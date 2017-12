Procházky pana Pipa nie sú pop art, vznikli v Československu

Obrázková knižka Stanislava Holého má v sebe nadčasový humor.

14. nov 2014 o 13:14 Miloš Krekovič

Koncom 70. rokov vyšla v Československu obľúbená kniha obrázkov pre deti aj dospelých. Na Západe by ju v tom čase pokladali za dielo popartu či estetiky flower power.

„Dá sa nakresliť slnko, aby hrialo? Konvalinka, aby voňala? Dá sa nakresliť dážď, aby chladil, prebúdzal ráno všetky živé tvory a zároveň zalieval kvetiny? Dá sa nakresliť továreň na dúhu alebo mlynček na slnečné lúče?“

To sa pýtal vydavateľ Jiří Stibůrek tridsaťtri rokov po prvom, na rovnaký čas aj jedinom vydaní kultovej knižky výtvarníka Stanislava Holého.

Zoznam môžeme rozširovať aj o ďalšie zvláštne veci: lyžovať sa na slnečnom lúči, zmajstrovať si z neho svetelný sprej, „pretrúbiť sa“ pomocou hudobného nástroja na opačný breh priepasti, pilotovať zemeguľu, ostrihať oblaky, ktoré boli ovečkami na paši.

Ilustrácia z knihy Stanislav Holý: Procházky pana Pipa, Eltsen, 2011.

Trip made in ČSSR

Bolo by to príliš lacné opakovať klišé o farebnej bubline v sivom, znormalizovanom Československu. Ale práve na to zvádza kniha dobrodružstiev pána Pipa vo zvonových nohaviciach v kraji plnom farieb, kvetov, humoru a fantázie.

Výtvarníci psychedelických plagátov zo San Francisca by ťažko uverili, že to priamo nesúvisí s hnutím flower power. Užívateľom ľahkých drog je ťažko vyhovoriť, že obrázky nemajú byť opisom halucinačného „tripu“ po ich požití (hoci názov v angličtine - Pip´s Trips - sugeruje kadečo).