Európu môžu ovládnu poľské dilemy

Najviac nominácií na Európsku filmovú cenu získala snímka Pawla Pawlikowského Ida. Dráme dvoch Poliek konkuruje dráma Švéda z filmu Vyššia moc.

10. nov 2014 o 17:50 Kristína Kúdelová, (kk)

Po niekoľkých rokoch sa môže stať, že Európsku filmovú cenu získa dielo z východnej Európy, pretože najviac nominácií - päť - získala poľská dráma Ida.

Za posledných desať rokov sa to stalo raz, keď v roku 2007 zvíťazila rumunská dráma 4 mesiace, 3 týždne, 2 dni od režiséra Cristiana Mungiu. Inak sa skôr darilo filmárom zo Západu, vlani napríklad Paolovi Sorrrentinovi s Veľkou nádherou.

Ida mala svetovú premiéru vlani v lete, o pár týždňov nato za ňu dostal Pawel Pawlikowski na festivale v Londýne cenu pre najlepšieho režiséra. Publikum si získal tým, aké citlivé témy v nej otvára a bez komplexov rozpráva o tom, ako charakter Poliakov ničili zločinné politické režimy aj náboženské rozdiely. Nomináciu na Európsku filmovú cenu dostali aj obe herečky v hlavných úlohách Agata Trzebuchowska a Agata Kulesza. Jedna hrá novicku s čistými ideálmi, druhá jej neznámu tetu, ktorá sa po vojne vypracovala na vplyvnú sudkyňu a bola aktívnou účastníčkou monster procesov.

Pawlikowského Ida mala pred pár týždňami veľmi blízko k tomu, aby získala aj cenu Medzinárodnej organizácie filmových kritikov, dostala sa do záverečného kola, ale nakoniec ju predbehol Boyhood Richarda Linklatera.

Európske filmové ceny vyhlásia 13. decembra a hoci Ida je s najväčším počtom nominácií optickým favoritom, má silných súperov. V hlavnej kategórii je napríklad švédsky film Vyššia moc, v ktorom režisér Ruben Ostlund s tragikomickým tónom rozvíja úvahy o tom, či je dnes muž ešte stále schopný napĺňať stovky rokov staré predstavy o jeho postavení v rodine. Kritika ho prijala možno jednoznačnejšie ako Idu, ktorej by sa dalo vytknúť, že skutočný morálny konflikt príbehu zostal na papieri a nepreniesol sa celkom do DNA postáv.

Nomináciu dopĺňa myšlienkovo ambiciózny Zimný spánok tureckého režiséra Nuriho Bilgea Ceylana, víťaz tohtoročnej Zlatej palmy z festivalu v Cannes, Leviathan, ruský príbeh o arogancii moci, za ktorý dostal Andrej Zviagincev v Cannes cenu pre najlepšieho scenáristu, a oba diely Nymfomanky. To bol tento rok jeden z najočakávanejších filmov, dánsky režisér Lars von Trier však zaujal viac, keď nakrútil Melanchóliu, za ktorú pred tromi rokmi Európsku filmovú cenu aj dostal.