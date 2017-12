Filmové premiéry týždňa

Vrchní, prchni! na americký spôsob, celovečerný kreslený filozofický dialóg, nemilosrdný pohľad na zverinec filmového Hollywoodu, kriminálna dráma noir a režisérsky zostrih oboch verzií škandalóznej Nymfomanky. Taký je posledný októbrový týždeň v slovensk

30. okt 2014 o 0:00 Miloš Ščepka

ých kinách.

Falošní poliši

Let's Be Cops. USA 2014. 104 minút. Scenár: Luke Greenfield, Nicholas Thomas. Réžia: Luke Greenfield. Účinkujú: Jake M. Johnson, Damon Wayans Jr., Rob Riggle, Nina Dobrev, James D'Arcy, Keegan-Michael Key, Andy Garcia a ďalší.

Luke Greenfield a Nicholas Thomas vymysleli dvojicu losangeleských tridsiatnikov – povaľačov, ktorí cestou na maškarnú párty zistia, že chodiť oblečení v policajnej uniforme sa vyplatí. Postupne si kzaopatria aj policajné auto, vysielačky a inú výbavu, až napokon nevyhnutne narazia na skutočných policajtov. Recenzie sú zdrvujúce, no publikum sa zabáva a do pokladníc kín už prinieslo osemnásobok 14-miliónového rozpočtu.

video //www.youtube.com/embed/UKIAZjs__Xc

Je vysoký muž šťastný?

Is the Man Who Is Tall Happy? An Animated Conversation with Noam Chomsky). Francúzsko 2013. 88 minút. Scenár a réžia: Michel Gondry. Účinkujú: Michel Gondry, Noam Chomsky.

Francúzsky filmár Michel Gondry svojou tvorbou získal status kultového filmového umelca. Jeho najnovším počinom je jeho dlhometrážny animovaný dialóg s ľavicovým lingvistom a filozofom Avramom Noamom Chomskym. Animácia naivisticky kreslená fixkami údajne trvala dva roky. Gondry zámerne viedol celý dialóg v angličtine, aby jeho neschopnosť vyjadrovať sa v tomto jazyku bola jedným zo zdrojov humoru.

video //www.youtube.com/embed/zex7yxN4GW0

Mapy ku hviezdam

Maps to the Stars. Kanada-USA-Nemecko-Francúzsko 2014. 111 minút. Réžia: David Cronenberg. Účinkujú: Julianne Moore, Robert Pattinson, Mia Wasikowska, Carrie Fisher, John Cusack, Kiara Glasco, a ďalší

Doktor Stanford Weiss je psychoterapeut, ktorý sa stará o hollywoodske hviezdy a jeho manželka Christina manažuje hereckú kariéru ich trinásťročného syna Benjieho. Ich dcéra Agatha sa po návrate zo psychiatrie stala asistentkou starnúcej herečky Havany Segrand. Tá sa zase nedokáže vymaniť z hviezdneho tieňa svojej mŕtvej matky. David Cronenberg s dávkou sarkazmu nakrútil nehollywoodsku psychologickú mysterióznu drámu o Hollywoode.

video //www.youtube.com/embed/tsFnwgUlrxs

Medzi náhrobnými kameňmi

A Walk Among the Tombstone. USA 2014. 113 minút. Scenár a réžia: Scott Frank. Účinkujú: Liam Neeson, Ólafur Darri Ólafsson, Ruth Wilson, Dan Stevens, Boyd Holbrook, Sebastian Roché, David Harbour a ďalší.

Americký scenárista Scott Frank nakrútil svoj druhý dlhometrážny film pre kiná podľa rovnomenného kriminálneho románu Lawrence Blocka z roku 1992 ako na atmosfére založenú pochmúrnu drsnú detektívku. Súkromný pátrač bez licencie Matt Scudder je bývalý newyorský policajt a alkoholik. Drogový dealer Kenny Kristo si ho najme, aby vypátral, kto mu zavraždili manželku. Pre Scuddera, ktorý nemôže čakať pomoc policajtov, sa začína neľútostný boj.

video //www.youtube.com/embed/O6Ttj9tXzCA

Nebo nie je výmysel

Heavens Is for Real. USA 2014. 100 minút. Réžia: Randall Wallace. Účinkujú: Kelly Reilly, Greg Kinnear, Connor Corum, Lane Styles, Thomas Haden Church, Jacob Vargas, Darcy Fehr, Margo Martindale a ďalší.

Pastor Todd Burpo a spisovateľka Lynn Vincentová potešili v roku 2010 konzervatívnych čitateľov v USA románom, opisujúcim v súlade s vierou „zážitky“ Burpovho štvorročného syna z hlbokej kómy. Scenárista a režisér Randall Wallace (Muž so železnou maskou, Údolie tieňov) s koproducentom – biskupom T. D. Jakesom nakrútili s rozpočtom 12 miliónov dolárov film pre 2,4 miliardy kresťanov. Úspech sa nemôže nedostaviť.

video //www.youtube.com/embed/N-ewaCVARtM

Nymfomanka I. a II.

Nymph()maniac / Nymphomaniac: Director's Cut, 145 a 180 minút. Scenár a réžia: Lars von Trier. Účinkujú: Charlotte Gainsbourg, Shia LaBeouf, Stellan Skarsgård, Stacy Martin, Willem Dafoe, Jamie Bell, Connie Nielsen, Christian Slater, Uma Thurman, Udo Kier, Jesper Christensen a ďalší.

Tohtoročný berlínsky filmový festival uviedol v premiére režisérsky zostrih filmu Larsa von Triera Nymfomanka 1, dlhší oproti distribučnej verzii o 23 minút. Uma Thurman sa priznala, že najťažšie pre ňu bolo „naučiť sa naspamäť text, lebo scéna, v ktorej vediem monológ, sa nakrúcala 23 minút bez prerušenia.“ Predstaviteľka mladšej obdoby hlavnej postavy Stacy Martin na otázku, či si myslí, že film môže zaujať publikum, zareagovala prekvapene: „Koho by to nezaujímalo, veď je to predsa o sexe!“

Premiéru režisérskeho zostrihu druhej časti Nymfomanky sme videli koncom leta v Benátkach, kde sa konal aj 325-minútový maratón celého projektu. Do filmu pribudlo viacero scén. Niektoré, najmä tá, kde si hrdinka sama doma improvizovanými nástrojmi vykonáva aborciu, sú také drastické, že viacero divákov z kina zutekalo a v prípade ďalšej šokovanej diváčky musela zasahovať pohotovosť. Druhá časť, rozšírená o 57 minút, dodáva postavám prekvapivé motivácie a celku nový význam.