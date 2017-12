Pes vo filme? Vyhráva teriér Jacka Russella

Obľúbený, neodolateľný, dobre platený. Pes je neraz väčšou hviezdou než skutoční herci.

9. nov 2014 o 11:48 Alena Štifilová

Pred dvoma rokmi na odovzdávaní Oscarov strhol na seba všetku pozornosť. Nechal sa nosiť na rukách, prešiel po červenom koberci, votrel sa na každú fotografiu.

Uggie, desaťročný Parson Jack Russell teriér, si podľa mnohých zlatú sošku za film The Artist zaslúžil, nakoniec ju získal jeho ľudský kolega, Francúz Jean Dujardin.

Uggieho vynikajúci psí herecký výkon však inšpiroval na vznik Zlatého obojka, filmovej ceny prvýkrát udeľovanej v losangeleskom hoteli Hyatt Regency Century Plaza v roku 2012. Uggie získal hneď dve nominácie. Za filmy The Artist (2011) a Voda pre slony (2011), tú prvú aj premenil. To už mal doma cenu z Cannes, kde bodoval tiež s filmom The Artist a odniesol si cenu Palm Dog.

Už je to raz tak, pes alebo iný zvierací herec si neraz ukradne zaslúžene či nezaslúžene najväčšiu divácku pozornosť. Nemusí sa pritom volať Beethoven alebo Lassie, malému Eddiemu Martina Crana stačilo ukázať sa v každej časti na pár sekúnd a stal sa z neho najobľúbenejší herec seriálu Frasier.

Dostával najviac listov od fanúšikov, niet vari psa, ktorý by sa objavil na toľkých titulkách časopisov, vydal vlastný kalendár a knihu My Life as a Dog. Moosy, tak znelo jeho skutočné meno, bol tiež teriér Jacka Russella, v seriáli vydržal celých jedenásť rokov a v časoch svojej najväčšej slávy dostával honorár vo výške desaťtisíc dolárov za epizódu. Ku koncu zaňho občas zaskočil jeho syn Enzo, tiež herec, spolu si zahrali aj vo filme My Dog Skip. Svoj psí dôchodok dožil v Los Angeles, v dome svojej trénerky Mathildy DeCagny, do psieho neba odišiel v roku 2006 vo veku pätnásť a pol roka.



Francúzsky herec Jean Dujardin a teriér Uggie v oscarovej snímke The Artist (2011). FOTO: OUTNOW.CH

Eddieho uprený pohľad

Nevedno, čím to je, ale plemeno teriér Jacka Russella patrí medzi najobľúbenejšie a najobsadzovanejšie vo filmovom priemysle. Každý ďalší film zvyšuje jeho popularitu medzi ľuďmi, hoci patrí medzi plemená náročné na výchovu.

„Vždy ma nahnevá, keď zistím, že ho chovatelia predali nesprávnej rodine,“ hovorí Mathilda DeCagny, ktorá sa ako cvičiteľka zvierat podieľala na filmoch Marley a ja, Kúpili sme zoo, či Tak dobre, ako sa len dá. „Dostávam tisícky listov a telefonátov od zúfalých majiteľov, ktorí sa ma pýtajú, prečo sa pes správa tak alebo onak. Odpoveď je jednoduchá: Lebo je to Jack Russel.“

Podľa DeCagny inteligentný, učenlivý, ale nesmierne komplikovaný pes. Potrebuje pevnú ruku, dostatok pohybu a primeranú zábavu, inak ostane deprimovaný. „Moosy mal troch majiteľov predo mnou, to hovorí za všetko. Je to úžasný pes, ale jeden z najnáročnejších, akých som mala.“

Ako pripravuje svojich zverencov na nakrúcanie? Najradšej nijako. Ideálne je, ak sa herec z vlastnej iniciatívy zblíži so psom, vytvorí si s ním vzťah a ona zabezpečuje len základný servis – žrádlo a hračky. Z diaľky dvojicu pozoruje a snaží sa nebyť psovi na očiach.

Samozrejme, v zásobe má množstvo trikov, ktorými dosiahne, aby sa pes otočil alebo vykročil správnym smerom. Najčastejšie vydáva zvuky ako mačka alebo slon, čo psa donúti obzrieť sa, vo filme Hugo a jeho veľký objav Martina Scorseseho kričala do papierovej trúbky alebo v seriáli Frasier dosiahla Eddieho uprený pohľad tak, že na kus palice upevnila syr a umiestnila ju kúsok od jeho očí. Hercom zas potierala tvár sardinkovým olejom a John Mahoney, predstaviteľ Martina Crana, prezradil, že mu za uši dávala kúsky pečeňovej paštéty, aby sa Moose k nemu túlil.