Ako sa mení Slovensko

Dvaja dokumentaristi cestujú po našej krajine a ukazujú jej pravú tvár, newyorský večer v A4ke, Jana Beňová v Prešove. Krsty kníh Mimo, Bodaj bi! a Vianočka Udatný. Kultúrne tipy na štvrtok.

13. nov 2014 o 0:00 Oliver Rehák, kv

Ako sa mení Slovensko

Dvaja dokumentaristi cestujú po našej krajine a ukazujú jej pravú tvár

Vernisáž / Banská Bystrica 17.00 h

„Zaujímajú nás premeny – aj tie každodenné a zdanlivo bezvýznamné, ich forma, ale aj ich obsah. Zaujímajú nás mestá, dediny, sídliská aj novodobé satelity. Pochody, demonštrácie, štátne sviatky aj folklórne festivaly. Zatepľovanie domov, automobilky, diaľnice, nákupné centrá, Poloniny, Tatry, Dunaj aj Zemplínska šírava. Našou snahou je zachytiť vzťahy medzi ľuďmi, ktorí tu žijú a medzi ľuďmi a krajinou, v ktorej žijú,“ hovoria celkom jednoducho fotografi Boris Németh a Ján Viazanička.

Pred pár rokmi začali cielene pracovať na dokumentárnom projekte, ktorý by zachytával aktuálnu podobu našej krajiny a nazvali ho Premeny Slovenska. Mali totiž pocit, že naša krajina sa mení a stálo by zato sledovať, ako tá zmena vyzerá. Zaujímalo ich, ako sa v nej odráža minulosť a či možno zachytiť prichádzajúcu budúcnosť.

Ich fotografické cesty smerujú na rôzne verejné podujatia – od festivalov a jarmokov až po cirkevné udalosti, púte a sviatky. Sami priznávajú, že čím viac po Slovensku cestujú, tým viac zisťujú, ako málo ho v skutočnosti poznajú.

Pred dvoma rokmi vydali knihu fotografií s názvom Premeny Slovenska, ktorú nasledovali katalógy k ďalším kapitolám projektu, mapujúce oslavy 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy, výstavbu diaľnic a špecifiká krajiny od Tatier k Dunaju.

Aktuálna výstava, ktorú otvára dnes Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici, prináša výber z týchto cyklov. „Realistická prehliadka krajiny v podaní týchto dvoch vnímavých autorov vyvoláva zamrznutý úsmev a kladie zneisťujúce otázky o Slovensku ako o území, kde 'povážlivo veselá absurdnosť' (ne)nápadne striehne na fotografa za každým rohom,“ hovorí kurátorka Zuzana L. Majlingová. Výstava potrvá v Bethlenovom dome do 15. februára.

Newyorský večer v A4

Koncert / Bratislava, A4 20.00

Keď v polovici sedemdesiatych rokov dorazila do New Yorku, mala šestnásť rokov, jeden kufor, šaty a musela prespávať na ulici. S kapelou Teenage Jesus and the Jerks sa zakrátko ocitla v spoločnosti kapiel No wave scény na slávnej kompilácii Brian Ena, kde sa miestna avantgarda snúbila s neškoleným, hlukovým prejavom ulice. V triu Medusa´s Bed vokálna performerka, poetka, spisovateľka Lydia Lunch dnes večer bratislavskom klube A4 dokáže, že nič nezľavila z radikálneho hudobného výrazu. Jej temný hlas podfarbí rakúska huslistka Mia Zabelka a ambientna elektronika Zahry Mani. Newyorský večer pokračuje vystúpením skladateľa a gitaristu Elliotta Sharpa - s basklarinetistom Garethom Davisom uvedie vlastnú skladbu. Ideálna ochutnávka pred pätnástym ročníkom festivalu NEXT, ktorý bude o dva týždne v Áštvorke.

Jana Beňová

Autorské čítanie / Literárna kaviareň Balada Prešov 17.30

V prešovskej literárnej kaviarni Balada sa dnes podvečer predstaví popredná slovenská spisovateľka Jana Beňová čítaním zo svojej knihy Preč! Preč!

„Je to pokrik, ktorý možno podľa situácie vnímať pozitívne či negatívne,“ hovorí Jana Beňová. Tento „košatý román vo forme stručnej básne“ je o štyridsaťročnej Rose, ktorá uteká od práce a muža, aby stretla ďalšieho. Smeruje na sever, lebo juh je už všetkým po tridsiatke podozrivý.

Jana Beňová vyštudovala divadelnú dramaturgiu na VŠMU. Vydala tri zbierky poézie Svetloplachý, Lonochod, Nehota a prózy Parker, ľúbostný román, Dvanásť poviedok a Ján Med, Plán odprevádzania – Café Hyena a dvojdielny román/báseň Preč! Preč!

Prezentácia knihy Matúša Zajaca Mimo

V bratislavskej Galérii 19 na Lazaretskej ulici je dnes o 18.00 h prezentácia knihy dokumentárneho fotografa Matúša Zajaca.

Bodaj bi!

Tomáš Ulej krstí dnes o 18.00 h v Literárnom klube KC Dunaj v Bratislave svoju druhú knihu aforizmov Bodaj bi! Knihu pokrstí Daniela Kapitáňová, zaspieva Katarzia.

Vianočka Udatný

V bratislavskom Artfore pokrstia dnes o 19.00 h knihu Juraja Raýmana s ilustráciami Vandy Raýmanovej Vianočka Udatný.