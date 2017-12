Ako chutí hudba novej chuti

Košice tento týždeň žijú festivalom Ars Nova, v Bratislave má klubový koncert americká neo-soulová hviezda Bilal, Projekt 100 prináša do kín prvý film The Beatles.

3. nov 2014 o 0:00 Oliver Rehák, Oliver Rehák, kk

Týždeň hudby novej chuti

Festival / Košice, do 9. novembra

Husľový virtuóz Gidon Kremer patrí už dlhšie do absolútnej svetovej špičky. Namiesto klasického repertoáru sa venuje súčasnej hudbe a špeciálnym projektom, preto bude ideálnym hosťom festivalu Ars Nova, ktorý funguje na východe Slovenska už dvanásť rokov.

Program košickej akcie sa začne aj sa skončí v Dome umenia, medzitým jej návštevníkov čaká päť večerov v Kasárňach/Kulturparku. Prvý koncert je dnes o 17.00 a má názov Portréty. Najtalentovanejší žiaci ZUŠ z Košíc a Sabinova zahrajú skladby od Zeljenku cez Glassa po Ľubicu Čekovskú.

Potom budú nasledovať koncert Quasars Ensemble & Musica Cassovia s dvoma premiérami (Bernáth, Papanetzová), recitál klarinetistu Ronalda Šebestu, dvojportrét skladateľov Schnittke - Godár alebo večer súboru Veni Academy.

Slogan "týždeň hudby novej chuti" sedí, v nedeľu totiž festival ukončí jeho hlavná hviezda. Už spomínaný Gidon Kremer, ktorý si zahrá so Štátnou filharmóniou Košice. Podrobnejší program hľadajte na www.hudbanovejchuti.sk.

Oslávia to s Bilalom

Koncert /Bratislava, Nu Spirit Club 20.00

The Roots, Erykah Badu, Beyoncé, Jay-Z. Tieto mená majú spoločné iné meno - Bilal. Ide o 35-ročného speváka a producenta z New Yorku, ktorý dnes prichádza ozdobiť oslavu piatych narodenín jednej z hlavných klubových adries v hlavnom meste.

Svoj aktuálny album nazval A Love Surreal a každý džezový znalec už vie, že ide o odkaz na prelomovú nahrávku, ktorú v roku 1965 urobil John Coltrane. Žiadna náhoda, Bilal navštevoval The New School for Jazz and Contemporary Music a v jeho hudbe je najviac džezu s predponou smooth a soulu. Pekne sfarbený hlas pod totálnou technickou kontrolou, príjemná a zároveň sofistikovaná hudba, dobrá ukážka toho, že pop sa dá robiť aj bez toho, aby začal po pár sekundách liezť na nervy.

Projekt 100: Ťažký deň

Kinotip

V slovenských kinách pokračuje prehliadka Projekt 100, tento rok je v jej programe jeden z najlepších hudobných filmov vôbec – Ťažký deň. Hrá a spieva v ňom skupina Beatles, preto ho aj expert Meky Žbirka videl už v mladosti nespočetne veľakrát.

John, Paul, Ringo a George ironizujú nepredstaviteľnú slávu, ktorá sa na nich v prvej polovici 60. rokov zosypala a väčšinu času utekajú pred fanúšikmi. Hoci to nie je žiadny veľkolepý scenár, štyria mladíci z Liverpoolu ho napĺňajú so šarmom a aj veľkým hereckým talentom. „Beatles, to bolo niekoľko zázrakov naraz,“ hovorí Žbirka. Za režiséra filmu Beatles navrhli Richarda Lestera a jeho humor už ohlasoval novú módu komédie. Britániu čakal nástup zoskupenia Monty Python, ktoré neskôr George Harrison aj finančne podporoval.