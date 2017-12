Boli to halucinácie alebo naozaj videl nebo?

Do kín prichádza skutočný príbeh o tom, ako vyzerá nebo. Ak mu uveríte, bude váš filmový zážitok väčší.

Do kín prichádza film podľa rovnomeného amerického bestselleru Nebo nie je výmysel.

Colton Burpo nemal ani štyri roky, keď dostal zápal slepého čreva. Lekári predpokladali, že ide o črevnú chrípku a čakali, kým choroba ustúpi.

Neustupovala a po niekoľkých dňoch spozoroval Todd Burpo na tvári svojho syna „tieň smrti“. Poznal ho veľmi dobre, ako pastor z miestneho kostola často navštevoval chorých a umierajúcich. Hoci vedel, že si to nemôže finančne dovoliť, zobral syna z nemocnice a odviezol ho do väčšej, vzdialenej hodinu a pol od ich rodného mestečka Imperial. CT vyšetrenie ukázalo, že má päť dní prasknuté slepé črevo a z toho otravu krvi.

„Váš syn je na tom veľmi zle, otvoríme ho a uvidíme,“ povedal mu stroho chirurg pred operáciou.

Až neskôr sa od sestričiek dozvedel, že v preklade to znamenalo minimálnu až žiadnu šancu na prežitie. Lekár im dokonca zakázal dávať rodičom akúkoľvek nádej na šťastný koniec. Nakoniec sa stal zázrak a malý Colton sa po dvoch operáciách prebral a začal sa pomaly uzdravovať.

Opustil svoje telo a pozeral sa na rodičov

Tento príbeh sa odohral v roku 2003 v americkom štáte Nebraska v nemocniciach Imperial Nebraska hospital a Great Plains Regional Medical Center. Nebol by asi ničím výnimočný, okrem nemorálneho prístupu prvej nemocnice, ktorá nemala dostatočné prístrojové vybavenie, napriek tomu rodičom neodporučila presun do inej. Nezvyčajné bolo to, čo nasledovalo po štyroch mesiacoch.

Colton začal detailne opisovať nebo, kde sa vraj na chvíľu, počas operácie ocitol. S detskou úprimnosťou hovoril aj o veciach, ktoré nemal odkiaľ vedieť, podrobne opisoval Ježiša Krista, Jána Krstiteľa, výjavy z Biblie, dávno mŕtvych príbuzných, ale i stretnutie so svojou nenarodenou sestrou, o ktorej existencii nevedel.

Rodičia mu neverili, snažili sa ho nachytať pri klamstve, overovali si a nahrávali jeho výpovede. Práve potrat jeho mamy bol jeden z momentov, ktorý ich presvedčil. Druhým bol presný opis toho, čo robili počas operácie. Mama sedela v jednej miestnosti a plakala, otec bol v druhej a v duchu nadával Bohu za jeho nevďačnosť, vyhrážal sa, že opustí vieru a cirkev. Myšlienky, ktoré po operácii nikdy nikomu neprezradil, mu zopakoval jeho štvorročný syn.

Kniha sa stala bestsellerom

„Nebo je plné Božej lásky. Jednoducho to tam cítite,“ hovorí Colton. Dnes má pätnásť a na pobyt v nemocnici si pamätá len matne, zato zážitky z neba sú stále živé. Znova a znova ich opisoval aj túto jar počas propagácie filmu Nebo nie je výmysel.

„Je to ako prísť späť po dlhom výlete, vrátiť sa na miesto, kam patríte,“ hovorí.

V roku 2010 napísal jeho otec s pomocou redaktorky Lynn Vincentovej (stojí i za pamäťami političky Sarah Palinovej Going Rogue) knihu s rovnomenným názvom a v nej zaznamenal celý príbeh. Od rodinného výletu do Colorada a návštevy motýlieho pavilónu až po finančnú zbierku, bez ktorej by nedokázal zaplatiť šeky vo výške 23-tisíc dolárov za sedemnásťdňový pobyt v nemocniciach.