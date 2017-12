Slovenskou maľbou roka je bankomat v štýle van Gogha

V deviatom ročníku súťaže Maľba zvíťazil Juraj Florek, druhé miesto patrí Matejovi Fabianovi.

13. nov 2014 o 19:00 Jana Németh





„Keď niekto maľuje ako van Gogh, je to veľmi zradné a výsledkom sú väčšinou gýče. Ale u Juraja Floreka to drží pohromade. Pracuje síce s touto formou, ale jeho diela sú veľmi aktuálne. Maľba bankomatu je veľmi zaujímavou výpoveďou o našom svete,“ hovorí člen poroty súťaže Maľba 2014 Jan Skřivánek.

Dielo Juraja Floreka s názvom Nočný bankomat si dal na prvé miesto zoznamu už pri výbere dvadsiatich finalistov, ktoré s ostatnými porotcami vyberali spomedzi takmer stovky prihlásených autorov.

Napokon sa komisia bez väčších polemík zhodla, že táto maľba má na víťazstvo.

Spolu s ďalšími ocenenými maľbami a dielami finalistov sa dá vidieť na výstave v bratislavskej galérii Nedbalka, ktorá potrvá do 21. decembra.

Juraj Florek – Nočný bankomat, 2014, olej na plátne, 180 x 130 cm.

Poetika škaredosti

Juraj Florek (1986) je absolvent banskobystrickej Akadémie umenia. Pre svoje obrazy vyberá nepríťažlivé, prehliadané miesta a nachádza v nich istú poetiku.

„Prisvojil si techniku, ktorá je zradná a spojil ju s banálnymi mestskými zákutiami – automat na limonády, roh parkoviska, stena obchodného domu. Aj obraz bankomatu mi pripomína známu maľbu stoličky od van Gogha. Je to podobne banálny námet, hoci na konci 19. storočia bolo radikálnejšie gesto namaľovať stoličku než dnes bankomat, ale je tam aj istá podoba – kto by chcel mať dnes na stene bankomat?“ hovorí Skřivánek. Na jednej strane to teda je obyčajný mestský výjav, no Florek ho dokázal posunúť o krok ďalej.

„Je to skôr oltár neznámeho boha než obraz bežnej rutiny mestského prostredia,“ tvrdí kurátorka výstavy v Nedbalke Alexandra Kusá.

Musí vami pohnúť

Druhé miesto v súťaži obsadil Matej Fabian s veľkoformátovým motívom lyžiarov – duchov.

„Táto maľba nás naživo veľmi prekvapila. Je to veľmi plastická, pastonózna až reliéfna maľba. Je to veľmi dobrý obraz už v suverénnom zvládnutí takéhoto formátu,“ hovorí Skřivánek.

Nemenej dôležitý je však aj jeho motív. „Na diváka pôsobí veľmi znepokojujúco, provokujúco. Núti ho reagovať. A my sme hľadali presne také obrazy, ktoré človeka nakopnú. Pri mnohých sme si totiž vraveli, že sú dobre zvládnuté, ale je v nich akýsi súčasný akademizmus. Že sú dobre namaľované, ale autor v nich nejde s kožou na trh.“

2. miesto: Matej Fabian – Ghost Riders, 2014, priemer 200 cm.

Výprask namiesto debaty

Na treťom mieste je dielo Andrása Cséfalvaya, ktorý väčšinou pracuje s videom, zvukom a hudbou. Hudbe sa ani tentoraz nevyhol, no zostala v symbolickej rovine.

Skicovitá kresba na čiernom pozadí ukazuje mužov v dobovom oblečení, ako bijú iného muža. Nad výjavom, pripomínajúcim grotesku s názvom Debata o kvalite a kvantite, stojí text: Wolfgang, hudba v tvojej hlave je pre nás zbytočná!

„Ide o konceptuálny prístup k maľbe, ktorá pracuje s dôležitou témou úlohy umenia v našom živote,“ hovorí Skřivánek.

Dielo komunikuje s dejinami súčasnej maľby, s hranicami žánru a zobrazený „výprask“ pomenovaný ako „debata“ je narážkou na veľké témy v maliarstve, ktoré autor následne ďalej glosuje. „Výsledkom je inteligentné plátno testujúce hranice súčasnej maľby,“ vraví Kusá.

3. miesto: András Cséfalvay – The Quality – Quantity Debate, 2014, akryl na plátne, 100 x 130 cm.

Vedieť viac a trochu bojovať

Samozrejme, výstava jednotlivých diel finalistov môže byť pre niekoho trochu mätúca. Aj porotcovia mali k dispozícii portfólio autorov, aby si mohli overiť, či nie je prihlásený obraz iba náhodou, alebo či na ňom sami nevidia viac a niečo iné, než do nich vkladá autor.

„Pri sledovaní obrazu je to tak napokon vždy, že človek potrebuje dielo aj autora zasadiť do kontextu. Predstava, že dielo hovorí samo za seba a že aj ako osamelo visiaci originál si získa uznanie každého, je iluzórne. Skôr to býva naopak – silné, na prvý pohľad expresívne diela často dokážu človeka vtiahnuť iba na krátky okamih a potom sa rýchlo opozerajú,“ dodáva Skřivánek.

„Kvalitné umenie vyžaduje, aby človek o ňom aj niečo vedel a je lepšie, keď s ním chvíľu bojuje, kým sa dokáže rozhodnúť a oceniť jeho kvalitu“ .

Porotu súťaže Maľba 2014 tvorili Pawel Jarodzki (Poľsko), Jan Skřivánek (ČR), Tibor Somorjai Kiss (Maďarsko), Rudolf Sikora (Slovensko). Víťazi získali finančnú odmenu v celkovej výške 20–tisíc eur, súťaž vyhlasuje Nadácia VÚB.