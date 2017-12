Limonádový Joe - muž snov, až je to nechutné

Pred polstoročím vydal Divoký západ československého kovboja. Neprekonal ho ani Nespútaný Django.

6. nov 2014 o 15:22 Eva Andrejčáková

Milovať Limonádového Joea zadarmo? To sa nevypláca. Tak sa chcela Tornádo Lou vykúpiť z hriechov a nevyšlo jej to. Spanilej Winnifred stačilo nealko, za krásu nemohla a šťastie si ju našlo samo.(Zdroj: Pressdata)

Divoký západ ukrýva nezvyčajné poklady. Jedného československého kovboja vydal pred päťdesiatimi rokmi a neprekonal ho ani Nespútaný Django. Presná muška, to je božská Kolaloka.

Kdekoľvek sa zjaví, prináša slnko, šťastie, spravodlivosť, poriadok. Je taký správny, taký krásny, taký úžasný! Muž snov, až je to nechutné. Vracia sa tam, kde vládne zlo, a s ním prichádza zákon. Tým zákonom je tajomný nealkoholický nápoj. V Trigger Whisky salóne taký nepodávajú. Chlipní muži a padlé ženy sa tu opájajú metlou ľudstva.

Whisky, to je moje gusto

Poklesnutú atmosféru ruší chabá osveta mladučkej belostnej krásky o škodlivosti alkoholu, tá je však len kvapkou vody v mori whisky. Anjelská Winnifred čelí výsmechu. „Whisky, to je moje gusto, bez whisky mám v srdci pusto!“ – znie naopak salónna hymna z úst famóznej arizonskej pevkyne Tornádo Lou. Keď do zábavy vrazí potulný kovboj, práve spieva o šampiónovi svojho srdca. V tej chvíli sa všetko mení. Bezchybný muž menom Limonádový Joe vytiahne z čižmy ploskačku kolalokovej limonády, napije sa a bez mihnutia oka vypráši zhýralú bandu pištoľníkov. V tej chvíli si získava srdcia oboch žien. Hoci Tornádo Lou mu neskôr niekoľkokrát zachráni život, on, súc nespochybniteľným strážcom morálky, jej láskou pohŕda. Jeho vyvolenou je predsa nevinná a nepoškvrnená Winnifred, dcéra pána Goodmana, majiteľa susedného nealkoholického baru, ktorému sa od tejto chvíle začína dariť.



Náš westman sa zrodil ešte pred vojnou ako neohrozený klaďas – abstinent.

Foto - Pressdata

Kým romantici vzdychali

Srdcia sa už-už spoja, no Joe svoju misiu ešte len začal. Musí sa porátať so zloduchmi Dougom Badmanom a jeho bratom Horácom, známym pod prezývkou Hogofogo. Príbeh sa zamotáva, zápletka hustne spolu s barovým dymom, aby nakoniec kolaloka obrátila aj najväčších nevercov, odhalila tajomstvo kakaovej škvrny veľkosti mexického dolára, strčila do vrecka smrť rovno na cintoríne a spolu s výhrou v lotérii, objavom ropného prameňa a náleziskom zlata definitívne zvíťazila nad zlom v podobe alkoholicko-nealkoholickej komodity. „Padouch nebo hrdina, my jsme jedna rodina!“ To všetko sa deje pred päťdesiatimi rokmi v československej kinematografii, v novátorskom pestrofiltrovanom čiernobielom spracovaní, s odkazom na kult rodokaps. Westernová paródia vo svete nenachádza obdobu. Kým romantici vzdychali nad práve nakrúteným prvým dielom vinetuovky, na muzikálovej groteske režiséra Oldřicha Lipského, premietanej na festivale v San Sebastiane, sa kráľovsky bavili režisér Nicolas Ray či sám Henry Forda, hviezda amerického westernu.