Vypočujte si ako znie Slowakische Genius

Štvorica Zlokot zložená z členov skupín Noisecut, Modré hory a Got Blue Balls vydáva svoj druhý album.

8. nov 2014 o 0:00 Oliver Rehák

Jedna z najoriginálnejších slovenských skupín prichádza s novým albumom.



"Moja kapela má meno, volá sa Zlokot / To pochop, môj flow tečie ako potok / Čo tečie jak zástupy fans dnes večer / Keď to z nás na stejdži tečie, chceš ešte?," vysype zo seba Lyrik a už po pár veršoch a spôsobe ich podania je jasné, že máte do činenia s jedným z najlepších rapperov u nás. A keď ešte začne znieť hudba, je definitívne jasné, že nejde o žiadny tuctový hip hop.

Pavol "Lyrik" Remiaš je známy zo zoskupenia Modré hory, ktoré ukázalo, že hip hop sa dá robiť inak, v tejto kapele ho dopĺňajú Erik "Losos" Horák a Michal Lašan z elektropopovej skupiny Noisecut, rockerský rozmer dodáva gitaristka Stanka Apfelová (Got Blue Balls). Ich pesničky sú logicky namiešané zo všetkých týchto vplyvov a robia zo Zlokotu momentálne asi najoriginálnejšiu kapelu domácej scény.

Potvrdilo sa to už vlani pri debutovej nahrávke Slowakische Idiot. Tá na cenách Radio_Head Awards získala nominácie na album roka od hudobných kritikov aj od poslucháčov. Voľne nadväzujúca novinka Slowakische Genius vychádza v týchto dňoch opäť na značke Slnko records.