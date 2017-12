Krátko z filmu

V kníhkupectvách bude kniha Pavla Branka o slovenčine, v kinách Trainspotting 2.

2. nov 2014 o 17:16 kul

Na knižný trh prichádza publikácia esejí o slovenčine Úklady jazyka. Jej autorom je významný slovenský filmový publicista a kritik Pavel Branko, ktorý k slovenskému jazyku pristupuje s radostnou tvorivosťou a starostlivosťou o jeho dôkladné používanie. Prezentácia publikácie bude za účasti autora v utorok v bratislavskom kine Lumiere. Pavel Branko sa téme slovenského jazyka venuje už vyše desať rokov, citlivo a zároveň i s humorom skúma nielen úklady slovenčiny, ale aj iných slovanských jazykov. Zaoberá sa i otázkou vplyvu anglického jazyka na slovenský a reflektuje aj jeho vývoj v médiách a literatúre.

Trainspotting 2 nie je vylúčený, práve naopak. Ewan McGregor pre magazín Details povedal, že do kín by mophol prísť v roku 2016, presne dvadsať rokov po fenomenálnom úspechu filmu, ktorý z neho urobil svetovú hviezdu. „Pred desiatimi rokmi by som do toho nešiel, ale teraz už áno,“ hovorí. To, že príbeh o drogovo závislých kamarátoch bude pokračovať, sľuboval aj režisér Danny Boyle. Tak ako pôvodný Trainspotting aj tento film by mal byť adaptáciou knihy Irvina Welsha – Porno.