Novinky týždňa v kinách

14. nov 2014 o 12:00 Miloš Ščepka

V kinách nás čaká hudobný týždeň. Zaznejú v ňom piesne velikána soulu Jamesa Browna, írske pesničky do tanca i do boja, trio Macháček-Geislerová-Herzigová zaspieva Rozprávkara, spomenieme si na skladbu Beatles o Eleanor Rigby, ale muziku pritvrdia aj americkí Štyria z tanku a Pitt.

Get on Up - Príbeh Jamesa

Get on Up. Browna USA 2014. 139 minút. Scenár: Jez Butterworth, John-Henry Butterworth, Steven Baigelma. Réžia: Tate Taylor. Kamera: Stephen Goldblatt. Strih: Michael McCusker. Hudba: Thomas Newman. Účinkujú: Chadwick Boseman, Nelsan Ellis, Viola Davis, Aunjanue Ellis, Taraji P. Henson, Craig Robinson, Octavia Spencer, Jill Scott, Tika Sumpter, Dan Aykroyd a ďalší.

Americký režisér Tate Taylor, nominovaný za vlaňajší film The Help na britskú cenu BAFTA (a nie na Oscara, ako tvrdí slovenský ditributér), nakrútil v rodnom Mississippi s rozpočtom 30 miliónov dolárov film o živote soulového a funkového skladateľa, interpreta a producenta Jamesa Browna (1933 – 2006). Spoluproducentom bol Mick Jagger, herci Dan Aykroyd a Aunjanue Ellis s Brownom kedysi spolupracovali. Browna v rôznom veku hrajú Jamarion, Jordan Scott a Chadwick Boseman, Little Richarda stvárnil Brandon Mychal Smith, Micka Jaggera Nick Eversman a prezidenta Lyndona B. Johnsona Charles R. Rooney. Americkí diváci sú s filmom spokojní a americkí recenzenti ešte viac.

Jimmyho tančiareň

Jimmy's Hall. Veľká Británia-Írsko-Francúzsko 2014. 109 minút. Scenár: Paul Laverty. Réžia: Ken Loach. Účinkujú: Barry Ward, Simone Kirby, Andrew Scott, Jim Norton, Brían F. O'Byrne, Francis Magee, Karl Geary, Conor McDermottroe, Rebecca O'Mara a ďalší

Desať rokov po potlačení občianskej vojny v Írsku sa v roku 1932 z Ameriky domov vracia Jimmy Gralton, aby pomohol matke na rodnej farme. Pred vojnou zriadil v obci tanečnú sálu, ktorá neslúžila len na zábavy, ale aj na kultúru, šport a diskusie. Jej voľnomyšlienkárska reputácia upútala pozornosť vlády a cirkvi, čo prinútilo Jimmyho utiecť. Po návrate sa rozhodne všetkým navzdory tančiareň znovu otvoriť. Film podľa divadelnej hry Donala O'Kellyho režíroval britský klasik Ken Loach, známy svojimi ľavicovými názormi. Naše kiná vlani uvádzali jeho predchádzajúci film – komédiu o veľkej lúpeži whisky Anjelsky podiel.

Rozprávkar

Pohádkář. Česká republika 2014. 90 minút. Scenár: Marek Epstein, Barbara Nesvadbová. Réžia: Vladimír Michálek. Kamera: Martin Štrba. Strih: Olina Kaufmannová. Hudba: Roman Holý. Účinkujú: Eva Herzigová, Jiří Macháček, Aňa Geislerová, Matěj Hádek, Anna Linhartová, Mariana Kroftová, Jiří Dvořák a ďalší.

Kapitán Rott (Matěj Hádek) pátra po totožnosti tela, nájdeného v rieke. Vyšetrovanie ho privedie na stopu muža, ktorý okolo seba snoval pavučinu lží a vďaka nej mohol žiť viacero paralelných životov s viacerými ženami. Scenár filmu Rozprávkar napísal na motívy knihy Barbary Nesvadbovej Marek Epstein, v hlavných úlohách sa stretli Jiří Macháček, Aňa Geislerová a prvý raz v českom filme aj modelka Eva Herzigová. Titulnú pieseň zložil Roman Holý, text napísal Jiří Macháček. Spolu s Evou Herzigovou a Aňou Geislerovou ju aj naspieval.

Zmiznutie Eleanor Rigby: Ona

The Disappearance of Eleanor Rigby: Her. USA 2014. 100 minút. Scenár a réžia: Ned Benson. Kamera: Chris Blauvelt. Strih: Kristina Boden. Hudba: Son Lux. Účinkujú: Jessica Chastain, Viola Davis, James McAvoy, Ryan Eggold, Archie Panjabi, Bill Hader, Ciarán Hinds, William Hurt, Jess Weixler, Katherine Waterston, Isabelle Huppert, Nina Arianda, Christian Coulson, Marta Milans, Jeremy Shamos, Li Jun Li a ďalší.

Týždeň po snímke Zmiznutie Eleanor Rigby: On, prichádza do kín druhá časť svojrázneho debutu amerického scenáristu a režiséra Neda Bensona. Ten istý príbeh ľúbostného vzťahu zničeného nečakanou tragédiou nakrútil ako dva filmy: On a Ona, ktoré neskôr zostrihal do tretieho – Oni.

Conor Ludlow (James McAvoy) a Eleanor Rigby (Jessica Chastain) na rovnakú udalosť reagujú odlišným spôsobom. V snímke Zmiznutie Eleanor Rigby: Ona pozorujeme Eleanor, ktorá sa snaží prekročiť trosky zničeného vzťahu, odchodom nájsť samu seba a stratenú životnú rovnováhu.

Železné srdce

Fury. Veľká Británia-Čína-USA 2014. 135 minút. Scenár a réžia: David Ayer. Kamera: Roman Vasyanov. Strih: Jay Cassidy, Dody Dorn. Hudba: Steven Price. Účinkujú: Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman, Jon Bernthal, Michael Peña, Kevin Vance, Jason Isaacs, Anamaria Marinca, Scott Eastwood, Jim Parrack, Marek Oravec a ďalší.

V apríli 1945 pokračujú spojenecké vojská v ofenzíve na západnom fronte. Vojnový veterán seržant Don Collier, zvaný Wardaddy (Brad Pitt), sa s päťčlennou posádkou tanku Sherman vydáva na riskantnú misiu v tyle nepriateľa. Príbeh sa odohráva v rozpätí 24 hodín, počas ktorých si každý z hrdinov musí siahnuť až na dno síl. V americkej vojnovej dráme scenáristu a režiséra Davida Ayera, ktorú s rozpočtom 80 miliónov dolárov nakrúcali v Anglicku, si zahrala aj autentická bojová technika, vrátane originálu posledného funkčného tanku Tiger I a tanku M4A3E8 Sherman z Bovington Tank Museum.