Filmové premiéry týždňa

Prvý novembrový týždeň si pre nás prichystal veľkolepú sci-fi, nízkorozpočtový horor, ďalší dokument o farárovi Kuffovi, nové príhody včielky Maje, pohľad na legendárnu reneráciu slovenských fotografov a romantickú drámu pohľadom muža.

Interstellar



169 minút. USA-Veľká Británia 2014. Scenár: Jonathan Nolan, Christopher Nolan. Réžia: Christopher Nolan. Kamera: Hoyte Van Hoytema. Strih: Lee Smith. Hudba: Hans Zimmer. Účinkujú: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, William Devane, Michael Caine, Wes Bentley, Jessica Chastain, Casey Affleck, John Lithgow, Ellen Burstyn, Elyes Gabel, Mackenzie Foy a ďalší.

Na Islande, v Kanade a v Kalifornii s rozpočtom 165 miliónov dolárov veľkoformátový filmový materiál nakrútil scenárista a režisér Christopher Nolan vedecko-fantastický príbeh o ľudstve, zúfalo hľadajúcom náhradu za svoju zničenú planétu. Ako inšpiráciu priznal snímky 2001: vesmírna odysea, Hviezdne vojny a Blade Runner.

Jessabelle



USA 2014. 89 minút. Scenár: Robert Ben Garant. Réžia: Kevin Greutert. Kamera: Michael Fimognari. Strih: Kevin Greutert. Hudba: Anton Sanko. Účinkujú: Sarah Snook, Mark Webber, Joelle Carter, David Andrews, Amber Stevens, Ana de la Reguera, Larisa Oleynik, Chris Ellis, Brian Hallisay a ďalší.

Titulná mladá hrdinka nízkorozpočtového hororu, ochrnutá po tragickej nehode, sa nasťahuje do starého domu v Louisiane, ktorý kedysi patril jej otcovi. Nájde tam nielen odkaz od dávno mŕtvej matky, ale aj náznaky, že v čase jej narodenia sa udiali záhadné veci, následkom ktorých dom obýva duch a nemá jediný dôvod byť k nej milý.

Opri rebrík o nebo



Opři žebřík o nebe. ČR 2014. 100 minút. Scenár a réžia: Jana Ševčíková. Kamera: Jaromír Kačer. Strih: Eva Mesteková. Hudba: Alan Vitouš, Vladimír Martinka. Účinkujú: Marián Kuffa a ďalší.

Rok po dokumente Ladislava Kaboša Všetky moje deti prichádza česká dokumentaristka Jana Ševčíková so svojím filmom o slovenskom katolíckom kňazovi Mariánovi Kuffovi. Príbehy bezdomovcov, alkoholikov, narkomanov a ďalších stratených existencií slúžia ako paralela ku Kuffovmu životu, viere a osobnej filozofii.

Včielka Maja



Die Biene Maja - Der Kinofilm. Austrália-Nemecko 2014. 88 minút. Scenár: Fin Edquist, Marcus Sauermann. Réžia: Alexs Stadermann. Strih: Adam Smith. Hudba: Ute Engelhardt. V pôvodnom znení účinkujú: Nina Schatton, Jan Delay, Miriam Margolyes, Cosma Shiva Hagen, Nina Hagen, Cusch Jung, Daniela Hoffmann, Till C. Hagen a ďalší.

Príhody nezbednej včielky, ktorú v roku 1912 vymyslel nemecký spisovateľ Waldemar Bonsels, dostali podobu kresleného televízneho seriálu v roku 1975. Réžie celovečerného filmu sa ujal disneyovský animátor Alexs Stadermann. Zanovitá včielka a verný trúdik Vilko v boji o záchranu rodného úľa spoznávajú svet i nových priateľov.

Vlna vs. breh



Vlna vs. břeh. SR - ČR 2014. 88 minút. Scenár: Martin Štrba, Olina Kaufmanová. Réžia a kamera: Martin Štrba. Strih: Olina Kaufmanová. Hudba: Michal Novinski. Účinkujú: Jano Pavlík, Rudo Prekop, Vasil Stanko, Tono Stano, Martin Štrba, Miro Švolík, Kamil Varga, Peter Župník a ďalší.

Kameraman Martin Štrba vo svojom režijnom debute spovedá priateľov Jana Pavlíka, Ruda Prekopa, Vasila Stanka, Tona Stana, Martina Štrbu, Mira Švolíka, Kamila Vargu a Petra Župníka. Začiatkom 80. rokov študovali fotografiu na pražskej FAMU a tvorili generáciu, zvanú „Slovenskou novou vlnou“. Netradičný dokument nasleduje invenciu, hravosť, inscenačné a výtvarné postupy svojich aktérov.

Zmiznutie Eleanor Rigby: On



The Disappearance of Eleanor Rigby: Him. USA 2014. 89 minút. Scenár a réžia: Ned Benson. Kamera: Chris Blauvelt. Strih: Kristina Boden. Hudba: Son Lux. Účinkujú: Jessica Chastain, Viola Davis, James McAvoy, Ryan Eggold, Archie Panjabi, Bill Hader, Ciarán Hinds, William Hurt, Jess Weixler, Katherine Waterston, Isabelle Huppert, Nina Arianda, Christian Coulson, Marta Milans, Jeremy Shamos, Li Jun Li a ďalší.

Americký scenárista a režisér Ned Benson debutoval na poli dlhometrážneho hraného filmu nezvyčajným projektom. Ten istý príbeh Zmiznutie Eleanor Rigby nakrútil ako dva filmy: On a Ona, ktoré neskôr zostrihal do tretieho – Oni. Lásku a šťastie Conora Ludlowa (James McAvoy) a Eleanor Rigby (Jessica Chastain) pretne osobná tragédia, na ktorú nemohli byť pripravení. Zmiznutie Eleanor Rigby: On je venovaný pohľadu Conora.