V sobotu je celoslovenská Noc divadiel

Päťdesiat divadiel a kultúrnych centier sa zapojilo do spoločného projektu, Pozor na túto filmovú kométu. Kultúrne tipy na víkend.

15. nov 2014 o 0:00 Zuzana Uličianska

Sobotňajšia Noc divadiel

Rekordných päťdesiat divadiel a kultúrnych centier, od komorných scén až po národné z 18 slovenských miest vrátane Malaciek, Martina, Nitry, Prešova, Prievidze, Púchova či Trenčína, alebo Rožňavy sa v sobotu zapojí do 5. ročníka podujatia s medzinárodným rozmerom Noc divadiel. Presne o 19.00 h vo všetkých zúčastnených divadlách naraz zaznie spoločný potlesk, tohtoročným sloganom je To sa ti nesnívalo!

Divadlo Pôtoň v Bátovciach sa s mottom Zaži na vlastnej koži otvorí nielen divadelným tvorcom, ale aj aktívnym divákom. Na Malej scéne košického Štátneho divadla si budú môcť účastníci pozrieť ukážky z pripravovaného muzikálu Na skle maľované, ba zapojiť sa aj do vytvorenia veľkého na skle maľovaného obrazu.

V Štúdiu Tatra Starého divadla v Nitre bude čakať na divákov od 22.30 Bram Stoker Dracula. V Trnavskom DJP otvára Túlavé divadlo od 22.30 h svoje Café Dostoyevski.

Sólisti Baletu SND spolu s peruánskym umelcom Luisom Casanovom Sorollom pozývajú na maľbu tancom, ktorá sa odohrá na skúšobnom javisku baletu so začiatkami od 21.00 a 22.00 h. Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava ponúka výnimočné spracovanú monodrámu Patricka Süskinda Kontrabas, v ktorej vystúpi František Výrostko so synom, hráčom na kontrabas. Po 21.00 h zaujme javisko súbor Porque Tango.

Celovečerný kabaret Správa o chodcovi S. Š. si v Radošinskom naivnom divadle pripomenie 50. výročie vzniku tohto fenoménu spolu so sedemdesiatkou Stanislava Štepku. V Bratislavskom bábkovom divadle budú predstavenia a dielne po celý deň. Ticho a spol. organizuje na večer koncerty a rozprávanie o knihách. Elledance ponúkne od 21.30 Electric Sabina, elektrický hudobný hologram ženy plnej vášní a s netradičnými záujmami.

Podujatie koordinuje Divadelný ústav v Bratislave, ktorý v Štúdiu 12 pripravil program až do hlbokej noci. Po predstavení úspešnej komédie 5chalanov.sk bude od 20.30 nasledovať čítanie úryvkov z hier 22 dramatikov, ktoré vznikli v rámci projektu EÚ očami drámy / Ódy či frašky. Večer ukončí derniéra projektu Samson. Podrobný program nájdete na www.nocdivadiel.sk.

Mami!

Sobota / kino Lumiere, Bratislava, 20.00

Keďže sa v týchto dňoch veľa hovorí o kométe, máme tu ešte jednu, tentoraz filmovú. Ako kométa sa bratislavským kinom Lumiere preženie Mami!, jeden z najlepších filmov tohto roka.

Režisér Xavier Dolan je zázračné dieťa kanadskej kinematografie, je formálne istý, nezakomplexovaný, oslobodený od strachu z jemného sentimentu, výbušný a vždy niečím inšpirovaný. V tomto filme chcel rozprávať o vzťahu ovdovenej ženy a jej ťažko zvládnuteľného, dospievajúceho syna a urobil to tak provokujúco a strhujúco zároveň, že premiérové publikum na festivale v Cannes ho hneď tipovalo na víťaza Zlatej palmy. Nakoniec dostal Cenu poroty, ex aequo so Jeanom-Lucom Godardom, ktorý by mohol byť jeho starým otcom.

Mami! sa v Lumieri premietne zatiaľ len raz, potom sa kina až do polovice januára zatvorí a bude sa rekonštruovať. Dočasne ho nahradí malá, ale technicky moderne vybavená sála v Slovenskom filmovom ústave na Grösslingovej ulici. Keď sa práce ukončia, príde Dolanova Mami! aj do širšej distribúcie.