Nikdy neviete, kto zavíta na váš web

David Kollar strávil október koncertovaním v Amerike, teraz ho čaká slovensko-české turné s americkým bubeníkom skupiny King Crimson a talianskym hráčom na trúbku.

11. nov 2014 o 18:27 Oliver Rehák

Vo štvrtok ich pôjde vyzdvihnúť na letisko, strávia pár hodín skúšaním a v piatok ich čaká prvý spoločný koncert. Slovenský gitarista má projekt s bubeníkom slávnej skupiny King Crimson a talianskym hráčom na trúbku Paolom Ranierim.

Správe, že v prešovskom amfiteátri vystúpia King Crimson v lete 1996, málokto veril, no nakoniec sa to naozaj stalo. Ešte neuveriteľnejšie pôsobilo, keď prešovského gitaristu Davida Kollara vlani skontaktoval bubeník tejto artrockovej legendy Pat Mastelotto so slovami, že sa mu páči hudba, ktorú robí a či by si spolu nezahrali. Že nešlo o zdvorilostné reči, dokazuje nový projekt, s ktorým tento týždeň vyrážajú na turné.

Nabitá jeseň

Nejde o náhodu. Ani o veľké peniaze, za ktoré si môžete zavolať na spoluprácu takmer hocikoho. Projekt Ko-Ma-Ra vznikol inak. Slovenský gitarista nepísal e-mail jednému zo svojich idolov, on ho od neho dostal. O generáciu starší americký bubeník sám vymyslel aj názov a sľúbil, že v novembri príde do Európy.

Ko-Ma-Ra sú skratky mien tria, ktoré dopĺňa taliansky trumpetista Paolo Ranieri. S ním už slovenský gitarista hráva dlhšie – v skupine The Blessed Beat, s ktorou na konci novembra vystúpi na festivale Next v Bratislave. Ešte predtým ho však čaká šesť večerov po Slovensku a Česku.

Jeseň má naozaj nabitú, október strávil v Amerike, kde nebol ako turista. „Dostali sme pozvanie v rámci International Live Looping festivalu, okolo ktorého existuje dosť silná komunita,“ vysvetľuje David Kollar.

„Mal som trošku trému, ako to tam zoberú a navyše neznášam lietanie, ale keď už sa to dialo a stáli sme na rôznych pódiách, bolo to úžasné. Všetci nám hovorili, že naša hudba znie inak ako ostatných, človek si uvedomí, že je z Európy a má iné hudobné myslenie ako Američania. Asi týždeň pred nami jazdili po takmer všetkých týchto mestách King Crimson, šéf festivalu nás uviedol, že my sme tí, čo ešte budú hrať s Mastelottom.“

Ko-Ma-Ra tour Kedy a kde 14. 11. Brezno , Bombura

15. 11. Košice , Jazz For Sale festival

16. 11. Martin , Bar Museum

17. 11. Ostrava , Klub Parník

18.11. Brno , Kabinet Múz

19.11. Praha, Palác Akropolis

Sadnú si a spustia

V Amerike sa Davidovi Kollarovi osobne s Mastelottom stretnúť nepodarilo, ale oveľa zaujímavejšie je, že teraz sa to stane na Slovensku. Čo chcú vlastne hrať na tomto turné, keď na skúšanie je len zopár hodín? „Nemám rád prístup typu: Tu je moje demo, vypočuj si moje party a nauč sa ich čo najpresnejšie. Urobíme to tak, že si spolu sadneme do skúšobne a spustíme. Nebojím sa toho.“

Takýto prístup je možný len vtedy, keď majú všetci hudobníci už dosť skúseností s rôznou hudbou a sú schopní improvizovať. To platí o každom z tejto slovensko-americko-talianskej trojice a zároveň to je aj osobná skúsenosť Davida Kollara z pobytu v Amerike: „Treba robiť veľa projektov a vkladať do hudby čo najviac energie aj času. Potom sa raz musí niečo stať. Nikdy neviete, kto zavíta na vašu webstránku a ozve sa.“