je mesto, kde žijeme,“ povedal pri preberaní ceny jeden z tria Graham 'G' Hastings. Kapela je práve na turné, 12. novembra sa zastaví v Prahe. Slovenskú premiéru už majú za sebou - vo februári tohto roka sa v rámci turné zastavili v žilinskej Stanici-Záriečie.