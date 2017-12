Nolanova novinka Interstellar môže byť filmom roka

Predchádzajúca tvorba režiséra Christophera Nolana podnietila veľké očakávania.

6. nov 2014 o 16:00 Miloš Ščepka

Interstellar nie je prelomový, ale filmom roka byť môže.

Tri týždne po tom, ako Projekt 100 vrátil do kín Kubrickovu klasiku 2001: Vesmírna odysea a päť mesiacov po sci-fi dráme s Tomom Cruisom Na hrane zajtrajška je tu ďalší vedeckofantastický film.

Nebezpečné hry s časom

V blízkej budúcnosti je ekologicky zdevastovaná Zem domovom upadajúceho ľudstva, ktoré nestačí vyprodukovať dostatok potravín. Hrozí zánik civilizácie. Bývalý astronaut Cooper (Matthew McConaughey) sa živí ako farmár. Súhrou čudesných okolností sa dostane do NASA, ktorá tajne hľadá pre ľudstvo nový svet.

Neďaleko Saturnu sa totiž objavila červia diera, umožňujúca cesty do vzdialeného vesmíru. Cooper sa s krásnou Ameliou (Anne Hathaway), dcérou šéfa projektu, geniálneho profesora Branda (Michael Caine), ďalšími dvoma astronautmi a inteligentným robotom vydáva na riskantnú cestu.

Ak ľudstvo nemá vyhynúť prv, ako preň nájdu nový domov, musia sa ponáhľať. Cooperovu misiu sťažuje fakt, že doma nechal syna a dcéru. Významnú rolu zohrá najmä svojrázna Murph, ktorej mladosť, dospelosť a starobu stvárnili Mackenzie Foy, Jessica Chastain a Ellen Burstyn.

Cooperov príbeh sa prelína s osudmi doktora Branda a jeho žiačky i nasledovníčky Murph, stav vo vesmíre, kde plynú hodiny s dianím na Zemi, kde bežia desaťročia.

Obraz, herci a hudba

Vedecké teórie spojené s gravitáciou, časom a čiernymi dierami sú komplikované, nemožno ich vysvetliť pár dialógmi, tobôž titulkami. Tie slovenské majú podozrivé množstvo štylistických i gramatických chýb a orientáciu v deji veľmi neuľahčujú. Príbeh hodný klasickej dobrodružnej sci-fi o zachraňovaní sveta využíva Nolan na rozvíjanie obľúbených hier s časom a úrovňami vedomia.

Excelentní herci nezaostávajú za svojou povesťou. Kameraman Hoyte Van Hoytema pripravil veľkolepé panoramatické obrazy zničenej Zeme, otvoreného vesmíru, časopriestorových anomálií, cudzích planét. Hans Zimmer skomponoval prekvapivú hudbu. No nech sa tvorcovia zaklínajú klasikmi vedeckofantastického žánru a parafrázujú ich diela, v druhej polovici sa Interstellar mení na možno najplytší z Nolanových filmov.

Čo si klasici nedovolili

Na rozdiel od Kubricka, Tarkovského, Spielberga či Ridleyho Scotta chce Nolan ukázať, vysvetliť, vyrozprávať všetko sám. Lenže v prípade cestovania do seba zrúteným časopriestorom mu na to nestačí ani 169 minút. Hoci spočiatku si dožičí dostatok priestoru, napokon sa začne hnať vpred i za cenu kŕča. Mnohé ostáva nevypovedané a neobjasnené, núdza nie je ani o logické chyby, Cooperov vzťah k dcére sa mení na rušivo prepiatu melodrámu s brutálnym ťahom na city.

Mimoriadne ambiciózny a po mnohých stránkach solídny projekt s množstvom skvelých nápadov i výkonov je napokon pre Nolana netypicky vážne patetický, doslovný a prvoplánový. Stráca radosť z rozprávania a hry s publikom. Odsúva diváka do pozície nezainteresovaného, náhodného, často až dezorientovaného pozorovateľa – a to si vyššie menovaní klasici nedovolili. No aj slabší Nolan je stále nadpriemerný sci-fi film. Síce nie prelomový, ale má zaručené miesto na horných priečkach žánru.